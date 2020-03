Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg wartet weiter auf den Bau eines Seniorendorfs in Schwarme. (Udo Meissner)

Schwarme. Den Heimatort im Alter noch verlassen? Das will niemand. Doch häufig gibt es gerade auf dem Lande wenige seniorengerechte Wohnmöglichkeiten. In Schwarme könnte sich das demnächst ändern. Zwischen den Straßen Lindemannskamp und Stührwiesenweg soll ein kleines Dorf im Dorf entstehen. Ein Seniorendorf. „Eine Mischung aus zu Hause bleiben und Seniorenheim“, fasst es Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg zusammen. Ihm zufolge steht das schon seit drei Jahren fest. Gebaut wurde allerdings nicht nichts.

Die ursprüngliche Idee, direkt angrenzend an die Kindertagesstätte für Senioren zu bauen, hatten drei Schwarmer und ein Martfelder Bürger. Das allerdings sei für dieses Quartett, so formuliert es Johann-Dieter Oldenburg, „eine Nummer zu groß“ gewesen, „sie hätten sich damit übernommen“. Der Einfall wurde an die Specht-Gruppe in Bremen weitergegeben. Bauunternehmer Rolf Specht hat sich auf Seniorenwohnungen in aller Form spezialisiert, hat in Syke bereits die Residenz „Deutsche Eiche“ gebaut und will auch auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses Brüning, mitten im Zentrum, Wohnraum für ältere Menschen schaffen.

Nun also auch in Schwarme. 2018 bereits hatte die Specht-Gruppe das Vorhaben vorgestellt, anschließend war es Thema bei den Haushaltsberatungen. Direkt neben dem vorgesehenen Grundstück entsteht ein Neubaugebiet mit 44 Grundstücken, „alle sind bereits verkauft“, so Johann-Dieter Oldenburg. Auch direkt anliegend eröffnet zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres eine neue Kindertagesstätte. Die älteren Herrschaften des Specht-Refugiums sind also nicht alleine. Zudem sind Supermarkt und Krankengymnastik direkt um die Ecke. „Toll“ findet Johann-Dieter Oldenburg das Projekt. Um dann tief Luft zu holen für das Aber. „Aber es dauert zu lange.“ Der Rat der Gemeinde Schwarme hat in seiner Sitzung am 13. Februar einen städtebaulichen Vertrag unterschrieben. Alle hatten auf einen Baustart Ende März gehofft. „Ich hoffe, dass die Bauarbeiten noch im Frühjahr beginnen.“ Das allerdings wird wahrscheinlich nichts, und es hat nicht einmal etwas mit dem Coronavirus zu tun. „Wir bereiten zurzeit den Bauantrag vor“, gibt Frauke Meyenberg, Leitung Unternehmenskommunikation bei der Specht-Gruppe, einen Zwischenstand bekannt.

Die Schwarmer Senioren werden sich also noch etwas gedulden müssen, bevor die Bagger und Kräne anrücken, bevor Wohneinheiten von zumindest 40 Quadratmeter entstehen. Diese Wohneinheiten können sowohl gekauft als auch gemietet werden. Und mittendrin in diesem Wohnpark wird eine Pflegeeinheit stationiert sein, die sich um alle kümmert, die gewisse Einzelpunkte des Tagesablaufs nicht mehr alleine stemmen können.

Wer Interesse habe, könne sich jetzt schon bei der Specht-Gruppe melden, informiert Johann-Dieter Oldenburg. Und er nennt auch gleich die richtige Telefonnummer dazu: 04 21 / 84 00 10.