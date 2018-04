Syke-Barrien. Im Vergleich zum Jahr 1980 beschäftigt die Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH derzeit doppelt so viele Mitarbeiter. Deren Zahl stieg von elf auf 22. Sie arbeiten mittlerweile auf engem Raum. Darum erweitert das Unternehmen sein Firmengebäude am Handelsweg 85 in Barrien. Das neue Gebäude soll nach Angaben des Geschäftsführers Manfred Cattau auch dazu beitragen, den Kundenservice zu optimieren.

Bei der Feier zum ersten Spatenstich am Montag erläuterte Architekt Günther Glüsenkamp den Mitarbeitern der Wasserversorgung Syker Vorgeest, wie das neue Gebäude gestaltet wird. Es werde ein zweigeschossiges Gebäude entstehen. Es bietet Platz für sechs Büroräume und einen Besprechungsraum. Das Gebäude wird über eine Fläche von 184 Quadratmetern verfügen und barrierefrei zugänglich sein. Da das alte Gebäude 188 Quadratmeter groß sei, hätten die Mitarbeiter künftig fast doppelt so viel Platz für ihre Tätigkeiten. Glüsenkamp kündigte an, dass der Neubau voraussichtlich im April fertiggestellt ist und das bestehende Gebäude saniert wird.

Cattau erzählte, ihm sei vor kurzem ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1962 in die Hände gefallen. Damals sei die flächendeckende Versorgung im Zuständigkeitsbereich des Unternehmens deutlich ausgebaut worden. „Die Verlegung von Trinkwasserleitungen war etwas Besonderes zu der Zeit, und jede Ortsverlegung wurde öffentlich bekannt gegeben“, betonte Cattau. Später habe sich der Fokus des Unternehmens mehr darauf gerichtet, die gute Versorgungsinfrastruktur zu erhalten. „Wir müssen unseren Nachkommen ein vernünftiges Netz übergeben. Auch in der Zukunft muss die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben“, sagte der Firmenchef und kündigte an, dass das Unternehmen weiter in sein Netz investieren wird.

Die Aufgaben seien gewachsen und erforderten eine zeitgemäße Ausstattung des Versorgungsbetriebs. Cattau sagte: „Wir wollen den Herausforderungen der Zukunft – Erhaltung und Verbesserung des Rohrnetzzustands – mit einem guten Mitarbeiterstab begegnen, und dazu gehört auch eine entsprechende gebäudetechnische Ausstattung.“ Mit dem Erweiterungsbau werde nun die Zentrale des Unternehmens vergrößert. Neben der Mitarbeiterzahl habe sich auch die Rohrnetzlänge vergrößert: von 738 Kilometer im Jahr 1980 auf derzeit 1192 Kilometer. Die Zahl der eingebauten Wasserzähler stieg von 20 600 (1980) auf 33 200 (2016), die Wasserabgabe im gleichen Zeitraum von 3,3 Millionen auf 5 Millionen Kubikmeter.

Die Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH ist nach eigenen Angaben ein kommunales Unternehmen des Wasserbeschaffungsverbandes Syker-Vorgeest. Zu seinen Kunden gehören 100 000 Einwohner der Stadt Syke sowie der Gemeinden Stuhr, Weyhe, Bruchhausen-Vilsen und Thedinghausen. Ziel des Unternehmens ist nicht die Gewinnoptimierung, sondern Trinkwasser in bester Qualität zu beschaffen und zu verteilen. Zum Aufsichtsrat des Unternehmens gehören jeweils zwei Vertreter der fünf Kommunen aus dem Versorgungsgebiet. Vorsitzender ist Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen.