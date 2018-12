Bauer Michel kann nicht glauben, dass sein Huhn Loretta sich lieber im Schlamm wälzen will, als Eier zu legen. Kuddel dagegen möchte auch mal etwas anderes ausprobieren. (Jonas Kako)

Syke. Neugierig betreten die Kinder den Raum. Schauen sich um und raten bereits, um welches Theaterstück es sich handeln könnte. Sie blicken an die Wand, an der Leinwände herunterhängen. Ein Bauernhaus, eine Weide, ein Baum sind zu erkennen. Davor stehen unter anderem Heu und eine kleine Hundehütte. Im Mehrzweckraum des Seniorenheims des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Steinkamp in Syke ist alles hergerichtet für den Auftritt des Elterntheaters des DRK-Kindergartens Sternenhimmel. „Die Reaktion der Kinder ist der Lohn der harten Arbeit“, wird Diana Lange später sagen.

Die Kinder setzen sich auf dem Boden und warten gespannt auf das, was passiert. Das Stück heißt „Was macht das Schwein auf dem Ei?“ und wird seit Ende der Sommerferien geprobt. „Jeden Dienstagnachmittag hat sich die Elterngruppe getroffen, um zu proben. Wir sind von dem Engagement sehr begeistert, weil alles ehrenamtlich gemacht wird“, freut sich Aldona Balcerek über den Einsatz der Eltern, die das Stück gleich mehrmals aufführen werden. Für die eigenen Gruppen, für andere Kindergärten und für die Senioren. „Als Dank, dass wir die Räume nutzen dürfen“, sagt Erzieherin Balcerek. Und das dürfen sie bereits seit einigen Jahren. Denn vor 18 Jahren standen das erste Mal Eltern vor den Kindergartenkindern, um ein Stück in der Vorweihnachtszeit aufzuführen.

Dann geht es los, die Kinder werden ruhig. Das Schwein Kuddel, gespielt von Diana Lange, möchte lieber ein Ei legen, als sich im Schlamm zu suhlen. Das trifft sich gut, denn Loretta das Huhn (Sandra Runge) würde auch gern mal die Rollen tauschen. Doch dabei bleibt es nicht. Auch Hase und Kuh, Frosch und Hund wollen mal etwas anderes ausprobieren – doch merken schnell: Der Andere zu sein, das macht wenig Spaß. Als sich dann noch eine Kuh aus Schottland (Barbara Hakkel) ankündigt, betont der von Olaf Krömer gespielte Bauer Michel, dass „ihr nett zu ihr seid“. Trotz ein paar Kommunikationsproblemen gelingt die Integration zwischen den deutschen Tieren und dem schottischen wunderbar. „Die Kinder sollen lernen, dass man nett zu anderen Menschen sein und sich nicht verstellen soll“, nennt Balcerek den pädagogischen Hintergrund.

Charmant inszenieren die Eltern das Stück, das Regine Ehlbeck und Dorothea Ackroyd aus drei Bilderbüchern zusammengeschrieben haben. Kinderlachen erfüllt immer wieder den Raum des DRK-Seniorenheims. Die Tiere beziehen die Kinder mit ein und fragen hin und wieder die kleinen Zuschauer etwas. Diese folgen gespannt die Geschichte um Bauer Michel und seine Tiere. „Mir hat das Stück gut gefallen“, sagt Mara. Sie habe viel gelacht, fügt sie hinzu.

„Es ist schon ein wenig traurig, dass es jetzt vorbei ist. Die ganze Arbeit hat viel Spaß gemacht“, sagt Denise Ball. Das sieht auch Lange so, die das zweite Mal dabei ist, obwohl ihr Kind bereits in die Schule geht: „Ich hätte nie gedacht, dass mir das Schauspielern gefällt. Jetzt ärgere ich mich ein wenig, dass ich erst so spät damit angefangen habe.“