Einer arbeitet, fünf schauen zu: Während Sven Paschenda einen Pflock in den Boden treibt, freuen sich Peter Jahnke (von links), Suse Laue, Andreas Schmidt, Heinz-Jürgen Michel und Andre Staas über fünf neu gesetzte Baumhasel. (fotos: Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Das Klima-Aktions-Bündnis Syke-Bassum-Twistringen hat eine erste Aktion gestartet. Die Bürgerinitiative lädt dazu ein, bis zum 11. November Bäume zu pflanzen und ein Foto von den Arbeiten per E-Mail an info@klima-aktions-buendnis.de zu schicken. Einen Preis haben die Aktivisten dafür nicht ausgeschrieben, teilt Mit-Organisatorin Maren Rüsch mit. „Darum geht es uns überhaupt nicht“. Einen Gewinn hätten ja auch alle davon.

Immerhin: Die eingesendeten Baumpflanz-Fotos werden auf der Internetseite www.klima-aktions-buendnis.de veröffentlicht. Es gibt also eine öffentliche Anerkennung für dieses kleine Stück Klimaschutz. Dieses wirklich kleine Stück Klimaschutz. Denn: Laut Angaben des „Handelsblatt“ verarbeiten 80 Buchen in einem Jahr eine Tonne Kohlendioxid zu Sauerstoff. Dahingegen verursacht jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 12,5 Tonnen pro Jahr. Heißt: Um den Kohlendioxidausstoß eines Menschen zu verarbeiten, bräuchte es 1000 Buchen. So viel zur Theorie.

Die Stadt Syke folgt dem Aufruf des Klima-Aktions-Bündnisses. 65 Bäume sollen gepflanzt werden, fünf Baumhasel hat der Bauhof bereits entlang der Gisela-Wenderoth-Straße im Erdreich verwurzelt. Weiß angestrichen sind die zehn Jahre alten Gewächse. Das ist eine Art Sonnencreme. Laut André Staas vom Syker Bauhof ist das „gut gegen Verdunstung und Sonnenbrand“. Bürgermeisterin Suse Laue erklärt, die Bäume seien gut, weil sie erstens klimaresistent sind und zweitens Nahrung für Kleinlebewesen bereitstellen. Vier, fünf Jahre muss der Bauhof sich noch um die Bäumchen hinterm Bahnhof kümmern, im Frühjahr gibt es einen Wassersack, um Vertrocknung vorzubeugen. Ortsbürgermeister Peter Jahnke: „Wir müssen dem Bündnis dankbar sein dafür.“

Auch das Team des Bioland-Hofs Steding in Bramstedt hat an der Pflanzaktion teilgenommen. „Wenn wir in zehn bis 20 Jahren von den neuen Bäumen profitieren wollen, dann müssen wir jetzt pflanzen“, sagt Elke Steding. Sie, Heiner Hibbing, Lisa Born und Moritz Füchtenbusch sind selbst Teil des neuen Klima-Aktions-Bündnisses und pflanzten am Donnerstag insgesamt vier Bäume auf dem Hühnerauflauf. „Wir haben drei Hochstammapfelbäume und eine Hauszwetschge gewählt, damit die Weide weiter genutzt werden kann“, erklärt Steding. So spendeten die Bäume Schatten für die Hühner und gleichzeitig bieten sie Schutz für Vögel. Steding, wie dem gesamten Hof-Team, ist es wichtig, dass man nicht nur in dieser Woche Bäume pflanzen sollte. „Man kann immer weiter pflanzen, wir machen auch nach dieser Woche weiter“, kündigt Steding an. Und wenn man keinen Platz hat? Kein Problem: Sigrid Stöver aus Syke hat keinen eigenen Garten, wollte aber gern mitmachen. „Sie beteiligt sich mit einer Esskastanie bei uns auf dem Hof“, freut sich Steding.

Die nächste Pflanzaktion folgt am Sonnabend, 9. November, ab 9 Uhr an der Stiftskirche in Bassum. Derweil arbeitet das Klima-Aktions-Bündnis eifrig weiter. „Wir wollen viele Dinge anpacken, aber das meiste braucht eine vernünftige Organisation“, verrät Maren Rüsch. Die Baumpflanzaktion indes sei schnell umsetzbar gewesen. „Jeder soll nach seinen Möglichkeiten daran teilnehmen.“ Mal sehen, wie viele Fotos am 12. November auf www.klima-aktions-buendnis.de zu sehen sind.