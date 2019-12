Adventliche Atmosphäre: Was gibt's Schöneres, als im Schummerlicht eine Geschichte vorgelesen zu bekommen? (Vasil Dinev)

Bassum. Als es dunkel wird, kommt die stimmungsvolle Atmosphäre des Bassumer Advents erst richtig zur Geltung. Fackeln geleiten die Besucher in Richtung Kirche und zur lichter-funkelnden Budenstadt. Es duftet weihnachtlich nach Glühwein, Tannen und Schmalzgebäck und in der mittelalterlichen Taverne der Bovelzunft nach Met. Jetzt schon zum zweiten Mal findet der Bassumer Advent nicht mehr unten am Kirchhof, sondern oben vor dem neu erbauten Gemeindehaus und vor den Türen der Stiftskirche statt.

Der neue Standort wird auch von den Betreibern begrüßt. "Unten war es zu eng und die Leute konnten sich nicht in Ruhe an den Ständen aufhalten“, erläutert eine Anbieterin. 50 Betreiber haben sich bei Marktmeister Jürgen Donner angemeldet und bieten neben Essen und Trinken auch weihnachtliche Dekoration, Kerzen, Gestecke, Weihnachtskarten und anderes Kunsthandwerk an.

Die meisten davon im alten Gemeindehaus. Hier können Besucher selbst gestaltete Weihnachtskarten und Adventskalender finden, fantasievolle Perlenketten und selbst genähte Decken und Kalender. Auch der „Eine-Welt-Laden“ ist wieder vertreten. Gleich neben der Treppe sind selbst gehäkelte Schnecken dekoriert. Draußen hat sich mittlerweile eine lange Schlange vor der Bude der Schwerathleten gebildet, denn für viele ist es Tradition, hier die Bratwurst zu essen, die in jedem Jahr extra für die Schwerathleten hergestellt wird. Für andere ist es Tradition, mit einem Eierpunsch bei den Landfrauen den Rundgang zu beginnen oder sich Kaffee und Kuchen im neuen Gemeindehaus schmecken zu lassen.

Und nicht nur Bassumer, sondern auch Besucher von auswärts kommen zum Advent: „Uns gefällt die Atmosphäre hier, wir kommen jedes Jahr“, meint ein Paar aus Syke. Zum ersten Mal dabei ist eine Ausstellerin aus Ganderkesee. Ihre selbst gestalteten Glaskugeln sind alles Unikate, wie sie versichert. „Ursprünglich habe ich mal Perlenketten hergestellt, aber dann hatte ich die Idee mit den Weihnachtskugeln." Rote, goldene und weiße sind mit Perlennetzen und Perlenornamenten verziert und können so den Tannenbaum zu etwas Besonderem machen. Aber die Kugeln werden auch zur Taufe verschenkt, verrät die Standbetreiberin und findet die Stimmung auf dem Markt richtig gut.

Schlüpfer als Geschenk?

Ebenso wie Ida van Pee, die ein ganz besonderes Angebot für ihre Kunden bereit hält: Selbst genähte Schlüpfer, die für Gesprächsstoff sorgen unter ihren Kunden ob ihrer fantasievollen Gestaltung und der verwendeten Materialien wie Nicki und Frottee. Das erinnert Nostalgiker der 1970er-Jahre an ihre eigene Unterwäsche aus der Kinderzeit. Unzufrieden mit dem Sitz ihrer gekauften Unterhosen kam van Pee auf die Idee, sich selbst welche zu nähen. Und so können Kundinnen mit diesen, umgangssprachlich gesprochen, „Schlüppern“ zum echten Hingucker in der Sauna werden. So ein Modell aus grünem Frottee mit aufgenähter Weihnachtbordüre oder ein schwarz-rotes Modell mit Hirschen, das aus dem Pullover des Schwiegervaters entstanden ist.

Schüler und Eltern der Prinzhöfte-Schule haben in Gemeinschaftsprojekten Marmelade und Gebäck hergestellt, aber auch zusammen mit einer Lehrerin Badesalz mit Kirschbouquet. „Die Seife war leider noch nicht reif“, bedauern Tanja Rust, Nicola Taggesell und Anke Engelke und haben auch noch Kartoffelspalten mit verschiedenen Dips im Angebot. Am Stand der Lukasschule bieten Taylor, Lucas und Julia ebenfalls ausgefallene Marmeladen an und zeigen, wie man Kerzen zieht. Die Grundschule Petermoor belegt leckere Hot Dogs, bei der DLRG gibt’s heißen Hugo und beim Stand der THW-Jugend heiße Waffeln. Und dann beginnt auch schon das Adventssingen in der Stiftskirche (siehe Bericht unten).