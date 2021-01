Auch Tammo Wieschnewski und sein Team waren fleißig. Die Schule reichte wegen Corona ein Projekt statt sieben ein. (fr)

Bassum. Die letzten Arbeiten haben Raffael, Anna und Lisa bereits hinter sich. Der Roboter funktioniert, der Bericht steht. „Mir hat das Programmieren von den Sprachbefehlen am meisten Spaß gemacht“, erzählt Anna. Lisa gefiel vor allem das Schreiben des Berichts. Mit ihren beiden Teammitgliedern nehmen die Dritt- beziehungsweise Viertklässlerin von der Prinzhöfte-Schule in Bassum am Experimentierwettbewerb „Jugend forscht“ in der Juniorsparte im Bereich Naturwissenschaft und Technik teil. „Die Kreativität der Kinder ist immens“, freut sich Lernbegleiterin Eylem Ender von Döllen, die die Schüler mit Heike Papst seit den Herbstferien bei ihren Projekten unterstützt.

Ursprünglich wollte sich die Prinzhöfte-Schule mit insgesamt sieben Projekten beim Wettbewerb bewerben, allerdings machte das Coronavirus auch hierbei den Nachwuchsforschern einen Strich durch die Rechnung. Wie etwa beim Projekt von Romina, Noah und Alexander. Das Trio wollte ein Kettcar zu einem E-Fahrzeug umbauen. „Wir sind leider nicht fertig geworden“, gesteht Romina. Das lag daran, dass Noah und Alexander bereits in die fünfte und sechste Klasse gehen und daher oft zu Hause auf Distanz unterrichtet wurden. Der Schülerin hat vor allem das Experimentieren mit den Akkus Spaß gemacht. „Wir mussten überlegen, wie wir die Akkus zusammenschweißen“, erzählt Romina. Schließlich dürfen die dabei nicht kaputtgehen. Zwar reicht es zeitlich in diesem Jahr nicht mehr für „Jugend forscht“ für die Truppe um Romina, aber die Schüler wollen weiter an ihrem Projekt arbeiten und sich im nächsten Jahr bewerben.

Schauen, was umsetzbar ist

Der Vorteil bei Anna, Lisa und Raffael ist, dass die beiden Mädchen Geschwister sind und so auch in den Ferien weiterarbeiten konnten. Dabei haben die Schülerinnen das technische Händchen von ihrem Vater geerbt. „Er arbeitet in diesem Gebiet“, erzählt Anna. Zwar laufe der Roboter auf einer vorgefertigten Strecke, dennoch kann er auch etwas transportieren. Gerade in Zeiten von Abstand ganz praktisch. „Wir haben mit einem 3D-Drucker ein Tablett ausgedruckt, auf das wir Sachen stellen können“, erzählt Anna noch vage. Von Döllen ergänzt schmunzelnd: „Er liefert im Moment vor allem Süßigkeiten.“ Zwar habe das Coronavirus die Arbeit erschwert, allerdings war die Begeisterung bei den Schülern sofort da. „Wir hatten die Schüler gefragt, wer Interesse hat und dann kamen schon die Ideen von ihnen. Wir mussten dann überlegen, was umsetzbar ist“, erzählt die Lernbegleiterin von den Anfängen im Herbst. Durch Lockdown und Distanzunterricht wurde es schwieriger, die Arbeiten fortzusetzen. Den jungen Forschern gehe es dabei nicht nur darum, ihr eigenes Leben zu erleichtern. Sie wollten auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. „Gerade in Corona-Zeiten, in denen wir uns alle nicht näher kommen dürfen, kann der Roboter Dinge von einem zum anderen bringen und sorgt dafür, dass wir den Abstand einhalten können“, erklärt Raffael. Nathanael Peters denkt bei seinem Projekt in die Zukunft und möchte eine Stadt bauen, die nur durch erneuerbare Energien betrieben wird. „Eine kleine Windkraftanlage hat er schon gebaut, Solarpaneele und eine Wasserkraftanlage sollen folgen“, berichtet Kathrin Stern aus der Öffentlichkeitsgruppe der Prinzhöfte-Schule weiter.

Ob die Forscher mit ihren Projekten bei „Jugend forscht“ erfolgreich sein werden, zeigt sich im Februar oder März. Dann muss das Trio seinen Roboter in einer Online-Sitzung vorstellen. Eine Jury bewertet dann das Projekt. Stern blickt schon mal voraus: „Und wer weiß, ob wir nicht bald alle unseren Roboter dazu auffordern, unseren Schreibtisch aufzuräumen und anschließend das Essen zu servieren.“