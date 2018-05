In Bestbesetzung: Die Band Eine kleine Jazzmusik musiziert beim Jazz-Frühschoppen in Bassum. (FR)

Bassum. Im Jahre 2012 hat das Bassumer Kulturforum mit seiner ehrenamtlichen Arbeit begonnen. Schon im Jahr darauf haben Gudrun Lösche, Berthold Kollschen und Claus Ulbrich erstmals den Jazz-Frühschoppen im Innenhof des Vorwerks an der Freudenburg ausgerichtet. "Das hat sich jedes Jahr besser dargestellt", erinnert sich Kollschen. "Die Leute mögen das." Und einen besseren Grund, damit weiterzumachen, gibt es ja nicht. Der Termin am Pfingsmontag wurde beibehalten. Am 21. Mai ab 11.15 Uhr tritt die Band Eine kleine Jazzmusik in der Lindenstadt auf.

Eine Combo, die Jazz-Kenner Berthold Kollschen begeistert. "Das sind alles ausgewiesene Profis", schwärmt der ehemalige Trompeter der Gruppe School House Seven. Barbara Hörmann beispielsweise spiele "einen ausgesprochen interessanten Bass". Zustande gekommen ist dieser Auftritt über eine alte Bekanntschaft Kollschens. "Ich habe mit Bandleader Volker Reckeweg zu meiner Elmshorner Zeit viel zusammen gemacht", sagt er. Bei City-Jazz Elmshorn beispielsweise trat Trompeter Kollschen gemeinsam mit Trompeter Reckeweg auf. "Er ist viel besser als ich", verteilt der Bassumer Komplimente.

Und dieser Könner meldete sich irgendwann bei Kollschen und fragte nach der Möglichkeit eines Auftritts. Der Mann vom Kulturforum glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. "Ich habe ihm gesagt, dass das aber nur zu unseren Konditionen geht", erzählt Kollschen. Die beschrieb er ausgiebig und erhielt den Zuschlag. "Die kommen mit der kompletten Truppe", freut er sich. Und die besteht aus sieben Musikern.

Vornean steht Volker Reckeweg, Jahrgang 1946. Laut Berthold Kollschen ist er seit Langem einer der profiliertesten Trompeter und Arrangeure der Hamburger Szene. Seine musikalischen Wurzeln hat der gelernte Kaufmann in der Kirche, ehe ihn mit 14 der Jazz-Bazillus erwischte. Er hat die Band Eine kleine Jazzmusik vor 30 Jahren gegründet, 2009 eine Solo-CD aufgenommen und ein Jahr später die Combo personell umgestaltet.

An der Seite Volker Reckewegs stehen sechs Musiker. Andreas Hinrichs (Piano) hat ein musikwissenschaftliches Studium an der Universität Hamburg abgeschlossen und ist regelmäßig als Hauspianist im Hotel Steigenberger zu hören. Barbara Hörmann (Bass) wird in Hamburg nur die "First Bass Lady" genannt, sie stand unter anderem mit Bill Ramsey auf der Bühne. Sebastian Hoffmann (Posaune) ist nach seinem Jazz-Abschluss an der Hamburger Musikschule regelmäßig als Gastmusiker mit der NDR-Bigband unterwegs gewesen. Nina Majer (Gesang) wandte sich dem Jazzgesang erst nach einer Ausbildung zur klassischen Balletttänzerin zu. Bis heute leitet sie die Vocalsession im Hamburger Birdland. Helmar Marczinski (Klarinette, Saxofon) ist laut Kollschen einer der großen Tenorsaxofonisten, dem keine Stilrichtung fremd ist. Lisa Katharina Stick (Posaune) ist das Küken der Gruppe, spielt neben ihrem Studium an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater in verschiedenen Ensembles. Das Rückgrat der Band schließlich ist Schlagzeuger Robby Schön, der auch schon mit Abi Wallenstein musizierte.

"Wenn das Wetter gut ist, wird das ein Selbstläufer", erwartet Berthold Kollschen. Bei Regen werde man ins Vorwerk ausweichen. Das sei bisher nur einmal notwendig gewesen, "und es war wundervoll".