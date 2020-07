Es ist nicht immer Gold, was blüht: Auch nicht so bunte Pflanzen bieten eine optimale Nahrungsquelle für Insekten. Agrar-Ingenieur Ulf Feuerstein gab bei seinem Rundgang am Heiligenberg auch Tipps für Nachahmer. (Vasil Dinev)

Heiligenberg. „Die nickende Distel ist meine Lieblingspflanze“, verriet Ulf Feuerstein auf der neu angelegten Blühfläche am Heiligenberg zwischen Forsthaus und Klostermühle. Der Grund: Dicht an dicht saßen Hummeln auf den Blütenköpfen. Der Agrar-Ingenieur und betreuende Forschungsleiter der Deutschen Saatveredelung hatte mit Adelheid Brüning zu einem Rundgang durch das 2000 Quadratmeter große Areal eingeladen.

Im vergangenen Oktober stellte Familie Brüning vom Forsthaus Heiligenberg der Blühinitiative Asendorf das Wiesengelände zur Verfügung. Bis auf regelmäßiges Mähen war es jahrelang sich selbst überlassen. Nachdem gefräst, gepflügt und der Boden feinkrümelig vorbereitet war, erfolgte im Frühjahr die Einsaat. In drei Areale wurde das Gelände nach entnommenen Bodenproben unterteilt. Der schattige Bereich am Wald ist trocken und nährstoffarm, die Hanglage wechselfeucht und mäßig stickstoffreich. Hingegen feucht und nährstoffreich ist der Sektor in Gewässernähe.

Vogelmiere und Flohknöterich unterdrücken dort noch den Wuchs der Saatpflanzen. „Wichtig ist, der Saatmischung regionale Pflanzensamen beizumischen, die wir auch dank Vorschlägen hiesiger Imker sammelten. Regionales Saatgut fordert auch seit 1. März die Naturschutzbehörde bei der Anlage von Naturflächen“, verriet Feuerstein. Die hiesige Mischung enthält 30 Arten. Dazu gehören Kuckucklichtnelke, Sumpf-Schafgarbe, Kleesorten, Leinkraut und Scharfer Hahnenfuß. In Töpfen wurden 3000 Pflanzen vorgezogen und als Farbtupfer flächig in Blühinseln eingebracht. Sie sind Hingucker fürs Auge, hauptsächlich aber Anreiz für bestimmte Insektenarten und -gruppen. Dazu gehören Margeriten oder die Wiesenglockenblume, die von speziellen Wildbienen aufgesucht wird. „Wichtig sind Freiflächen zwischen den Pflanzen. Hummeln und andere Insekten brauchen Erde zum Bau für ihre Nisthöhlen“, erfuhren die Teilnehmer am Rundgang.

Zurzeit blühen auf der Fläche am Heiligenberg ins Auge stechend Kornblumen, Glockenblumen, eine Kamillenart und das gelbblütige Ferkelkraut. „Nach einem von mir bisher nicht entschlüsselten Zeitplan schließen sich sämtliche Blüten wie auf Kommando zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Dann ist von Gelb nichts mehr zusehen“, berichtete der Fachmann. Einjährige Pflanzen empfiehlt er im Frühjahr zu säen, mehrjährige hingegen besser im September, dann sind sie schon kräftig zur Blütezeit. Der eher unscheinbare, knotige Braunwurz zeigt, wie umschwärmt von Insekten eine Pflanze sein kann, ohne dass sie riesige farbenfrohe Blüten hat. Hier wimmelte es nur so von Nektarsammlern.

Pro und Contra „Insektenhotels“

„Biodiversität“ ist eins der Wörter, die immer wieder angeführt werden, wenn es um Erhaltung von Insekten, Käfern und Schmetterlingen geht. Gemeint ist damit dreierlei: die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. „Es gibt allein 600 verschiedene Wespen“, erklärte Feuerstein. Die Blühfläche wird im Herbst oder Spätwinter gemäht, die Biomasse bleibt nicht liegen. Ausgeworfene Samen würden davon erstickt und am Keimen gehindert werden. Fünf bis sechs Jahre dürfte es dauern, bis sich das Gelände zu voller Pracht entfaltet. „Was halten sie von Insektenhotels?“, fragte ein Teilnehmer. „Von den im Baumarkt erhältlichen mit unterschiedlichen Einschlupflöchern für verschiedene Arten rate ich dringend ab. Sie haben oft scharfkantige Einfluglöcher, und es ist unsinnig, Wespenarten neben Ohrwürmern ansiedeln zu wollen. Deren Larven werden dann nämlich von den Wespen verspeist. Es muss immer nur einer Insektenart Unterschlupf geboten werden.“

Auf die Frage zur Anlage einer Blühwiese im eigenen Garten empfahl Feuerstein: „Geduld haben und einen langen Atem. In einem Liter Erde finden sich 20 000 Samen. Erst einmal den Boden fräsen, alten Austrieb neu auflaufen lasen, dann erneut fräsen, bevor eingesät wird. Ein Gramm Blühmischung reicht für einen Quadratmeter Boden. Zu beachten sind Standort und Lichtverhältnisse im Garten. Eine vorherige Bodenprobe zur Ermittlung des pH-Wertes, ist sinnvoll, um vor Enttäuschungen bei der falschen Auswahl der Pflanzen bewahrt zu werden. Am besten ist es, erst einmal mit wenigen Quadratmetern zu beginnen.“