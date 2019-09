Kaum Widerstand leisten die Hühner, wenn Dodenhoff sie aus den Boxen holt. (Sebi Berens)

Dodenhoff greift in die Box, nimmt ein Huhn heraus und legt dessen Kopf in ein Betäubungsgerät. Sechs Sekunden. Dann hängt der Sottrumer das Huhn mit seinen Füßen an einen Haken und setzt mit dem Messer an der Kehle an. Ein kleiner und kurzer Schnitt. „Wir lassen sie 90 Sekunden hängen, ehe es weitergeht“, sagt Dodenhoff, während er wieder in die Kiste greift. Die Tiere wehren sich nicht, protestieren nur wenig. „Es wird kein Stresshormon freigesetzt“, weiß der Experte.

Damit die Federn leichter abgehen, kommen die toten Hühner ins Wasserbad. (Sebi Berens)

Insgesamt 300 Hennen und Hähne werden an diesem Tag in Bramstedt beim Biolandhof Steding geschlachtet. Dodenhoff ist mit seiner mobilen Geflügelschlachterei seit 7 Uhr vor Ort. In seinem Anhänger ist alles das, was er braucht. Nachdem die Hühner ausgeblutet sind, kommen sie in ein Edelstahlbecken mit heißem Wasser. „Dann gehen die Federn leichter ab“, erklärt Christian Dodenhoff den Vorgang, ehe er die toten Tiere in den nächsten Topf legt, in dem sie von den Federn befreit werden.

Seit Oktober fährt Christian mit Sabine und René Dodenhoff verschiedene Bauernhöfe an, um direkt vor Ort das Geflügel zu schlachten. Von der Idee bis zum Betrieb vergingen rund zweieinhalb Jahre – Gespräche mit Behörden inklusive, denn er muss zahlreiche Hygienevorschriften einhalten. Eigentlich klärt er vor dem Besuch immer alles mit dem Veterinäramt ab, wenn aber doch jemand kontrolliert, hat er seine Papiere dabei.

Nachdem die Hühner die Federn verloren haben, werden sie für die Kühlung vorbereitet. (Sebi Berens)

Kurzer Transportweg

Er selbst hält ebenfalls Hühner und weiß, dass das Schlachten von fast 300 Tieren kaum zu schaffen ist für einen kleineren Betrieb. Die Alternative wäre eine weite Strecke für die Hühner. „Wir haben rund 30 Kunden“, sagt Christian Dodenhoff. Die weiteste Strecke ist Cottbus. Aber im Gegensatz zum herkömmlichen Schlachten sind es die Schlachter, die fahren, die Hühner müssen kaum Weg auf sich nehmen. Auf dem Hof Steding in Bramstedt sind es wenige Minuten vom Stall bis zur Schlachtung. „Normalerweise müssen sie sieben Stunden gefahren werden“, versichert Dodenhoff.

Lisa Born und Moritz Füchtenbusch, die den Hof mit Elke Steding und Heiner Hibbing bewirtschaften, holen dafür die Tiere aus dem Stall, packen sie in eine Box und bringen diese zum Anhänger von Christian Dodenhoff. „Der Stall wird abgedunkelt, damit sich die Hühner nicht mehr bewegen und wir sie fangen können. Dann kommen sie nach und nach in die Boxen und nach draußen“, erklärt Lisa Born.

Christian Dodenhoff hält selbst auch Hühner. (Sebi Berens)

Das Ziel ist, dass die Tiere möglichst wenig Zeit in den Boxen verbringen. „Man möchte, dass es den Tieren so gut wie möglich geht“, sagt sie. Füchtenbusch fügt hinzu: „Das ist man den Tieren schuldig. So begleiten wir sie vom Anfang bis zum Ende. Das ist nicht auf jedem Hof möglich“, weiß er. Gleichzeitig werde es für kleinere Landwirte immer schwieriger, da es die Landschlachtereien nicht mehr gebe.

„Es muss gemacht werden“

Die nächste Box ist leer, Lisa Born stellt eine neue vor den Anhänger. Zwischen fünf und acht Tiere finden darin Platz. Sie rühren sich nicht. Im Frühjahr waren die Dodenhoffs bereits in Bramstedt und haben geschlachtet. „Es ist ein schwieriges Thema. Aber wir wollten, dass es vernünftig gemacht wird“, betont Moritz Füchtenbusch.

Alles in einem Anhänger: Christian Dodenhoff fährt mit seiner mobilen Geflügelschlachterei von Hof zu Hof. (Sebi Berens)

Denn gerade bei den großen Schlachtereien sei es normal, dass man seine Tiere dort ablade und nach Hause fahre. Am Tag darauf könne man dann die fertigen Tiere wieder abholen. „Man weiß nicht, wie lange sie warten mussten und ob das alles meine Hühner sind“, könnte es laut Christian Dodenhoff auch sein, dass ein konventionelles Huhn zwischen die Bio-Hühner rutscht. „Das kann ich nicht erkennen“, fügt er hinzu.

Nachdem keine Federn mehr am Huhn hängen, wird es weiterverarbeitet. René und Sabine Dodenhoff kümmern sich um das Ausweiden und das Einpacken. „Am Ende kommen sie in die Kühlung“, beschreibt Christian Dodenhoff den Vorgang. Mehr als drei Leute haben in dem Anhänger auch nicht Platz. Die Innereien werden vom Hof abgeholt, die Federn bleiben auch vor Ort. Der Sottrumer weiß um die Brisanz seiner Arbeit: „Schlachten ist keine schöne Sache, aber es muss gemacht werden.“ Daher sei es ihm wichtig, dass die Tiere möglichst wenig leiden. Wenn er das Huhn in der Hand hat, weiß er, ob die Betäubung schon angeschlagen hat. „Wir quälen sie nicht extra.“

Desinfektion hinterher

Nach rund drei Stunden ist die mobile Geflügelschlachterei fertig. Die 300 Tiere – Henne und Hahn – sind geschlachtet. „Zu dritt brauchen wir eine Dreiviertelstunde, um alles sauberzumachen“, skizziert Christian Dodenhoff. Dann wird der gesamte Anhänger desinfiziert – auch die Räder. „Dafür müssen die Kunden unterschreiben. Wir schleppen keine Seuche rum“, nennt Dodenhoff den Grund für die Sauberkeit. Einmal habe ein Kunde nicht gesehen, wie die Reifen desinfiziert wurden und wollte daher nicht unterschreiben. Er sagt: „Dann haben wir das einfach noch mal gemacht.“