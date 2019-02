Arbeit für die Feuerwehr: Ein Fermenter hat an einer Biogasanlage in Bruchhausen-Vilsen gebrannt. (Christian Butt)

Bruchhausen-Vilsen. Zu einem Brand in einer Biogasanlage ist es am Dienstagnachmittag in Bruchhausen-Vilsen gekommen. Nach der ersten Erkundung der Anlage konnten die Brandbekämpfer unter Einsatzleiter Michael Ullmann feststellen, dass der Brand von einem Fermenter ausging. Drei Silos wurden beschädigt, wodurch das Gas beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entwichen war. Daher wurden die Löscharbeiten auf einen vierten Behälter beschränkt, bei dem die Folie noch intakt war. Dies geschah von einer Hubarbeitsbühne und einer Drehleiter aus. Die Produktion wurde über den Notknopf ausgeschaltet. Allerdings produziert die Anlage so lange Gas, bis noch noch Futter in der Anlage ist. Es kamen etliche Ortsfeuerwehren, eine Messstaffel vom Landkreis Diepholz, die nach Schadstoffen suchte, und eine DRK-Bereitschaft zum Einsatz. Es gab keine Verletzten.