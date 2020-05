Nicht mehr ganz intakt: Der Holzbuhnenpass wird durch Steine ersetzt. (Fotos: Vasil Dinev)

Bassum/Landkreis Diepholz. Ein leichter Wind weht über die Felder in Hassel. Die Sonne scheint, kaum eine Wolke ist am Himmel zu sehen. Das Plätschern des Wassers klingt in den Ohren. Hier und da kommt ein Radfahrer vorbei, ansonsten herrscht am Klosterbach in Hassel eine angenehme Ruhe. Wenn da nicht die Traktoren wären, die Tausende Kilogramm Steine vorbeibringen und abladen. Der Grund für diese Aktivitäten: Seit Montag arbeitet der Ochtumverband an der Gewässerentwicklung des Klosterbachs. Konkret bedeutet das, dass in den kommenden zwei bis drei Wochen insgesamt 500 Tonnen Steine angeliefert werden, die dann ihren Weg in den Klosterbach finden sollen. Denn der Ochtumverband hat einiges vor.

Auf einer Länge von rund einem Kilometer (von insgesamt mehr als 40, die der Klosterbach lang ist) arbeitet derzeit der Verband mit seinen Mitarbeitern daran, die Fließgeschwindigkeit und den Höhenunterschied zu verringern. Das habe gleich mehrere Vorteile, wie Bauleiterin und Gewässerkoordinatorin Ira Zylka erläutert. Denn weil das Wasser so schnell fließe, werde viel Boden abgetragen, und die sogenannte Tiefenerosion entstehe. Mit unterschiedlichen Arbeiten soll dem nun entgegengewirkt werden.

Zum einen setzen die Mitarbeiter des Ochtumverbands Kiesbänke in die Sohle des Flusses ein. Die sorgen dafür, dass die entstandenen Löcher aufgefüllt werden und der Klosterbach einen flacheren und gleichmäßigeren Verlauf bekommt. „Die Kiesbänke bilden das Fundament, damit die Tiefenerosion verhindert wird. Das ist für Fische und Kleinstlebewesen eine schöne Ergänzung“, freut sich Zylka über die Arbeiten, deren Kosten bei insgesamt 50 000 Euro liegen. Um einfacher die Höhenunterschiede im Fluss zu überwinden, gibt es bald noch für die Forellen und Lachse eine Fischwanderhilfe. Gleichmäßig angelegt helfen die Ebenen Fischen bei ihrem Aufstieg und verringern das Gefälle, das die Tiere vorher nicht überbrücken können. Außerdem betont Matthias Stöver, Geschäftsführer des Ochtumverbands: „So wird der Wasserspiegel seicht abgebaut.“ Fische haben zudem dank der Kiesbänke leichter die Möglichkeit zu laichen.

Aus Holz mach Stein

Doch das sind nicht die einzigen Arbeiten, an denen der Ochtumverband derzeit sitzt. So soll der alte Holzbuhnenpass, der im Jahr 1992 angelegt worden ist, und ein paar Kurven in den begradigten Klosterbach gebracht hat, erneuert werden. „Der ist heute leider nicht mehr ganz so intakt“, sagt Zylka. Die Holzstämme werden in einem ersten Zug aus dem Fluss geholt und durch Steine ersetzt. Die Instandsetzung soll dafür sorgen, dass der Pass länger als 28 Jahre hält. Hinzu kommen Trittsteine, die in den Fluss eingelassen werden, um ebenfalls den Gewässerverlauf zu verlangsamen und kleine Inseln für Tiere und Insekten zu bilden. „Wir verwenden Kartoffelsteine von einem Landwirt aus Harpstedt“, erzählt Verbandsvorsteher Heiko Stubbemann über das verwendete Material. Der Vorteil: Die Steine sind rundlich und weisen keine spitzen Ecken oder Kanten auf, bei denen sich die Tiere verletzen könnten.

Stöver findet, „der Klosterbach hat ein großes ökologisches Potenzial“. Gleichzeitig sei auch immer wieder das Hochwasserrisiko ein Thema. Zwar nicht in Hassel, dort werde der Bach wohl nicht über die Ufer treten, aber in Bassum und Stuhr sei das schon mal passiert. „In Stuhr wollen wir die Deiche zurückverlegen, um einen Hochwasserschutz zu bieten“, erzählt Stöver. Außerdem wolle man mit den Klosterbach-Kommunen (Schwaförden, Bassum, Kirchseelte, Delmenhorst, Stuhr) eine Hochwasserpatenschaft bilden, um ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. „Das werden wir in den kommenden Monaten erarbeiten. Die Kommunen können Mitglied werden, und wir sind guter Dinge, dass das klappt“, freut sich Stöver über die Zusammenarbeit. Schließlich verbessere ein solches Konzept die Situation aller Kommunen, die am Klosterbach liegen.