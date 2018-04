Der Kindergarten Regenbogenland in Barrien arbeitet derzeit komplett ohne Spielzeug. (Jonas Kako)

Syke-Barrien. Aus einer Höhle tapsen drei- und vierjährige Kinder. Sie holen Kissen und verschwinden wieder zwischen den Pappkartons. Bunte Decken hängen mit Wäscheklammern befestigt darüber. Klebeband verbindet eine schiefe, aber stabile Wand aus Pappe zwischen zwei Holzsäulen. Ein Junge steckt Papprollen ineinander, ein anderer stellt einen großen, festen Karton auf die Fensterbank. Im gesamten Raum ist kein Spielzeug zu sehen, die Wände sind bunt gestrichen, sonst aber kahl, die Holzregale leer, kein Lego auf dem Fußboden, keine Malsachen auf den Tischen. Denn: Der Kindergarten Regenbogenland in Barrien arbeitet derzeit komplett ohne Spielzeug.

Wie, seit wann und warum, das erklärt Heike Kuffel, Leiterin der Einrichtung. Die Methode soll vor allem die sozial-emotionale Entwicklung fördern, das Selbstbewusstsein der Kinder stärken und die Kreativität und Sprachentwicklung anregen. "Das wichtigste ist, dass das Spiel wieder mehr im Mittelpunkt steht", sagt sie. Es gehe dabei um Rollenspiele und die Auseinandersetzung der Kinder miteinander. "Unser Ziel, unsere Aufgabe ist es im Kindergarten, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, und dabei ist ein wichtiger Aspekt der sozial-emotionale Part", sagt die Pädagogin. Um das zu fördern, ist oft weniger mehr. Die Kinder bekommen verschiedene einfache Materialien wie Wolle, Kartons, Wäscheklammern und Naturmaterialien. Mit Decken und Kissen dürfen sie ebenfalls bauen und spielen. "Die Kinder kommen viel mehr ins Gespräch miteinander. Es werden viel mehr Rollenspiele gespielt. Sie lernen, ganz anders mit Langeweile umzugehen", berichtet die 61-Jährige.

Seit Februar und möglicherweise noch bis zu den Sommerferien arbeitet der Barrier Kindergarten ohne Spielzeug. "Wir haben beobachtet, dass die Kinder in ihrem sozial-emotionalen Verhalten sehr damit beschäftigt sind, was sie sich wünschen und nicht, was auch die anderen möchten", sagt Kuffel, die seit 22 Jahren in der Einrichtung arbeitet und diese seit 13 Jahren leitet. Dann entschieden sie und ihr Team, für einen gewissen Zeitraum, die Spielzeuge wegzuräumen. Denn es solle im Kindergarten nicht darum gehen, wer das tollste Spielzeug hat, sondern vielmehr darum, kreative Räume zu schaffen.

Zum dritten Mal stellen sich die Pädagogen dieser Herausforderung, die den Kindern Freiräume ermöglicht, ihnen aber auch einiges abverlangt. "Für Kinder, die klare Strukturen brauchen, ist es schwieriger und andere blühen geradezu auf, weil der Raum gegeben ist, der Fantasie freien Lauf zu lassen", sagt Kuffel.

Die Kinder und auch das Pädagogenteam in der Einrichtung bereiteten sich intensiv auf die spielzeugfreie Zeit vor. Es war eine Gruppenentscheidung, in die die Kinder mit einbezogen wurden. Gemeinsam mit ihren Erziehern und Erzieherinnen räumten sie im Februar dann die Spielzeuge, Malsachen und Spiele aus den Regalen und das Lego aus der Bauecke. "Die Kinder fanden es toll, waren aber anfangs auch sehr gefordert", erzählt Kuffel.

Die Rückmeldungen der Erzieherinnen und Eltern sind bisher positiv, wenn auch die Umstellung eine Herausforderung war und jeden Tag ist. Die Rolle der Pädagogen ist eine beobachtende und zurückhaltende. Sie sollen Vorbild sein, Helfer und Moderator, aber keine Ideengeber. "Die Kinder sind so kreativ, es tut ihnen gut, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Man kann auch ohne Spielzeug viel Spaß haben", sagt Sozdar Atan, die derzeit ein Praktikum im Regenbogenland macht und auch den Vergleich zur pädagogischen Arbeit in Kindergärten mit Spielzeug kennt. Von Eltern hat Heike Kuffel gehört, dass das Spielzeug zu Hause wieder eine ganz andere Bedeutung bekomme. "Die Kinder genießen es wieder, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und mit Lego zu bauen", sagt sie.

Während sie das Konzept erklärt, fragen drei Mädchen eine Erzieherin nach Stiften für "ihr Spielhaus". Sie möchten das Gebaute gern anmalen. Genau das gehört auch mit zum Konzept. Die Kinder müssen sich, viel mehr als sonst überlegen, was sie brauchen, was sie möchten für ihr Spiel. Dass sie zielgerichtet eine Handlung umsetzen, ist also ein weiterer Lernereffekt in dieser Zeit, die Sprache und der soziale Umgang miteinander dabei automatisch immer gefordert. Sie müssen ungewohnte Situationen meistern. Das zu schaffen, macht ein gutes Gefühl, macht die Kinder auch unglaublich stolz. "Es stärkt, das ist das Ziel. Wir wollen die Kinder stärken in ihrem Selbstbewusstsein", sagt Kuffel. Das geht auch oder vielleicht viel besser - ohne Spielzeug.