Es kann losgehen: Die Organisatoren des Interkulturellen Sommerfestes sind bereit. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. „Tags Arbeit, abends Gäste. Saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig' Zauberwort“, riet schon Goethe im Gedicht „Der Schatzgräber“. Und die Mitglieder des Vereins Lebenswege Begleiten arbeiten zum Wohl ihrer Schützlinge viele Stunden im Jahr, dass ein Fest nicht nur den Geflüchteten, sondern auch ihnen Freude bereiten wird. Zu einem letzten Treffen zur Vorbereitung des Interkulturellen Sommerfestes kam das Team am Montag im Vereinshaus in Vilsen zusammen.

„Auch wenn es das dritte Sommerfest ist, wollen wir nicht in Routine erstarren, und uns quasi auf den Lorbeeren der Festabläufe der Jahre zuvor ausruhen“, sagten die Asylbegleiter Hajo Köster, Anne-Dore Winter, Helmut Winkelmann und Benjamin Wessollek. „Wir haben uns vor allem entschlossen, die Menschen, die wir betreuen, zu fragen, was ihnen denn gefallen würde. Manchmal erfährt man dann so einfache Dinge wie die Vorliebe für Leitungswasser statt sprudelnder kohlensäurehaltiger Getränke“, so Köster. Es gilt nicht nur, sich um Zelte zu kümmern, den Transport von Tischen und Bänken zu organisieren, Getränke heranzuschaffen. Zwischen 200 und 250 Geflüchtete leben inzwischen in der Samtgemeinde, von denen viele die Dienste und Angebote des Vereins nutzen.

Ins Gespräch kommen

Gekommen war an diesem Nachmittag auch die Nordirakerin Shahen Mahood. Seit gut zwei Jahren leben sie und ihr Mann in Martfeld. Beeindruckend, wie gut sie deutsch spricht. Auch die Syrerin Jomana al Shek Aasem hatte es sich nicht nehmen lassen, mit Tochter Aya am Gespräch teilzunehmen. Ob umgekehrt jemand, der sich als Deutscher in einem der Länder, aus dem viele Geflüchtete Schutz bei uns suchen, so schnell die Sprache beherrschen würde, sei einmal dahingestellt. Die beiden Frauen werden neben anderen sicherlich dazu beitragen, dass landestypische Speisen aus ihren Heimatländern auf den Tischen stehen, wie es in diesem Jahr verabredet ist. „Eine große Freude würden uns deutsche Mitbürger machen, wenn sie das Angebot, einander näher kennenzulernen und mit den Geflüchteten ins Gespräch zu kommen, an diesem Tag nutzen würden. Wir haben abgewartet und feiern nach dem Ende des Ramadans, damit alle nach der Fastenzeit nach Herzenslust essen und trinken können“, erklärte Köster den Festtermin im Juni.

Weniger Rahmenprogramm wird es in diesem Jahr geben, so der Wunsch. Neben Musik und Tanz liegt der Fokus auf Gesprächen und gutem Essen. Die Kinder können sich auf dem nahen Volleyballplatz mit Bällen austoben oder sich schminken lassen. Die Mitstreiter von Lebenswege begleiten hoffen auf die Bereitschaft Einheimischer wie auch der Schützlinge aus den Krisengebieten in aller Welt, die Gelegenheit in fröhlicher Atmosphäre und Geselligkeit Schranken abzubauen und sich einander anzunähern. Das Interkulturelle Sommerfest beginnt um 15 Uhr am Sonnabend, 23. Juni, in Bruchhausen-Vilsen Auf der Loge 17a.