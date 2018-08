Da hängt sie noch am Haken: Die Bücher-Telefonzelle vor dem Restaurant Delcasy kann ab sofort genutzt werden. (Micha Bustian)

Syke. Fünf Jahre ist es her, da hat die Syker Bibliotheksleiterin Jutta Behrens in Schleswig-Holstein ein Foto von einer Telefonzelle gemacht, die als Büchertauschbörse genutzt wurde. Zwei Jahre ist es her, dass der Förderverein der Bücherei die Idee spann, eine solche Bücher-Telefonzelle aufzustellen. "Damals haben wir über die Farbe diskutiert", erinnert sich Behrens. Gelb sollte es sein. Einen Tag ist es her, da wurde eine solche Telefonzelle aufgestellt und beladen. Ab sofort steht es allen Bürgern frei, sie zu nutzen.

In den Wohnzimmerregalen der Republik lauern Hunderttausende von Büchern, die von ihren Besitzern nicht mehr gelesen werden. Das ist auch in Syke so. Eben jene Werke müssten andere Menschen für teures Geld kaufen. Doch warum? Dafür gibt es doch ab jetzt die Bücher-Telefonzelle vor dem Lebenshilfe-Areal an der Schloßweide. Dort kann jeder Anwohner hingehen, sich Literatur nehmen oder selber welche ins Regal schieben. Nachhaltige Nutzung halt. Ulrich Hoferichter, Vorsitzender des Fördervereins der Syker Stadtbibliothek, bittet dabei, die vorgegebene Ordnung einzuhalten. "Die Bücher gehören in die Regale. Wir hoffen, dass niemand auf die Idee kommt, ganze Kisten voll mit Büchern in der Telefonzelle abzuladen." Auch die Qualität der eingestellten Exemplare solle doch bitte eine gute sein. Thematisch gibt es allerdings keine Einschränkungen. Romane, Kinderbücher, Lexika, "alle Genres" erwartet Hoferichter auf den Regalbrettern. Er hat sich gemeinsam mit Doris Fröleke bereit erklärt, die Zelle zu warten. "Wir müssen ja auch schauen, ob Bücher eingestellt wurden, die nicht der demokratischen Grundordnung entsprechen und diese gegebenenfalls entfernen."

Bis die Telefonzelle am Freitag vor dem Delcasy montiert wurde, war allerdings viel Arbeit zu erledigen. Der erste Schritt führte zur Telekom nach Postdam, aber von dort aus war den Initiatoren der Transport zu aufwendig. "Außerdem gab es dort nur die grauen", beschwert sich Jutta Behrens. Sie war es dann auch, die den Gang nach Ebay antrat. Und auf der Online-Börse einen Treffer landete. Ganz in der Nähe, in Tarmstedt, nur gute 50 Kilometer entfernt. Gefunden, gekauft: Dierk Peperkorn vom Förderverein holte das 900 Euro teure Stück ab und lagerte es auf seinem Hof in Jardinghausen zwischen.

In der Zwischenzeit hatte sich Doris Fröleke auf die Suche nach einem Standort gemacht, Geschäfte und Banken abgeklappert. Zehn Anfragen stellte sie, am Ende standen zwei wohlwollende Antworten: von der Volksbank und der Lebenshilfe. Die Entscheidung war schnell gefallen, die Genehmigung von Regine Klawitter von der Lebenshilfe ebenso fix eingeholt. Doch jetzt schnell die Telefonzelle dort aufbauen? Das ging nun auch nicht. Es musste noch einiges erledigt werden. Verwaltungsdinge beispielsweise. Braucht es für das Aufstellen einer ehemaligen Telefonzelle einen Bauantrag? Niemand wusste es. Als der Bauhof schließlich das Fundament goss, trafen die Arbeiter gleich ein Kabel. "Dadurch hat es sich noch einmal vier Wochen verzögert", erzählt Jutta Behrens. Dann kam noch die Urlaubsphase dazwischen – und schwupps waren zwei Jahre vergangen von der Idee bis zur endgültigen Umsetzung.

"Sie steht toll da"

Und die lief dann noch nicht einmal wie gewünscht. Denn die Tür der Bücher-Telefonzelle sollte sich eigentlich in Richtung Fußweg und Straße öffnen. Durch ein Missverständnis allerdings wurde das Fundament falsch gegossen. Nun steht die Zelle mit der Rückwand in Richtung Schloßweide. "Schade", findet Jutta Behrens das. Immerhin wolle man doch alle Passanten ansprechen und nicht nur die Bewohner des Lebenshilfe-Komplexes oder die Gäste des Delcasy.

Eine Buch-Tauschbörse wurde schon am Gleis 1 am Syker Bahnhof angelegt. Und der Förderverein der Bibliothek hat jüngst ja auch im Syker Freibad eine Bücherkiste aufgestellt. "Die wurde gut angenommen, die Reaktionen waren durchweg positiv", freut sich Joachim Heins, ehemaliger Fördervereins-Chef. Der geht deshalb davon aus, dass auch die Telefonzelle ordentlich frequentiert wird. Und Jutta Behrens findet den Standort nach wie vor klasse: "Sie steht toll da neben der Sitzbank und unter den Bäumen. Ich finde, sie ist einfach auch schön."