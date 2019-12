Einem Potpourri glich die Liederauswahl des Chores Kaleidoskop. (Vasil Dinev)

Martfeld. Der festlich gekleidete Chor Kaleidoskop gab durch die roten Accessoires nicht nur ein farblich abgestimmtes Bild ab, sondern begeisterte in der Martfelder Catharinenkirche auch durch klangvolle Darbietungen. Einen Tag vor dem dritten Advent standen vor allem deutsche und internationale Weihnachtslieder auf dem bunten Programm.

Der Altarraum des Gotteshauses sorgte zum einen durch die Akustik, zum anderen aber auch durch den Lichterglanz für eine passende Atmosphäre. Der von der engagierten Natascha Befort geleitete Chor, der ein Teil der Liedertafel Bruchhausen ist, stand unter dem leuchtenden Weihnachtsstern. Im Hintergrund zogen zwei Schwippbögen die Blicke auf sich.

Das Programm unter dem Motto „Weißt du noch, wie es damals war“ bestand aus abwechslungsreichen Liedern und interessanten Geschichten. Noch ohne Instrumentenbegleitung intonierten die mehr als 30 Sängerinnen und Sänger „Intrada a cappella“ und ernteten bei ihrem vierten Auftritt in der gut besetzten Kirche den ersten Applaus.

Etwas ganz Besonderes war ein plattdeutsches Lied mit dem Text von Margret Haalck. „Vör lange Tiet in Bethlehem“, lautete der Titel. Es war in dieser Form eine Premiere mit bekannter Melodie aus dem Jahr 1956. Annette Kempf, die durchs Programm führte, gab gleich Döntjes auf Platt zum Besten und präsentierte später auch noch eine besondere Weihnachtsgeschichte. Eine Kindergeschichte, in der es um den Wunsch nach einem roten Kinderwagen geht. Im musikalischen Teil ließ der Chor das bekannte Weihnachtslied „Kling Glöckchen“ in einer eigenen Fassung erklingen. Die Gruppe Kaleidoskop begab sich aber auch auf die ganz große Showbühne, indem sie „Happy New Year“ der schwedischen Popgruppe Abba mit viel Begeisterung sang. „Klingt einfach, ist es aber nicht“, erklärte Annette Kempf. Die „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Ellenberg, die zu Weihnachten vor allem in Russland erklingt, gehörte ebenfalls zum Repertoire. Das weltweit wohl bekannteste Lied zum Fest des Jahres, „Stille Nacht, heilige Nacht“, bildete den offiziellen Abschluss.

Doch es gab nicht nur Chormusik. Theda van Lessen und Birgit Schwecke sangen im Duett „Abendsegen“ von Engelbert Humperdinck. Larisa Geier spielte auf dem E-Klavier eine italienische Polka von Sergei Rachmaninow und Waltraud Kusserow brachte als Solistin „Shake Me I Rattle“ als Teil eines begeisternden Programms zu Gehör.