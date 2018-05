Bringt Zeit mit: Karin Prange-Arlt verzichtet auf Akkordarbeit und widmet jedem Hund ausreichend Zeit. (Jonas Kako)

Bassum. Vier Jahre lang hat Karin Prange-Arlt als mobile Hundefriseurin den Vierbeinern in ihren heimischen Wohnzimmern eine neue Frisur verpasst. Und das so erfolgreich, dass die Nachfragen nicht mehr aufhören wollten. Schnell kam sie mit ihrer eingeschränkten Ausstattung an ihre Grenzen. Jetzt räumt die Bramstedterin zum letzten Mal ihren Kofferraum aus und lässt sich stationär nieder. Am Sonnabend, 26. Mai, eröffnet sie ihren Hundesalon "Fiffiputz" an der Straße Osterbinde 1 in Bassum.

Auf den Hund gekommen ist Karin Prange-Arlt, weil auch sie als dreifache Hundemutti Probleme hatte, einen Friseurtermin für ihre Vierbeiner zu bekommen. "Irgendwann hatte ich die Faxen dicke, habe mir selber eine Haarschneidemaschine besorgt und es einfach ausprobiert", erinnert sie sich. Das Ergebnis schien sich sehen lassen zu können. Denn schon kurz darauf fragte Prange-Arlts Nachbarin an, ob sie nicht auch mal Hand an ihren Hund legen würde. Schnell zählte die Hundefriseurin eins und eins zusammen und machte sich als mobile Hundefriseurin selbstständig. Zwar sei Hundefriseur kein anerkannter Ausbildungsberuf, dennoch war es Karin Prange-Arlt wichtig, sich ausbilden zu lassen. Sieben Monate lernte sie die Grundzüge der Theorie und Praxis. "Ich habe die unterschiedlichen Fellarten und rassegerechten Schnitte kennengelernt, viel über Ernährung und Tierheilpraktik gelernt", fasst die nun als Fachkraft für Hundegesundheit und Pflege ausgezeichnete Hundefriseurin zusammen.

Die Einstiegshürde zur Selbstständigkeit sei dabei relativ niedrig gewesen. "Ich habe 5000 Euro aufgenommen und davon meinen Tisch und meine Schermaschine gekauft. Mehr braucht man ja am Anfang nicht", sagt Prange-Arlt. Bald deckte die Bramstedterin ein Gebiet von Bremen bis Barnstorf ab. 70 Hundebesitzer zählt ihr Kundenstamm aktuell. "Im Juni bin ich schon komplett ausgebucht", spricht Karin Prange-Arlt über ihr "Luxusproblem". Jetzt also der Schritt raus aus dem Auto und rein in einen festen Sitz. Die Räumlichkeiten an der Straße Osterbinde waren früher eine Hundepension, die groben Gegebenheiten also geradezu prädestiniert für ein Hundesalon. Hier können sich Hundebesitzer neben den Frisuren auf ein breites Angebot für ihre Fiffies freuen: Krallen schneiden, Ohrenpflege zum Schutz vor Milben, Duschen und Zahnpflege. "Auch wenn da viele drüber lachen, aber irgendwann kommt auch beim Hund Zahnstein. Um das zu entfernen, ist dann eine Narkose notwendig. Da helfen keine Kaustangen aus dem Zooladen, das ist mehr Geldschneiderei", erklärt Prange-Arlt. Auch der eigentliche Haarschnitt dient mehr Zwecken als der Optik, kann sogar vor Gesundheitsproblemen schützen. "Wenn beispielsweise ein Bearded-Collie nicht regelmäßig gebürstet wird, verfilzt sein Fell schnell. Das kann zu Hautproblemen führen."

Karin Prange-Arlt bezeichnet sich selber als sehr ruhigen Menschen. "Ich kann mich sehr gut auf Hunde einstellen", erzählt sie. Gut erinnert sie sich noch an ein Aufeinandertreffen mit einem ängstlichen Husky-Bobtail-Mix. "Der hat sich immer hinter dem Sofa versteckt und wollte gar nicht herauskommen. Da habe ich mich auf den Boden gesetzt und mit dem Besitzer geschnackt. Nebenbei habe ich meine Hand bei dem Hund liegen lassen und ihm Leckerlies angeboten. Irgendwann hat der Hund sich dann herausgetraut", fasst sie zusammen und kommt damit zu einer zweiten Stärke, die sie sich zuspricht. Denn bei Karin Prange-Arlt ist der Kunde keine Nummer im Wartezimmer. "Ich mache nur ein bis zwei Hunde am Vormittag und bin mehr der ruhige Typ, der alles vernünftig und langsam macht."

Wie passend, dass der feste Sitz in Bassum für die Mutter und Frauchen von drei Hunden vor allem wesentlich mehr Entspannung bedeutet. "Ich muss die ganzen Utensilien nicht mehr schleppen. Hier habe ich mein eigenes Reich, perfekte Beleuchtung sowie einen höhenverstellbaren Tisch und Badewanne", freut sie sich. Die Eröffnung am Sonnabend, 26. Mai, läuft von 10 bis 18 Uhr und soll einem Tag der offenen Tür gleichen. Zudem warten ein Büfett und Getränke zur Stärkung. Dadurch soll der Salon beim ersten Termin für die Vierbeiner nicht mehr so fremd sein. Das letzte Bisschen Skepsis der Fellnasen soll dann mit kleinen Geschenken weggeblasen werden.

Der Hundesalon "Fiffiputz" hat dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Sonnabends wird ab 8 Uhr mit variablen Endzeiten frisiert. Termine können telefonisch unter der Nummer 0 42 41 / 53 19 (Anrufbeantworter) oder 01 77 / 5 42 00 10 vereinbart werden.