Er ist sein Geld wert: Michael Lux, weiterhin Geschäftsführer der Syker Werbegemeinschaft. (Kristina Bumb)

Syke. Die Syker WG ist keine Wohngemeinschaft. Dort wohnen keine Studenten, die mittags durch einen Weckruf aus den Betten geholt werden. Die Syker WG ist die örtliche Werbegemeinschaft. Aber auch die hatte anscheinend einen Weckruf nötig. Der kam von Roman Wohlgemuth. Der hatte bei der Mitgliederversammlung am 20. April bereits eine Diskussion angezettelt, die damals nicht zu Ende geführt wurde. Dafür wurde eine weitere Sitzung einberufen, die am Mittwochabend in Wessels Hotel stattfand. Am Ende stand die Bestätigung von Michael Lux bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme. Die kam von Roman Wohlgemuth.

Es war emotional geworden am 20. April. Das teilte Florian Kastner mit, der die Zusammenkunft am Mittwochabend anfangs leitete. "Das sollten wir jetzt hinten anstellen. Ich bitte alle darum, sachlich zu bleiben." Ein Appell, der fruchtete.

Die abschließende Frage am 20. April hieß: Was macht der Geschäftsführer eigentlich für monatlich 1000 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer? Oder anders: Kann sich die Werbegemeinschaft eigentlich einen Geschäftsführer leisten? Michael Lux gab eine ausgiebige Antwort. Etwa zehn Wochenstunden würde er für die WG investieren – im Durchschnitt. "Und das an 51 Wochen im Jahr, denn ich mache nur eine Woche Urlaub." Und dann begann er mit einer Aufzählung: Posteingänge, Schriftwechsel, Kontrolle der Konten, Überweisungen, Buchführung, Pressegespräche, Aufhängen von Plakaten, Straßensperrungen vor Veranstaltungen – das war noch lange nicht alles. Dazu kommen natürlich die Events, die Michael Lux für die WG plant. Verkaufsoffene Sonntage, Nikolaus, Weihnachten, die Ostereieraktion, Frühlingsmarkt, Herbstmarkt, die Ostereier-Aktion, Entenrennen und Cars, Fashion & More.

Seine Entlohnung dafür sei 2003 festgelegt worden: 25 Euro pro Stunde. Das war allerdings noch vor Entenrennen sowie Cars, Fashion & More, "die Veranstaltungen sind on top". Und auch eine Gehaltserhöhung gab es seither nicht. Nicht einmal einen Inflationsausgleich. Der allein würde das Honorar auf inzwischen 38 Euro schnellen lassen. Büromiete, Telefonkosten, ständige Erreichbarkeit – all dies sei in der Pauschale inbegriffen, erklärte Michael Lux.

Und noch etwas führte er zu seiner Ehrenrettung an: "Ich habe den Posten des Vorsitzenden übernommen, weil die sogenannten jungen Wilden damals nicht mehr wollten. Seither hat sich niemand gefunden, der dieses Amt übernehmen möchte." Auch am 20. April sei er wieder gewählt worden. Zum letzten Mal übrigens: "Das ist meine letzte Amtsperiode als Vorsitzender. Bei der nächsten Wahl trete ich nicht mehr an."

Auch Michael Geuder, Anführer der ehemaligen jungen Wilden, brach eine Lanze für den Geschäftsführer Michael Lux. "Wir waren damals froh, dass wir jemanden hatten, der uns den Rücken freihält", sagte er. "Seitdem war niemand da, der sagt: ,Ich übernehme den Posten'." Wenn für die Geschäftsführung nicht genug Geld da sei, müsse man halt die Mitgliedsbeiträge erhöhen. "Und wenn es fünf Leute gibt, die sich die Arbeit teilen wollen – gut. Aber mir fehlt der Glaube."

Die Abstimmung fiel eindeutig aus. Bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde Michael Lux ein weiteres Mal zum Geschäftsführer ernannt. Eine Tatsache, die Roman Wohlgemuth nicht gefiel, die er aber akzeptierte. Von Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem aufgefordert, hielt er vor gefülltem Saal noch einmal den Vortrag, den er schon beim Stammtisch vor nicht einmal zehn Menschen gehalten hatte. Ein Vortrag, der einem Weckruf gleichkam. Ein Vortrag, der auch Applaus bekam.

Wohlgemuth hinterfragte die Aufgaben der WG, stellte Veränderungsbedarf fest. "Für einen sinnvollen Wandel brauchen wir eine Erhöhung der Anzahl der Beiräte." Er sprach sich für eine Trennung der Ämter des Geschäftsführers und des Vorsitzenden aus, plädierte für eine Spartenbildung und forderte, auch das Industriegebiet und den Dienstleistungssektor in der WG zu berücksichtigen. Generell spürte er, es sei "keine Lust vorhanden, etwas für den Wirtschaftsstandort Syke zu tun." Jeder koche nur sein eigenes Süppchen. "Wir müssen alles tun, damit die WG überall bekannt wird."