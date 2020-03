Um einen Neubau direkt in der Nähe zur bestehenden Kita Kinder-Reich in Bassum geht es in der kommenden Sitzung des Sozialausschusses am kommenden Dienstag. (Michael Braunschädel)

Einig waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Sport, Kindertagesstätten und Schulen in Bassum darin, dass mehr als fünf Millionen Euro für eine neue Kita Kinder-Reich zu viel wären. Erster Stadtrat Norbert Lyko präsentierte allerdings bereits in der jüngsten Ausschusssitzung eine Alternative: drei statt sechs Gruppen (wir berichteten). Nun, in der kommenden Sitzung am Dienstag, 17. März, im Ratssaal an der Alten Poststraße sprechen die Mitglieder über die neuesten Planungen des Ersten Stadtrates und des Vilser Architekturbüros Das Syndikat.

Diese sehen vor, den Neubau mit drei Gruppen auf dem bestehenden Bolzplatz direkt neben der Kita Kinder-Reich an der Bürgermeister-Lienhop-Straße zu platzieren. „Trotz intensiver Suche konnte kein Grundstück gefunden werden, welches den Anforderungen entspricht“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Der Vorteil dabei ist, dass das Gelände sich bereits im Besitz der Stadt Bassum befindet und so keine zusätzlichen Grundstückskosten anfallen. Außerdem ist der Platz groß genug, um sowohl den Neubau als auch einen Bolzplatz beherbergen zu können. Lyko betont in der Vorlage gleichzeitig, dass der TSV Bassum, der den Platz für den Trainingsbetrieb nutzt, „nicht begeistert“ sei, sich das aber vorstellen könne, wenn sich an der Platzsituation etwas ändere. „Konkret werden dazu ein beziehungsweise zwei Winterrasenplätze gewünscht, die diese Anforderungen erfüllen“, heißt es weiter. Eine Anforderung wäre vor allem eine längere Bespielbarkeit der Plätze.

3,54 versus 5,2 Millionen Euro

Für eine dreizügige Kita belaufen sich derzeit die Kosten auf rund 3,54 Millionen Euro. Diese beinhalten aber nicht nur die Kosten für die Planung und den Neubau (der übrigens um zwei Gruppen erweiterbar sein soll), eine Kalkulation aus dem Jahr 2018 mit rund 400 000 Euro für den Umbau des bestehenden Gebäudes wäre ebenfalls schon miteingerechnet. „Der Umbau soll so gestaltet werden, dass endlich eine ausreichend große Küche vorhanden ist, in der täglich die derzeit 230 Essen gekocht werden können“, begründet Lyko. Die Küche soll im jetztigen Gebäude bleiben, da jüngst eine Kühlzelle und eine Abscheideranlage eingebaut wurden. „Ein ausreichend großer Bewegungsraum und Therapiemöglichkeiten, so wie sie schon bei den bisherigen Planungen angedacht waren, komplettieren den Umbau“, fügt er hinzu. Dieser könnte nach dem Neubau dann angegangen werden. Außerdem sollen 28 neue Parkplätze entstehen, um die angespannte Verkehrssituation zu entlasten. Da diese allerdings noch nicht kalkuliert worden sind, finden diese sich auch noch nicht im Kostenvoranschlag wieder.

Für eine vollkommen neue Kita mit sechs Gruppen hätte die Stadt Bassum wohl rund 5,2 Millionen Euro investieren müssen. Das war dem Ausschuss und der Politik zu teuer, da die Kosten „den Haushalt so stark belasten, dass der Spielraum für weitere notwendige städtische Maßnahmen unnötig eingeschränkt würde“, heißt es weiter. Daher schlug Norbert Lyko die Alternative mit einem Gebäude für bis zu drei Gruppen vor. So werde, wie gefordert, die Raumsituation im bestehenden Gebäude entlastet. Außerdem seien in den vergangenen zehn Jahren bereits rund 400 000 Euro in die Kita Kinder-Reich investiert worden, sodass ein Abriss nicht nachhaltig sei.

Die Verwaltung empfiehlt, 2,9 Millionen Euro in den Haushalt 2021 einzustellen. Zusätzlich solle ein Bauantrag gestellt werden, damit bereits nächstes Jahr die Bauarbeiten losgehen können. Die genauen Kosten für den Umbau seien noch genauer zu berechnen.



Die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Sport, Kindertagesstätten und Schulen findet am Dienstag, 17. März, ab 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Bassum an der Alten Poststraße 10 statt. Die Sitzung ist öffentlich.