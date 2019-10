Auf ein Neues: Die Medlz fühlen sich in der Asendorfer Kirche schon zuhause. (Janina Rahn)

Asendorf. Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert gehören in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen so langsam zum vorweihnachtlichen Brauchtum. Die vier Damen aus Dresden sind besser bekannt als A-Cappella-Band. Ihr Name: Die Medlz. Ihr Programm: „Weihnachtsleuchten“. Und das am Nikolaustag. Denn die Medlz kommen am Freitag, 6. Dezember, zum nunmehr vierten Mal in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, zum dritten Mal in Folge in die Asendorfer St.-Marcellus-Kirche.

Das Weihnachtlichste an diesem Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt, ist der Benefizcharakter. Der Mineralwasserhersteller Vilsa-Brunnen ist es, der das Quartett Jahr für Jahr in unsere Region lockt. Beim ersten Mal zum 100-jährigen Bestehen, wie Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr mitteilte. Dort entstand die Idee, mit den Eintrittsgeldern Gutes zu tun. Alle Auftritte waren schnell ausverkauft, „und das ist doch zu schön, um jetzt schon aufzuhören“. Die Sängerinnen kämen gut an, „unser Problem ist es, ausreichend Karten für den Vorverkauf bereitstellen zu können“. Entsprechend hat der Kirchenvorstand um Katrin Sturhan und Hans Bockhop sich bemüht, noch mehr Stühle in der Kirche unterzubringen.

Drei Institutionen profitieren

Rund 300 Karten werden am Montag, 28. Oktober, in den Vorverkauf gehen. Im Vorjahr gaben die Veranstalter mehr als 8000 Euro an drei Projekte weiter. Ein Begünstigter ist die Kirchengemeinde. Die finanziert mit dem unverhofften Geldsegen Sonja Levers. Die hat nämlich nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Kirchengemeinde Asendorf begonnen. „Das ist ein Pilotprojekt für uns, so etwas hatten wir noch nicht“, erklärt Katrin Sturhan. Und finanziert wird‘s zum großen Teil durch die Medlz.

Zweiter Nutznießer ist der Verein Lebenswege Begleiten. Der hat nahe des Marktplatzes in Bruchhausen-Vilsen ein altes Gasthaus zu seinem Domizil ausgebaut. Die Fahrradwerkstatt ist Dank der Medlz-Moneten bereits gut ausgebaut, lässt Vereinspressesprecher Axel Hillmann wissen. Auch der alte Schankraum werde gut genutzt. Jetzt aber sei es an der Zeit, die alte Küche zu renovieren. „Wir wollen es insgesamt gemütlicher machen.“ Dafür wollen sie Zeit und Geld investieren. Auch Geld, dass über die Eintrittskarten fürs Medlz-Konzert hereinkommt.

Das letzte Drittel der Einnahmen erhält der Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen. Der unterstützt damit den Bau einer Schule im nördlichen Namibia. Kinder vom Stamme der San sind es, die dort fürs Leben lernen sollen. „Sie können sonst nirgendwo in ihrer Stammessprache unterrichtet werden“, weiß Vereins-Pressesprecher Peter Schütz. Es gab schon mehrfach Erkundungsreisen dorthin. Das Projekt, das sich über mehrere Jahre hinzieht, wird vermutlich etwa 100 000 verschlingen, der Rotary-Club hat 25 000 Euro zugesagt. Zum Teil von den Medlz. Das A-Cappella-Quartett aus Dresden wird in der Asendorfer Kirche die gleiche Show aufführen wie bereits 2018. Gleiche Kostüme, gleiche Lieder, wobei: Sarah Vykusa, bei Vilsa im Marketing tätig, verspricht zumindest „fünf neue Songs“. Wie auch immer: Die Medlz gelten als eine der besten A-Capella-Bands überhaupt. Wenn sie auf die Bühne kommen, „dann ist schlagartig Weihnachtsstimmung“. Wobei es auch in bisschen wehmütig werden könnte. Denn: Joyce-Lynn Lella steigt zum Jahresende aus. Für sie kommt allerdings prominenter Ersatz: Nadja Benaissa von der erfolgreichen Girl-Band No Angels. Aber die gibt es erst 2020 in Asendorf zu sehen. Wenn die lieb gewonnene Tradition denn dann weitergeführt wird…

Karten gibt es ab Montag, 28. Oktober, im Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen, Bahnhof 2, in der Asendorfer Sparkasse, Alte Heerstraße 24, und in der Buchhandlung Böhnert, Bahnhofstraße 44 in Bruchhausen-Vilsen. Die Tickets kosten 15 beziehungsweise 25 Euro. Experten raten dazu, schnell zuzuschlagen.