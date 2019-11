Das Duo Acoustic Eidolon brachte den Harfenisten Thomas Loefke mit zum Auftritt in die Barrier Wassermühle. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. Welch' eine wunderbar magische Stimmung es schaffen kann, bewies das Duo Acoustic Eidolon gemeinsam mit Thomas Loefke am Mittwochabend wieder einmal in der Barrier Wassermühle. Über den klingenden samtenen Teppich, den Hannah Alkire mit ihrem Violoncello schuf, schwebte schmeichelnd die Harfe von Thomas Loefke, während Joe Scott den Klangfarben mit seinem Doubleneck-Guitjo den Extrapfiff Feuer hinzufügte. Auf diese Weise ließ sich das Publikum in der gut gefüllten Mühle spielerisch leicht entführen. Mal ging es an die wildromantischen Küsten von den Färöer Inseln, Irlands oder auf die iberische Halbinsel. Oder auch mal in den mittleren Westen der USA.

Es wirkte geradezu mühelos, wie das Trio die Hörenden mit auf eine Klangreise nahmen, die sie umgehend auf eine der Färöer-Inseln in mittsommernächtliche Farbenpracht oder unter verschneite Birken in Norwegen oder auf einen einsamen Vogelfelsen mitten in gischtiger See versetzte. Und das verbunden mit einem unglaublichen Gefühl von Unbeschwertheit, so als ob man auf der nächsten Wolke dorthin gelangen könnte.

Es erklangen viele eigene Stücke der drei Musiker, aber auch bekannte Songs wie die „Bohemian Rhapsody“ von Queen, natürlich auf die sehr eigene Weise des Trios interpretiert. In einer herrlich meditativen Variation gab es zudem das Led-Zeppelin-Stück „Stairway To Heaven“ als eine von mehreren Zugaben.

Doch zurück zum Beginn, denn zunächst erfuhren diejenigen unter den Zuhörern, die die Musiker nicht kannten, mehr über das Guitjo; eine Gitarre mit zwei Hälsen und 14 Saiten, das einzigartig auf der Welt ist. Scott ließ es sich nach eigenen Angaben bauen, er wollte mit einem einzigen Instrument zwei Gitarrespieler ersetzen – das spare ja auch ziemlich Geld, meinte er augenzwinkernd. Und das gelang ihm leicht, da kamen außerdem noch Trommel- und Bassklänge ebenso zum Tragen wie fetzige Flamenco-Melodien.

Mit nach Rǿros nahm Loefke alle Anwesenden, dem angeblich kältesten Ort Norwegens und zu den „Snowy Birch Trees“ – den verschneiten Birken. Auch zu vielen weiteren Stücken hatte er Erklärungen im Gepäck, manches Mal ergänzt von Joe oder Hannah, er in radebrechendem, sie in eher fließendem Deutsch.

Die beiden hatten unter anderem bewegende Balladen dabei, davon eine neue, die ihrer diesjährigen Tournee den Namen gab: „A Tree Finds Its Voice“. Die Geschichte über einen Baum, aus dem sich die Beiden eine Gitarre und ein Cello hatten bauen lassen. So fand also der Baum seine eigene Stimme. In „75 North Second Street“ erzählte Hannah mit ihrer wunderbar weichen Stimme von dem Haus ihrer Großeltern in Pennsylvania.

Mit ihren eigenen Kompositionen nahmen das Duo Acoustic Eidolon und Thomas Loefke die Zuhörer ebenfalls mit auf Reisen durch keltische Musikwelten, oder auch zur Weltmusik für die Seele, wobei Ausflüge in südamerikanisch-norwegische Tangoklänge mit „Aus dem Süden“ durchaus hineinpassten. Ebenso wie der temperamentvolle Flamenco „River Of Fire“.

Mit Loefkes keltischer Harfe gesellte sich zu den beiden Amerikanern ein irisches Instrument, das dem Ganzen eine manchmal sogar hypnotische Fülle verlieh. Zu beschreiben, welche Musikrichtung das eigentlich ist, fällt schwer. Loefke sagte selbst, „unsere Musik ist eine Mischung dessen, was man so trifft, wenn man reist“. Auf einer solchen Reise zu einer sehr kleinen irischen Insel lernte er den dortigen König kennen, dem er ein Lied widmete. Nun sei der König tot und die beiden Dörfer könnten sich nicht auf einen neuen einigen. „Fast so spannend wie die Geschichte mit dem Brexit“, schmunzelte Loefke.

„Sie schaffen hier eine ganz besondere Atmosphäre mit ihren Instrumenten und Stimmen und lyrischen Texten, passend zu diesem historischen Raum“, meinte eine begeisterte Zuhörerin aus Okel, die das Trio zum ersten Mal erlebte. Dieses freudige Entzücken ließ sich auch bei dem lang anhaltenden Applaus, vor allem am Schluss des Konzerts, erkennen. Erst nach drei Zugaben ließ das Barrier Publikum das Trio gehen.