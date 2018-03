Christian Porsch sieht nur an der Sulinger Straße Handlungsbedarf. (Sebi Berens)

Bassum. Die einst in Reih und Glied gelegten Klinker im Gehweg der Sulinger Straße sind Geschichte. Immer wieder werden die Kopfsteinpflasterlinien von Löchern unterbrochen, zwischendurch lugen sogar rostende Metallschienen hervor. Ein Bild, das vielen Bürgern Bassums bei ihren Erledigungen sauer aufstößt. Auch in sozialen Netzwerken machen Nutzer darauf aufmerksam und appellieren an die Verwaltung, etwas zu ändern. Mit einer der Nachrichten hat der SYKER KURIER sich nun direkt an Bürgermeister Christian Porsch gewandt.

"Anfragen wie diese erreichen uns immer wieder Mal. Gerade zum Frühjahr, wenn die Menschen wieder mehr unterwegs sind", weiß Bauamtsleiter Martin Kreienhop, den Christian Porsch zum Gespräch hinzugezogen hat. Gerade durch anhaltenden Frost würden Gehwegplatten und Steine immer wieder nach oben gedrückt. Ein Umstand, dem die beste Straße nichts entgegenhalten könne. Dennoch ist Kreienhop bewusst, dass die Sulinger Straße ein Problemkind ist. Größte Sorge: die indische Grauwacke. Nein, das ist kein Zugvogel, der den Steinen zusetzt, sondern der Stein selbst. "Die Qualität war einfach Mist, die platzen grundsätzlich ab", spricht Martin Kreienhop die bittere Wahrheit aus. Kleinpflasterflächen seien zudem für den Verkehr nur bedingt die beste Wahl, was sich gerade an der Sulinger Straße bemerkbar mache. Zugunsten der Barrierefreiheit wurde auf Bordsteinkanten verzichtet. "Das Problem ist, dass sich die Autofahrer nicht daran halten, welche Verkehrsflächen für sie gemacht wurden und welche für die Fußgänger", bringt Kreienhop es auf den Punkt. Für das Gewicht der Autos, die die Gehwege auch gerne zum Parken nutzen, sind die Klinkerpflaster nicht geeignet. "Das macht uns die Gehwege relativ schnell kaputt", sagt der Bauamtsleiter.

Auch Christian Porsch möchte nichts beschönigen: "Da wollte man damals einfach etwas Schönes machen. Die Praxis zeigt aber leider, dass womöglich nur der Betonstein über bleibt." Das sei zwar gestalterisch nur die zweite Wahl aber mit Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Folgekosten die beste Lösung. Für die Zukunft müsse sich darüber Gedanken gemacht werden, wie man die Aufteilung der Straßen besser erkenntlich macht – Poller ick hör dir trapsen? Eine Lösung des Problems ist in Sicht. Und zwar in Form eines neuen Mitarbeiters bei der Stadt. Dieser ist laut Martin Kreienhop ausgebildeter Straßenwärter und nimmt sich dem Gehweg nun an.

Weniger Handlungsbedarf sehen Christian Porsch und Martin Kreienhop am Döhrener Weg. "Der Weg ist vom Alter her zwar abgeschrieben und fällig, aber vom Zustand nicht so schlimm, dass die Platten gebrochen oder hochstehend sind. Es ist aktuell nicht so, dass wir von der Verkehrssicherungspflicht gezwungen sind, etwas zu unternehmen", beschreibt Martin Kreienhop. Alle Straßen Bassums seien in ein neunstufiges System eingeordnet worden. Anhand von Farben von blau für einen sehr guten Zustand bis rot für akuten Handlungsbedarf wurden alle Verkehrswege in farbliche Kategorien eingeteilt. "Für uns ist es wichtig, mit Fördermitteln und anderen Maßnahmen möglichst viele der roten Straßen zu sanieren", erklärt Porsch. Der Döhrener Weg befinde sich noch nicht in diesem Bereich. Generell erinnert der Bürgermeister alle Bürger daran, dass mit Absicht versucht wird, eine Erneuerung von Straßen möglichst lange durch Ausbesserungen hinauszuzögern: "Wenn wir eine Straße neu machen, sind wir verpflichtet, die Anwohner an den Kosten zu beteiligen. Das machen wir nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir eine entsprechende Satzung haben."