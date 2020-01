Wünscht sich ein Duett mit Ed Sheeran: Gina Christin Scharrelmann. (Braunschädel)

Gina Christin Scharrelmann: Zuerst habe ich mir gar nichts dabei gedacht – wenn man jung ist, singt man einfach drauf los. Im Alter von neun oder zehn Jahren habe ich mich schließlich ernsthafter mit dem Gesang beschäftigt. Ich habe zum Beispiel zu Karaoke-Videos auf Youtube gesungen. Da haben die ersten Leute gesagt: „Das machst du aber gut.“ Und wenn wir zu Hause Besuch hatten, hat meine Familie mich öfters aufgefordert, etwas vorzusingen. Mit der Zeit wurde ich immer besser.

Nicht unbedingt. Mein Uropa soll sehr musikalisch gewesen sein, meine Oma tanzt. Das war es auch schon an Musikalität in meiner Familie.

Ich habe dann an den ersten Wettbewerben teilgenommen und vor etwas größerem Publikum gesungen, beispielsweise in der Schule. Dabei habe ich immer relativ gute Platzierungen erreicht, bei denen ich auch Gesangscoachings gewonnen habe. Dadurch konnte ich mich immer weiter verbessern.

Die Castingshows haben mich damals schon ein bisschen angefixt. Ich wolle auch mal zeigen, was ich kann! Das erste Mal in einer Castingshow war ich bei „Das Supertalent“. Mein Auftritt wurde zwar nicht ausgestrahlt – das war aber nicht schlimm, weil ich alles miterleben konnte, ohne tatsächlich im Fernsehen präsentiert zu werden. Das war eine ganz gute Schule. Anschließend war ich bei „The Winner Is …“ auf Sat.1 und bei „Rising Star“ auf RTL. 2015 habe ich bei „Popstars“ auf RTL II mitgemacht. Dort habe ich mich allerdings nicht so wohlgefühlt und die Sendung freiwillig früher verlassen.

Manche Leute gehen zu einer Castingshow, weil sie berühmt werden wollen. Das halte ich für ein falsches Denken. Ich glaube, dass ich durch die Teilnahme Türen geöffnet bekomme und neue Kontakte erhalte. Das würde mich weiterbringen, und darauf kann ich dann aufbauen. Ich bin ja auch Hochzeitssängerin und singe auf Events, daher sehe ich DSDS auch ein bisschen als Werbung für mich.

Er kommt recht streng rüber. An Castingtagen sieht er natürlich viele Leute, und das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Daher darf man es einer Jury nicht übel nehmen, wenn irgendwann mal die Luft raus ist. Ich habe Dieter Bohlen relativ positiv erlebt; als einen Menschen, der weiß, was er für eine Position hat.

Lampenfieber ist ein großes Thema für mich, ich bin oft sehr nervös. Andererseits trete ich wirklich gerne vor Publikum auf, auch weil ich eigentlich immer positive Reaktionen erhalte. Wettbewerbe oder Castings sind da schon schwieriger. Wenn ich vor einer Jury stehe wie bei DSDS, bin ich ganz schön aufgeregt. Wenn denen was nicht passt, nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Das macht einem schon viel Druck.

Nicht wirklich. Aber man kann sich von vielen Musikern etwas abgucken. Was die Gesangstechnik angeht, möchte ich an eine Beyoncé herankommen. Taylor Swift finde ich inspirierend, weil sie ihre Songs oft selber schreibt.

Ich würde jemanden wählen, der viel Erfahrung hat und mir Tipps geben und mir weiterhelfen könnte. Marius Müller-Westernhagen, zum Beispiel. Und wenn ich mir einen internationalen Künstler auswählen dürfte, fände ich Ed Sheeran sehr cool.

„Hallelujah“ von Leonard Cohen, ich singe dann die Version von Alexandra Burke. Und „Dir gehört mein Herz“ von Phil Collins. Ich mag diese Lieder und denke, dass ich sie gut umsetzen kann. Über ein bisschen Abwechslung freue ich mich natürlich auch, wenn Lieder gewünscht werden, die ich noch nicht gesungen habe.

Wenn sich bei einer Geburtstagsfeier das Geburtstagskind ein Lied von mir wünscht, dann singe ich es total gerne. Aber sonst dränge ich mich nicht in den Mittelpunkt.

Ich habe großes Interesse an Medien und kann mir gut vorstellen, hinter der Kamera kreativ zu arbeiten. In erster Linie möchte ich selbstständig bleiben. Ich bin seit vergangenem Jahr Freiberuflerin und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das möchte ich gerne ausbauen.

Zur Person

Gina Christin Scharrelmann (21)

tritt nach Teilnahmen in verschiedenen Castingshows nun in der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf. Die Sykerin studiert Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen und ist freiberuflich als Hochzeitssängerin tätig.

Zur Sache

Kommt Scharrelmann in den Recall?

Die fünfte Castingrunde der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Gina Christin Scharrelmann ist an diesem Sonnabend, 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen.