Beim Projekt "SOS 180 °C", das unter anderem von Sozialarbeiterin Amber Bunk ins Leben gerufen wurde, besuchen auffällig gewordene Jugendliche eine Justizvollzugsanstalt. (Ingo Wagner/dpa)

Bassum. Höflich bedankte sich der Vorsitzende des Schulausschusses Rainer Hartmann, nachdem Projektleiterin Anne-Kathrin Heinze den CTC-Sachstand präsentiert hatte. „Wir sehen, es tut sich was“, sagte er. Damit das Projekt „Communities That Care“ (Gemeinschaften, die sich kümmern) am Ende auch erfolgreich läuft, muss viel Vorarbeit geleistet werden. Heinze hatte dazu bereits Bassumer Schüler an weiterführenden Schulen befragt (wir berichteten). Für sie und das gebildete Gebietsteam ging es in den vergangenen Monaten darum, den Bestand an Präventionsangeboten zu analysieren. Was läuft gut? Was wird noch gebraucht? Was ist überflüssig?

Die gute Nachricht zuerst. „Vieles läuft schon sehr gut“, sagte Heinze. In Bassum gibt es einige Angebote, die mal mehr, mal weniger aktiv genutzt werden. Nichtsdestotrotz wurden diese aufgeführt. Insgesamt 22 Basisangebote hat Heinze mit dem Gebietsteam ausfindig gemacht. Darunter fallen etwa der Kinderbeirat im Rentei-Kindergarten oder die Sprach-Kitas. „Das sind Angebote allgemeinerer Art für Kinder und Jugendliche“, führte Heinze weiter aus.

Im Gegensatz dazu warten die Schulen auch mit zielgerichteten Präventionsangeboten (28 an der Zahl) auf. Diese haben eine klare Zielstellung, die Methoden sind vorgegeben, ebenso die Risikofaktoren. Als Beispiel nannte sie das Respekt-Projekt, das von Erika Stötzel ins Leben gerufen wurde. Hinzu kommen sechs Programme der „Grünen Liste Prävention“, also jenen, die vom Niedersächsischen Landespräventionsrat gut bewertet und hinreichend getestet wurden. Last but not least: Interventions- oder Nachsorge-Angebote (sechs). Amber Bunk, Sozialarbeiterin an der Oberschule in Bassum, hat etwa das Projekt „SOS 180 ˚C“ in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Bremervörde konzipiert, bei dem bereits auffällig gewordene Jugendliche die JVA besuchen.

Auch links und rechts schauen

Die Frage, die sich nun stellt: Wie geht es weiter? Heinze machte deutlich, dass „jede Institution ihre eigenen Probleme oder Sorgen hat“. Das bedeutet, nicht jedes Angebot ist überall anwendbar. Also wird Heinze in der kommenden Zeit die Schulen besuchen und schauen, was wie umsetzbar ist und wo die Verantwortlichen Unterstützung brauchen können. „Geplant ist außerdem ein Fachtag für pädagogische Fachkräfte und interessierte Eltern“, kündigte sie bereits an. Auch wenn dieser erst dann stattfinden kann, wenn die Corona-Pandemie es zulässt. Dabei sollen Externe Präventionsangebote vorstellen, die vielleicht in Syke an den Schulen schon funktionieren. „Wir werden uns das Umfeld von Bassum anschauen“, betonte Heinze.

Auf die Nachfrage, ob es Fördermöglichkeiten für diese Angebote gibt, versicherte Heinze, dass man parallel nach Möglichkeiten suche, diese umzusetzen. Sei es über Förderungen oder, wie sie beispielhaft erzählte, mit Hilfe anderer: So könne sich eine Pastorin aus Bassum vorstellen, aktiv mitzumachen. Außerdem hätten Schulen ein Fortbildungsbudget. „Vielleicht ist dadurch etwas möglich“, mutmaßte sie.

Befristet ist das Projekt CTC für zwei Jahre, wobei der Schulausschuss bereits im Sommer einstimmig für eine Verlängerung gestimmt hat. Nach der oben genannten Schülerbefragung (380 Bassumer Schüler) zu ganz unterschiedlichen Themen (unter anderem ging es etwa um Drogen- und Alkoholkonsum, depressive Symptome, Toleranz von Andersartigkeit, Gesundheitszustand und Lebensqualität) wurden die Ergebnisse ausgewertet, aus denen die Angebote entwickelt werden können. Danach ging es daran, Handlungsschwerpunkte zu entwickeln. Vier sind dabei herausgekommen: Stärkung der Eltern, Förderung sozialer Kompetenzen der Kinder und Jugendliche, Unterstützung von Erziehern und Lehrern, Gelegenheiten für Partizipation schaffen.