Twistringen. Ein Brand im Keller eines Twistringer Mietshauses hat sich am Mittwoch als Wasserrohbruch entpuppt. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz wurde über den Notruf ein Feuer in dem Haus an der Wildeshäuser Straße gemeldet. Doch es stellte sich schnell heraus, dass der vermeintliche Rauch aus einem Wasserrohr stammte. Ein Ventil war gebrochen, wodurch Wasser auf dem Heizkessel verdampfte. Der Wasserschaden hielt sich in Grenzen.