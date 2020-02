Süße Versuchung: Nicole Wichmann warnte eindringlich vor allzu großer Nascherei. (Michael Braunschädel)

Bassum. Mary Poppins sang es schwungvoll in dem nach ihr benannten Film. "Wenn ein Löffelchen voll Zucker bitt're Medizin versüßt." 1964, als dieser Streifen Uraufführung hatte, war ein Löffelchen Zucker noch kein Thema. "Das war einmal“, sagt Ilka Cordes. Das Vorstandsmitglied des Landfrauenvereins Freudenberg-Bassum hatte offensichtlich ein sehr großes Bedürfnis nach Informationen zu diesem Thema bei den Menschen geweckt. Im voll besetzten Saal des Landgasthauses Stöver-Buchholz in Groß Henstedt referierte am Mittwochabend in ihrem Auftrag die Diplom-Ökotrophologin Nicole Wichmann aus Bassum zum Thema „Zuckerfrei“.

Nicole Wichmann ist Ernährungsberaterin im Berufsverband Oecotrophologie, Allergologische Ernährungsfachkraft im Deutsche Allergie- und Asthmabund und Diabetesberaterin in der Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Sie überraschte ihre überwiegend weiblichen Gäste mit neuen Informationen zum Verzehr von Zucker. Im Einklang mit Aussagen der Weltgesundheitsorganisation erklärte sie einen täglichen Zuckerverzehr im Mittel von nicht mehr als 25 Gramm in verarbeiteten Lebensmitteln pro Tag für das erstrebenswerte Ziel eines jeden Menschen.

Der lange Zeit angegebene durchschnittliche Zuckerverzehr von 50 Gramm pro Tag ist laut der Referentin viel zu hoch. Wie gefährlich Zucker sein kann, belegte Nicole Wichmann mit anschaulichen Beispielen. Zucker greift Zähne an und verursacht nicht nur Karies, sondern verleiht auch Übergewicht. Ernährungsbedingt stellen sich oft Asthma, Depressionen, Bluthochdruck, Gallensteine oder auch eine Niereninsuffizienz bei den Menschen ein. 25 Prozent der Deutschen seien übergewichtig. X- und O-Beine, Plattfüße und Gicht können diesen Menschen das Leben schwer machen. Fast alle Erkrankungen haben etwas mit der Ernährung zu tun, ist sich Nicole Wichmann sicher.

Studienergebnisse belegen, dass Menschen nach dem Verzehr von Eiweiß, Fett oder auch einer gesunden Mischkosternährung abgenommen haben. Erfolg verspricht die Beachtung der aus Zuckermolekülen bestehenden Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind Teil unserer Nahrung. „Zu viele Kohlenhydrate können zur Fettleibigkeit führen und auch für eine Fettleber sorgen. Unsere Bauchspeicheldrüse soll den Zucker im menschlichen Körper wieder absenken. Wenn dieses Organ den Abbau der Mengen nicht mehr schafft, kommt es zur Diabetes“, klärte Nicole Wichmann die Besucher auf – bewusst etwas provozierend.

Alternative Ernährungsmöglichkeiten zeigte die Referentin den Zuhörern aber auch auf. Ein von der Küche des Groß Henstedter Landgasthaues vorbereiteter, nicht nur gut aussehender, sondern auch gesunder Snack lud alle zum Geschmackstest ein. Paprikastreifen in grün, gelb und rot, Wurzel-, Sellerie- und Gurkenstreifen, eine Frischkäsezusammenstellung sowie eine Hirschfrikadelle überzeugten die Landgasthausbesucher. Den Höhepunkt auf dem Snackteller bildete ein Tortenstück aus Kartoffeln, Ei und Hokkaidokürbis.

„Wer es gerne süß mag, sollte aber tunlichst auf Zuckeraustauschstoffe mit Inhalten wie Xylit, Sorbit oder Stevia verzichten. Das sind keine Wundermittel. Sie erfüllen oft nicht ihren Werbezweck“, so Nicole Wichmann. Die Lebensmittelindustrie bewerbe Essen zum günstigen Preis, um letztlich Gewinne zu machen. Ein wirklich gesunder Joghurt würde bei der Produktion so teuer werden, dass ihn niemand mehr kauft. Kleine Tricks für den Einkauf verriet Nicole Wichmann ihren Gästen gern. Beim Einkauf genau auf den Zuckergehalt achten und das Produkt mit den wenigsten Kohlenhydraten kaufen. Wer immer den gleichen Magermilchjoghurt kauft, sollte das Kleingedruckte auf der Verpackung bei jedem Einkauf neu studieren. Teilweise verändern sich die Wertangaben im wöchentlichen Rhythmus. Gemüse, Öle, Nüsse oder auch eine mediterrane Ernährung sind empfehlenswert.

Laut einer Statistik sterben 81 Prozent der Menschen wegen falscher Ernährung, aber auch der Bewegungsmangel reiht sich mit 59 Prozent an vierter Stelle in der Liste der Sterbegründe ein. „Neben einer besseren Ernährung sollte also zusätzliche Bewegung von nur 15 Minuten täglich oberstes Ziel sein“, berichtete Nicole Wichmann ihren Gästen.

Ein interessanter und auch schöner Abend sei es gewesen, bestätigte Heike Rode aus Apelstedt. "Viele Informationen kannte ich schon, vieles war für mich aber auch neu. Ab morgen stelle ich meinen Ernährungsfahrplan weiter um“, war sie sich zum Ende des zweistündigen Vortrags von Nicole Wichmann ganz sicher.

Weil die Eintrittskarten für den Vortrag der Ernährungsberaterin so schnell verkauft waren und ein weiteres großes Informationsinteresse besteht, hat Ilka Cordes gleich einen zweiten Termin anberaumt. Wer am Mittwochabend keine Eintrittskarte mehr bekommen hat und alles über Zucker und gesunde Ernährung wissen möchte, kann sich für Mittwoch, 18. März, ab 19 Uhr, zum selben Vortrag bei Ilka Cordes unter Telefon 0 42 41 / 71 32 oder per E-Mail an elli-cordes@online.de anmelden.