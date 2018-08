Guten Appetit: Erster Stadtrat Thomas Kuchem (von links) bekommt von Beikoch Frederik Bogatzki und Koch Max Besch eine Mahlzeit serviert. (Michael Braunschädel)

Syke. „Tretet ein, edle Recken und holde Fräuleins, in die ,Taverne zum hungrigen Troll‘.“ Nein, es hat kein neues Gasthaus aufgemacht in Syke. Es ist die Mensa der Grundschule am Lindhof, die auf einem Bildschirm am Eingang mit diesen Worten wirbt. „Zum dieswöchigen Geschmause“ wird eingeladen, am Freitag gibt es „Saftige Pfannkuchen aus dem Dinkelkorn“. Max Besch war es, der diese Idee gesponnen und durchgesetzt hat. Der Mensa-Koch sieht so eine gute Chance, den Kindern auch mal Mahlzeiten unterzujubeln, die sie sonst nicht bekommen. „Und uns macht es so auch mehr Spaß.“

Drei Vorgaben hatte Max Besch von der Stadt Syke bekommen. Erstens: kein Convenience, sprich: keine vorgefertigten Lebensmittel. Zweitens: möglichst heimische und regionale Produkte. Und drittens: gesundes Essen. „Er setzt die Vorgaben genau um“, freut sich Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Und dabei muss er ja noch den schnöden Mammon beachten.“ Besch habe in kurzer Zeit geeignete Zulieferer gefunden und die Kinder überzeugt. „Sie haben Vertrauen zu ihm.“ Und es scheint ihnen zu schmecken.

Max Besch hat den normalen Mensa-Alltag verlassen, als er kurz nach seinem Start in Syke zu einer kulinarischen Weltreise aufforderte. Ganz Europa hätten sie bereist, dazu Teile von Afrika, Asien und Südamerika. Und natürlich die USA. Dass es dann auch mal Pizza oder Hamburger mit Pommes gibt, liegt auf der Hand. Auf der anderen Seite war die Weltreise eine gute Gelegenheit herauszufinden, was die Kinder gerne Essen. Und ihnen auch Unbekanntes vorzusetzen. „Wenn dann in einer Suppe Glasnudeln schwimmen, wird schon etwas befremdet geguckt“, hat Besch beobachtet. „Aber dann probieren sie, und meistens wird es dann auch gegessen.“ Es sei eben auch die Art der Präsentation, die das Kinderherz – Entschuldigung: den Kindermagen – erobert. „Mit einem Motto ist das Essen eben nicht nur ein Essen, sondern auch Spaß“, meint Max Besch. „Und einige Kinder mit Migrationshintergrund hätten sich gefreut, etwas aus ihrer Heimat auf dem Teller zu haben.

Die Weltreise ist inzwischen beendet. Gemeinsam mit den Kindern aus der Ferienbetreuung hat Max Besch ein neues Thema entwickelt. Salzteigplatten haben sie gemacht, die demnächst auch die Wände der Mensa schmücken sollen. „Das war eine günstige Variante, die Kinder mit einzubeziehen.“ Mittelalterlich soll es künftig zugehen. Da bekommt Max Besch als Mitglied des Mittelaltervereins Bovelzumft sicher den einen oder anderen Gedankenanstoß. Schmückendes Beiwerk aus seinem Privatbesitz hat Besch bereits zur Verfügung gestellt. Und die Benennung der Gerichte hat er auch übernommen. Was selbst für ihn spannend war. Demnächst werden also Wolfspfirsiche auf den Teller kommen. Nie gehört? Ist auch lange her, dass Tomaten so genannt wurden. „Außerdem wollen wir langsam weg vom Weizenmehl.“ Dinkel und Roggen werden unter anderem zum Brotbacken benutzt, damit die Mahlzeiten nicht mehr so viel Kohlenhydrate haben.

Wie wär’s mit Weltraumessen?

Von Ferien zu Ferien will sich Max Besch mit jedem Motto hangeln. Konkrete Pläne hat er dafür noch nicht. Aber Vorstellungen. „Wir könnten etwas über die Zukunft machen. Weltraumessen.“ Für Ideen sei er immer offen, ebenso wie für Kritik von den Eltern, die ihn gern in der Mensa besuchen könnten.

Thomas Kuchem beobachtet die Umtriebigkeit des Kochs mit Zufriedenheit. „Die Mensa wird so in den Schulalltag mit einbezogen.“ Dafür gibt es noch weitere Beispiele. Unter anderem die Koch-AG. Zehn Kinder haben sich dieser Arbeitsgemeinschaft angeschlossen und treffen sich einmal wöchentlich mit Max Besch zum Kochen. Jüngst wurden Nudeln frisch hergestellt. Danach war allerdings noch etwas Zeit, also bezog der Profi die Lütten mit in die Zubereitung des Essens für den kommenden Tag ein. So wurden aus dem Kräutergarten Basilikum und Petersilie gezupft, anschließend das Lammfleisch damit mariniert und in den Ofen geschoben, in dem es zwölf Stunden verweilen musste, ehe es am Donnerstag gemeinsam mit „kleinen Bäumchen“, also Brokkoli, auf den Teller kam. So haben die Kinder für ihre Klassenkameraden gekocht. Das gibt Selbstvertrauen.

In Planung ist auch eine Kochschule für Eltern. Da will Max Besch einen Erstversuch starten und dann das Feedback abwarten, ehe er in die Vollen geht. Schön für die Lütten, die dann zu Hause auch von ihrem Mensa-Koch inspiriertes Essen bekommen. Und das Ganze hat sogar noch einen schönen Nebeneffekt: „Durch die Einnahmen kann das Mensa-Essen günstiger angeboten werden“, erklärt Besch. Womit wir wieder beim schnöden Mammon wären…