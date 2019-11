Massivbauweise: Das Feuerwehrgerätehaus in Ristedt bietet viel Verwendungsmöglichkeiten. (Michael Braunschädel)

Syke-Ristedt. Eine Immobilie der nicht alltäglichen Art hat die Stadt Syke derzeit im Angebot. Sie liegt zentral, mit Blick ins Grüne an der Feuerwehrstraße und wartet auf neue Ideen zur Nutzung: das Feuerwehrgerätehaus von Ristedt. Nach der Fusion der Feuerwehren von Gessel und Ristedt sowie dem Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses (wir berichteten), hat die Stadt keine Verwendung mehr für den Zweckbau. Und: „Vermögensgegenstände, die eine Gemeinde nicht mehr braucht, können veräußert werden“, stellt Peter Hübner vom Liegenschaftsamt heraus.

Der Verkauf eines Feuerwehrgerätehauses sei selbst für langjährige Mitarbeiter in Kommunen „nicht etwas, das man täglich macht“, räumt Bürgermeisterin Suse Laue ein. Das letzte Mal, dass die Stadt Syke einen Nutzbau wie ein Feuerwehrgerätehaus verkauft hat, ist gut 20 Jahre her, kann Peter Hübner sich noch erinnern. Ende der 1990er-Jahre wurde bereits das Feuerwehrhaus in Gessel verkauft. Auch dafür hat sich ein Käufer gefunden. Daher sind die Bürgermeisterin und Hübner optimistisch, dass sich auch für das Feuerwehrgerätehaus von Ristedt jemand findet.

„Man kann ja einiges damit machen“, ist Hübner überzeugt. So könnte beispielsweise der rund 81 Quadratmeter große Sozialtrakt, Baujahr 1981, in eine Einliegerwohnung umgewandelt werden, die rund 85 Quadratmeter große Fahrzeughalle, Baujahr 1964, weiter als Garage genutzt werden. Dafür spräche unter anderem, dass erst 2016 eine neue Heizung eingebaut wurde, eine Gas-Brennwert-Therme. Auch als Abstellhalle, Lagerhalle sowie als private Werkstatt oder für nicht störendes Gewerbe könnte die Immobilie genutzt werden. Bei dem Gebiet handelt es sich um einen unbeplanten Innenbereich, was einige Möglichkeiten offen hält. „Im Prinzip kann man alles machen, was das Umfeld nicht stört“, unterstreicht Suse Laue. Interessenten mit bereits genauen Vorstellungen, was sie dort machen wollen, sollten diese zur Sicherheit vorher jedoch mit Wolfram Schneider vom Bauamt der Stadt abstimmen.

Und wenn das Interesse für die Immobilie nicht reicht, dann vielleicht für das 456 Quadratmeter große Baugrundstück im Kern des Syker Ortsteils. „Man kann auch abreißen und neu bauen“, sagt Suse Laue. Sollte jemand dort einen Neubau planen, gibt sie jedoch zu bedenken, dass für das Grundstück keine Baulasten eingetragen sind. Das heißt, dies müsste vorher nachgeholt werden. Zudem sind bei einem Neubau dann andere Abstände erforderlich. So bauen, wie das Gebäude jetzt steht – direkt an der Grenze – ginge dann nicht mehr, so Suse Laue.

Bis Dienstag, 10. Dezember, können Interessenten ab sofort ein Angebot bei der Stadt einreichen. Ansprechpartner dafür und für weitere Fragen ist Peter Hübner unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 44 06 oder per E-Mail an p.huebner@syke.de. Zuvor findet am Sonnabend, 23. November, von 9 bis 11 Uhr ein öffentlicher Besichtigungstermin statt. „Da können Interessenten sich ein umfassendes Bild machen“, sagt Hübner. Einen Preis will die Stadt nicht nennen, doch der Bodenrichtwert liegt bei 100 Euro pro Quadratmeter. „Wer gut bietet, ist auch dabei“, unterstreicht Hübner.

Nicht mit zum Verkauf steht im Übrigen die historische Spritze der Freiwilligen Feuerwehr, die derzeit noch im rund 13 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, Baujahr 1992, aufbewahrt wird. Sie wird noch ins neue Feuerwehrgerätehaus gebracht. „Die möchte die Feuerwehr behalten“, sagt Suse Laue.