In Tandems unterwegs: Flankiert von Cattrin Siemers (links) und Christine Runge (rechts) präsentieren sich die Mentoren-Mentees-Paare Carsten Steimke und Sieglinde Huber, Marlis Plate und Kerstin Fasbender sowie Claudia Staiger und Sarah Kolley. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Der Rat der Gemeinde Asendorf kann in diesem Fall als gutes Beispiel dienen. Oder als schlechtes. Je nach Sichtweise. Denn in diesem Gremium sitzt keine Frau. Null Prozent. Reine Männerwirtschaft. In Zeiten der Gleichstellung ein erstaunlicher Fakt. Allerdings keiner, der nicht zu ändern wäre. Denn: Im Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie“ des Vereins Gleichberechtigung und Vernetzung macht sich Sieglinde Huber auf, künftig dem Gemeinderat anzugehören. Hilfe bekommt sie dabei von Carsten Steimke.

443 Tandems dieser Art gibt es zurzeit in Niedersachsen, weiß Bruchhausen-Vilsens Gleichstellungsbeauftragte Christine Runge, 19 im Landkreis Diepholz, drei in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Neben dem Duo Huber/Steimke sind das noch Kerstin Fasbender und Marlies Plate sowie Sarah Kolley und Claudia Staiger. Drei Tandems – klingt mickrig. Runge allerdings ist zufrieden mit der Beteiligung. „Das ist eine stattliche Zahl für so eine kleine Samtgemeinde.“ Zum Vergleich: Der gesamte Landkreis Nienburg hat nur drei politische Pärchen zu bieten.

Frauen in die Politik zu bringen – das ist das Ziel des Programms „Frau.Macht.Demokratie“. Zeit wäre es. Denn zu den null Prozent Frauen im Gemeinderat Asendorf gesellen sich 18 Prozent im Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und immerhin 30 Prozent im Rat der Gemeinde Martfeld. Selbst im Deutschen Bundestag oder im Europaparlament: von fifty-fifty keine Spur. Dennoch habe sich in Sachen Gleichstellung viel getan in den vergangenen Jahren, findet Cattrin Siemers, Leiterin des Fachbereichs Bildung bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Als sie in der Verwaltung zu arbeiten begann, sei sie regelmäßig die einzige Frau in solchen Sitzungen gewesen, erzählt sie. „Als Protokollführerin.“ Ute Mestwerdt als Bürgermeisterin, die sei einst „eine Attraktion“ gewesen.

Gut, Attraktionen sind Bürgermeisterinnen oder Ratsfrauen heute nicht mehr. Aber eben auch keine Selbstverständlichkeit. Martfelds Bürgermeisterin Marlies Plate findet, dass „unbedingt mehr Frauen in den Räten“ sitzen müssten. Die Grünen-Politikerin ist 2005 in den Martfelder Gemeinderat nachgerutscht und ein Jahr später zur Bürgermeisterin gewählt worden. Sie betreut inzwischen zum dritten Mal eine Mentee, Kerstin Fasbender aus Kleinenborstel. Die 51-Jährige studiert PVS (Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie), was ja gut zum Programm „Frau.Macht.Demokratie“ passt. „Dieses Zusammenspiel war allerdings so nicht gewollt“, erläutert die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Politik habe sie schon in der Schule fasziniert. „Ich will die Zusammenhänge besser verstehen“, sagt sie.

Carsten Steimke ist der einzige Mann unter den Mentor-Mentee-Pärchen. Der CDU-Politiker hat Sieglinde Huber an die Seite gestellt bekommen. Die 61-Jährige ist Steimkes Nachbarin in Kuhlenkamp , war schon als Schülerin politisch aktiv, konnte das aber als alleinerziehende Mutter und Schichtarbeiterin nicht weiterführen. Jetzt ist sie in Rente. „Von dem Programm habe ich in der Zeitung gelesen“, stellt sie fest. „Jetzt finde ich immer mehr Gefallen daran.“

Das dritte Tandem im Bunde setzt sich aus Claudia Staiger (CDU) und Sarah Kolley zusammen. Staiger ist Vorsitzende des Samtgemeinderates, seit 2001 politisch aktiv und zum dritten Mal Mentorin. „Zwei haben vor der Wahl aufgegeben“, erinnert sie sich. „Ein frustrierendes Gefühl.“ Vielleicht klappt's ja jetzt, obwohl dieses Duo offiziell gar nicht über das Programm läuft. „Ich habe die Anmeldefrist verpasst“, schämt sich Kolley. Die Seminare habe sie sich selbst organisiert. Die 34-Jährige, die vor einem Jahr nach Bruchhausen-Vilsen gezogen ist, war auch schon politisch aktiv. Sie will nicht mehr „nur darüber reden, sondern auch handeln“.

Einig sind sich die drei Mentees darin, dass sie bei der Kommunalwahl 2021 für ihre Partei auf der Liste stehen wollen. Sie wollen aktiv werden, mit entscheiden. Und bei welchem Thema? Sarah Kolley schmunzelt, ehe sie antwortet. „Ich will mich nicht auf das Thema Kinder oder Bildung festlegen lassen“, schiebt sie den typischen Frauenthemen erst einmal einen Riegel vor. Auch Gesundheit müsse es nicht sein, obwohl sie damit beruflich zu tun habe. „Ich will mich nicht auf etwas festlegen lassen.“ Auch da stimmt sie mit ihren beiden Mentee-Kolleginnen überein.