Hecken-No-Go: Zwar macht das Buschwerk an der Industriestraße einen regelkonformen Eindruck, entspricht aber dennoch nicht den Vorgaben. (Stadt Syke)

Syke. Schon Sky Du Monts Schwiegervater wusste: „Je niedriger die Hecke, desto größer erscheint das Haus.“ Und nicht nur optisch hat ein gut getrimmter Busch Vorteile. Auch unter Sicherheitsaspekten gebietet sich die Einhaltung bestimmter Vorgaben, damit das Gebüsch auch für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer Grund zur Freude bietet. Auf eben jene Vorgaben macht Maxi Ritter von der Stadtverwaltung Syke nun mit einem Flyer aufmerksam.

„Wir haben echt viele Beschwerden über ,Sag's uns einfach‘, in den Bürgermeistersprechstunden oder in Ortsräten, weil Anwohner den Gehweg nicht mehr benutzen oder an einem Grundstück parken können“, beschreibt Sykes Bürgermeisterin Suse Laue. Grund seien stets Hecken, die über die Grundstücksgrenzen hinaus wachsen. Doch die Stadtverwaltung kann die Anmerkungen nur weitergeben. Zuständig seien nämlich stets die Anlieger. Um diese über ihre Pflichten aufzuklären, wurde besagter Flyer zusammengestellt, der ab sofort im Bürgerbüro ausliegt, an die Ortsvorsteher ausgeteilt wird und bald auch auf www.syke.de einsehbar sein soll.

Maxi Ritter hat aber für alle neugierigen schon einmal einen Abriss der wichtigsten Fakten. Ins Feld führt sie als Beispiel eine Hecke an der Industriestraße an, die augenscheinlich alle Kriterien erfüllt. Doch der Schein trügt. Zwar ist sie zugeschnitten, über den Gehweg ragt sie dennoch.

Gefordert ist allerdings, dass das Strauchwerk „grundsätzlich senkrecht an der Grundstücksgrenze aufhören“ müsse. „Ich muss mit einem Kinderwagen oder Rollator über den Gehweg gehen können. Je mehr das zugewachsen ist, desto weniger ist dies möglich. Und das soll und darf natürlich nicht sein“, fasst Suse Laue die Lage zusammen. „Und da kann man auch nicht mehr drunter durchgehen, ohne dass der Hut vom Kopf gehauen wird“, verweist Maxi Ritter sofort danach auf einen Baum neben der Hecke, der mit seinen tief hängenden Ästen und damit das Lichtraumprofil von 2,50 Meter nicht einhält. Auf öffentlichen Straßen darf der Abstand von Zweigen zur Straße sogar die 4,50-Meter-Grenze nicht unterschreiten. Damit soll genug Platz für Lastwagen, Feuerwehr und Müllabfuhr geschaffen werden. „Gerade bei der Müllabfuhr werden die Fahrzeuge immer größer“, gibt Maxi Ritter zu bedenken. Achtung: Betroffene sollten auch daran denken, dass sich die Äste unter Schneelast und durch tragendes Obst weiter neigen könnten. Dahingehend müsse auch auf Straßenlaternen geachtet werden, die neben den Bäumen stehen. Denn, so steht es im Flyer: „Wenn die Laterne zugewachsen ist und der Lichtkegel nicht mehr auf dem Boden ankommt, nützt die Lampe den Verkehrsteilnehmern nichts.“

In Kreuzungsbereichen dürfen Hecken, Bäume, Sträucher und Büsche eine Höhe von 80 Zentimetern nicht überschreiten. Andererseits wird das Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Straße zum Risiko, heißt es. Einzige Ausnahme seien 30er-Zonen. „Da sehen wir großzügig drüber hinweg. Es sei denn, dass es so gravierend ist, dass wirklich etwas gemacht werden muss“, gesteht Maxi Ritter zu. In allen Fällen rät sie „Beim Anpflanzen muss jeder bedenken: Aus einer kleinen Pflanze wird eine große Hecke.“