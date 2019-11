Darf's noch ein Kaffee sein? Stephanie Tölle verköstigt am Tag des weltweiten Klimastreiks im Bioladen in Bruchhausen-Vilsen gesegelten Slokoffie. (Vasil Dinev)

Es ist wieder soweit: Am Freitag, 29. November, erheben sich weltweit wieder Millionen von Menschen, um drei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid für eine konsequente Klimapolitik und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu streiken. Mehr als 150 Länder werden laut Angaben von Fridays for Future beteiligt sein. In Deutschland sind mehr als 500 Demonstrationen angemeldet. Auch im Landkreis Diepholz.

Den Beweis dafür, dass man Gewinn auch mit nachhaltigem und ökologisch sinnvollem Handeln verbinden kann, liefert die Firma Slokoffie aus Bremen. Sie hat zwar kein Fairtrade-Siegel, verspricht aber, ihre Kaffeehändler in Südamerika gerecht zu bezahlen. Die Bohnen werden mit dem Segelschiff „Avontuur“ nach Deutschland gebracht. Und mehr noch: Am Freitag setzt sich Thomas Riedel-Fricke, einer der beiden Inhaber von Slokoffie, auf sein Lastenfahrrad und macht sich auf in den Luftkurort. Ziel: der Bioladen, Am Bahnhof 1. Dort haben Stephanie Tölle und Sabine Krzikalla vor, die Marke Slokoffie in ihr Sortiment aufzunehmen. Und Thomas Riedel-Fricke baut einen mobilen Stand auf, von dem er Kunden die Möglichkeit gibt, sein Produkt zu kosten.

Schüler der Prinzhöfte-Schule ziehen im Zuge von Fridays for Future durch die Bassumer Innenstadt. (Tobias Denne)

Begeisterung statt Profitstreben

Sabine Krzikalla findet das Engagement der Slokoffie-Truppe „total krass“. Ihr zufolge agieren die Bremer nicht aus Profitstreben heraus, sondern aus Begeisterung. Wobei ihr auch klar ist: „Wenn der Besitzer des Bootes nicht reichlich Geld hättet, würde es das Projekt nicht geben.“ Wie auch immer: Am Freitag zwischen 11 und 17 Uhr wird gesegelter Kaffee Crema verkostet. „Wir laden alle, die in der Kirche waren, auf einen Kaffee ein“, verspricht Geschäftsführerin Stephanie Tölle.

Kirche? Am Freitag? Richtig! Dorthin lädt das Tafeltheater Bruchhausen-Vilsen ein. Von 14 bis etwa 14.45 Uhr heißt es „Innehalten fürs Klima". Die Truppe um Peter Henze will ihre Solidarität mit Fridays for Future ausdrücken, hält ein Ändern der eigenen Lebensweise für unabdingbar und will fragen, was wir tun können. "Endlich kommt der Widerstand gegen gewinn- und konsumorientiertes Handeln auch im ländlichen Raum an", freut sich Henze. Das Tafeltheater verspricht für die dreiviertel Stunde in der St.-Cyriakus-Kirche einen "überkirchlichen, überkonfessionellen Aufruf zur Rettung des bedrohten Planeten und gegen eine überbordende Konsumkultur". Dieser Aufruf richte sich an Menschen aller Generationen, mit und ohne Verbindung zu Glaubensgemeinschaften und Parteien. Auch örtliche Musiker beteiligen sich.

Kreisweite Kundgebungen

Auch Syke gehört zu den knapp 500 Orten in Deutschland, in denen sich Menschen zu einer Demonstration für ein besseres Klima zusammentun. Die Attac-Regionalgruppe Diepholz-Nord ruft zu diesem Protestmarsch auf, der um 10 Uhr am Europagarten beginnt und sich gegen 11 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus mit einer Kundgebung fortsetzt. Laut Attac-Pressesprecher Ulrich Tatje soll dort Bürgermeisterin Suse Laue eine Petition zur Anerkennung des Klimanotstandes übergeben werden.

Mit der Kundgebung wollen die Aktivisten unter anderem deutlich machen, dass das kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedete Klimapaket bei Weitem nicht ausreicht, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Der Demonstrationszug wird sich vom Europagarten über die Hauptstraße, die Ernst-Boden-Straße und die Wiesenstraße zum Rathaus bewegen. Angemeldet haben sich bislang die Syker Grünen, die Bürgerinitiative Energie in Bürgerhand, die Antifaschistische Jugend sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler.

In Bassum hat sich das Klima-Aktions-Bündnis vor den Karren der Klimaprotestler gespannt. Laut Maren Rüsch von der Bürgerinitiative versammeln sich die Protestanten ab 13 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof der Lindenstadt, um anschließend durch die Stadt zu marschieren. Während der Kundgebung am Rathaus wollen die Aktivisten Klimagerechtigkeit fordern – und zwar jetzt. „Wir wollen gemeinsam kämpfen für eine gute Zukunft“, fordert Maren Rüsch die Menschen auf, sich den Protesten anzuschließen. „Macht mit, seid laut!“

Wer sich nicht sicher ist, ob am 29. November in seinem Wohnort Fridays for Future unterstützt wird: Im Internet unter www.neustartklima.de finden Interessierte eine Übersicht aller Orte, in denen in Deutschland dann gestreikt wird, die regelmäßig aktualisiert wird.