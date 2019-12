Jubel: Schneemann Olaf freut sich über seinen Adventskranz. (Micha Bustian)

Schwarme. Es weihnachtet sehr. Das war auch beim Rat der Gemeinde Schwarme am Mittwochabend nicht anders. Auf jedem Platz in Robberts Huus lag eine adventlich daherkommende Packung Pralinen, Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg verschenkte Feuerwehrkalender und jeder der elf Gäste wurde mit Handschlag begrüßt. Die Tagesordnung war kurz, was der guten Laune keinen Abbruch tat. Und: Sämtliche Abstimmungen verliefen einstimmig. Doch der Reihe nach.

Bei der Premiere auf Rang drei – das Abschneiden Schwarmes beim jüngsten Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ließ nichts zu wünschen übrig. Die Frage am Mittwochabend: Nimmt Schwarme auch 2020 teil? Die Antwort: nein! Klaus Meyer-Hochheim (CDU) beispielsweise votierte dafür, nicht teilzunehmen. Hermann Schröder (UWG) witterte eine „größere Chance“, weil der Titelverteidiger Heiligenloh nicht teilnimmt, sprach sich aber dennoch dagegen aus, weil es nach der Umsetzung eines Förderprogramms eventuell noch besser aussehe in Schwarme. Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg findet den Wettbewerb als solches nicht schlecht, „aber vielleicht haben wir in drei Jahren mehr zu bieten“, mutmaßte er.

Das Gewerbegebiet ab der Grasrennbahn soll erweitert werden. Sechs Hektar an weiteren Flächen will die Gemeinde dort ankaufen, um sie anschließend an Gewerbetreibende zu verkaufen, leitete Johann-Dieter Oldenburg dieses Thema ein. Eigentlich sollte der Gemeinderat am Mittwochabend einen Auslegungsbeschluss fassen. Was aber nicht geschah. Denn: Gemeindedirektor Bernd Bormann erklärte, die Samtgemeindeverwaltung müsse für die zu versiegelnden Flächen Ausgleich schaffen. „Den müssen wird explizit benennen“, erläuterte er. Das Problem dabei: „Wir haben schlicht keine Fläche mehr.“ An einer Lösung dieses Problems werde gearbeitet, im neuen Jahr solle es vorangehen.

Dann ging es noch um die Annahme einer finanziellen Zuwendung. Lieselotte Kunkel hatte 250 Euro spendiert „für Begrünung, wo es machbar ist“. Das Gremium sprach sich nicht nur dafür aus, sondern stockte die Summe noch auf 400 Euro auf. Für diese Summe sollen demnächst Blumenzwiebeln angeschafft werden, die Interessierte dann bei der Raiffeisengenossenschaft abholen können. Gratis. Einzige Voraussetzung: Sie müssen im Garten zur Straße hin gepflanzt werden. Johann-Dieter Oldenburg versprach, die Umsetzung stichprobenartig auf seinem Fahrrad zu kontrollieren.

Wer nun an ein schnelles Ende der Sitzung dachte, wurde enttäuscht. Mitteilungen der Verwaltung gab es zuhauf. So kündigte Johann-Dieter Oldenburg an, Laternen aufzustellen an der Straße Im Fleut, am Waldweg und an der Querung des Streekfleets. „Sehr dunkel“ sei es dort. Auch in der Kurve des Kirchwegs. Ältere gehen dort deswegen nicht zu den Freitagabendgottesdiensten, „sie haben Angst, dort hinzufallen“. Mit einer Investition von etwa 2000 Euro sei dies umzusetzen, gab Bernd Bormann bekannt. Doch sowohl aus dem Gremium als auch aus der Bevölkerung kamen noch weitere Wünsche nach Straßenlaternen.

Hermann Schröder merkte an, dass es weitere Hundekotbeutelspender im Ort bräuchte. Unter anderem am Kirchweg und am Spielplatz Im Fleut. Auch sei die einmal jährlich erfolgte Reinigung der Gullys nicht ausreichend. Nach kurzer Diskussion einigte sich der Rat auf eine Verdopplung der Reinigungstermine. Bernd Bormann: „Wenn die Gemeinde das bezahlt – kein Problem.“

Und wer nun nach der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres in Richtung Martfeld nach Hause fuhr, konnte sich am Ortsausgang Schwarmes am fröhlich lächelnden Schneemann Olaf aus dem Disney-Film „Frozen“ erfreuen. Ein überaus kreatives Werk des Ernte-Clubs Groß-Borstel. Johann-Dieter Oldenburg bedankte sich für dieses „Denkmal“: „Es schmückt unseren Ortseingang.“