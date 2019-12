Bassum. Ja, der Abschwung der Wirtschaft trifft auch die Stadt Bassum. Besorgniserregend ist die Entwicklung allerdings nicht. Man muss nun mal von Jahr zu Jahr schauen. „Der Haushalt ist gesund“, versichert Bassums Kämmerin Anke Schulz. Die Frage ist nun mal, was sich die Stadt im kommenden Jahr leisten kann. Und da hat Bassum im Jahr 2020 einiges vor. Mit Blick auf den Haushalt versichert Bürgermeister Christian Porsch: „Wir führen eine solide Finanzpolitik. Das ist keine leichte Aufgabe.“

Das zeigt sich auch daran, dass der Haushaltsentwurf einen Überschuss von rund 18 600 Euro aufweist. Eine knappe schwarze Null also. Es wurden die Schulden der Lindenstadt lediglich getilgt, sodass diese sich nun auf 3,5 Millionen Euro belaufen, was bei neuerdings 16 018 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung exakt 218 Euro ergibt. Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Stadt Bassum, zudem neue Kredite in Höhe von 7,5 Millionen Euro aufzunehmen. „Der Plan ist, dass wir möglichst viel umsetzen“, sagt Porsch.

Denn, es müssen viele dicke Bretter gebohrt werden: So werden Punkte aus dem Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt. Gleich zwei Feuerwehrhäuser sollen neugebaut werden – in Bramstedt (1,4 Millionen Euro) und Dimhausen (575 000 Euro). Die Stadt will zudem den Ausbau des Dachgeschosses des Kindergartens in Bramstedt (220 000 Euro) in Angriff nehmen, ebenso für 180 000 Euro ihren Teil dazu beitragen, dass das Mütter-Kinder-Zentrum so umgebaut wird, dass es eine förderfähige Kita wird. Dazu soll die Grundschule Mittelstraße saniert werden, und die Kulturbühne soll in dem Zuge neue Stühle bekommen (200 000 Euro). Außerdem wurden 850 000 Euro für die Erschließung des Gewerbegebiets Karrenbruch in den Haushalt eingeplant. Hinzu kommen geringere Investitionen für etwa die Umstellung der Straßenlaternen auf LED (50 000 Euro) sowie die Einrichtung von öffentlichem Wlan (3000 Euro). „Wir bauen keine Luftschlösser“, sagt Porsch über die kommenden Aufgaben, die zeigen, die Stadt investiert in alle Bereiche – von Sport und Freizeit über Kultur und Sicherheit hin zur Stadtentwicklung.

Das betrifft natürlich nicht nur das folgende Haushaltsjahr. So starten die Planungen für die neue zweizügige Kindertagesstätte mit 200 000 Euro und für die Sanierung der Bahnhofstraße mit 60 000 Euro. Beide Projekte könnten erst im Jahr 2021 wirklich umgesetzt werden und würden dann mit 2,5 Millionen beziehungsweise 850 000 Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommt der Bau des Radweges an der Landesstraße zwischen Bassum und Neubruchhausen für rund 1,4 Millionen Euro (Planungskosten von 135 000 Euro), die Attraktivierung des Naturbades für etwa 1,4 Millionen Euro und die Planungen für einen Krippenneubau in Bramstedt (35 000 Euro, für 2021: 470 000 Euro).

Es verändert sich einiges in der Lindenstadt. Doch schaut man sich die kommenden Jahre an, dann wird klar, „der Haushalt wird nicht ausgeglichen sein und wir liegen im Defizit“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. „Wir werden aber keine Probleme kriegen“. Kämmerin Anke Schulz fügt hinzu: „Wir hatten drei wirklich gute Jahre.“ Grund zur Sorge besteht aber, wenn es nach Schulz und Porsch geht, nicht. „Die Frage ist immer: Was können wir uns leisten? Manche Dinge können wir schieben, andere nicht“, weiß der Verwaltungschef.

Auf der Suche nach Alternativen

Manche Pläne finden sich derzeit noch nicht im Haushalt wieder – wie etwa der des Rathauses. „Wir haben viel Arbeit investiert. Aber es war einfach nicht zu stemmen“, erinnert Porsch an die explodierten Kosten. Daher sei man derzeit auf der Suche nach Alternativen, um ein neues Verwaltungsgebäude doch noch zu realisieren. Hinzu kommen noch Maßnahmen für den Klimaschutz. Die Politik lehnte einen hauptamtlichen Klimaschutzmanager ab, stattdessen wolle man jeden Mitarbeiter schulen. Der Stadtrat beschloss in seiner letzten Sitzung des Jahres außerdem die Einstellung von 30 000 Euro, sollte doch ein Klimaschutzmanager erforderlich sein.