Neue Agendagruppe in Bassum: Reinhild Olma, Jens Wiesemann, Maren Rüsch, Anke Passut (vorne von links) sowie Martin Kreienhop, Jutta Neumann und Werner Albers (hinten von links). (fr)

Bassum. Diese neue AG will selbstständig Ideen und Wohnformen zum zukünftigen Wohn- und Lebensumfeld sowie zur Stadtgestaltung erarbeiten und umsetzen. Die Agenda21 der Stadt Bassum unter der Leitung von Reinhild Olma unterstützt sie dabei. Die Gruppe hat sich aus dem Handlungsfeld „Wohnen“ des Bassumer Stadtentwicklungsprozesses entwickelt.

"Was ist wichtig, um einen Ort lebenswert zu machen, was wünschen sich die Menschen hier, wie wollen wir wohnen, und wie kann beispielsweise genossenschaftliches Wohnen organisiert werden?" Diese Fragen wurden diskutiert und sollen auch mit den Bürgern erörtert werden. Dabei wird auch die Wahrung der Gleichwertigkeit zwischen Stadt und umliegenden Ortschaften betont.

"Hier können die Ortsvorsteher mit ihren Erfahrungen vor Ort sicher eine große Hilfe sein, stellt sich die AG vor", sagt Gruppensprecherin Maren Rüsch und betont, dass die AG jedem offenstehe, der sich für diese Stadtentwicklungsthemen interessiert. Die jeweiligen Termine der Treffen werden noch bekannt gegeben.

Die Agenda 21 ist eine Bürgerbewegung. "Auch in Bassum können Bürger in der Stadt Dinge anregen, umsetzen oder verändern", sagt Rüsch. "Dabei spielen Umweltschutz, sozialer Zusammenhalt, aber auch wirtschaftliches Interesse eine wichtige Rolle – vor allem jedoch sollen die Projekte der Bürgerinnen und Bürger von Nachhaltigkeit geprägt sein." Jeder kann sich in der Agenda 21 für die Gemeinschaft engagieren. Der Bürgermeister, der Rat und die Verwaltung der Stadt Bassum unterstützen die Arbeit der Agenda 21 ausdrücklich. Sie wird als ein wichtiges Element der Bürgerbeteiligung angesehen. Die Stadt Bassum greift der Agenda 21 finanziell und mit einem eigenen Büro unter die Arme.

Zum Verständnis der Agenda 21: Es handelt sich um ein Aktionsprogramm der Vereinten Nationen, welches von 179 Staaten unterzeichnet wurde. Auf der Rio-Konferenz 1992 ist deutlich geworden, dass eine nachhaltige Entwicklung nur durch ein weltweites Aktionsprogramm erreicht werden kann. Mit der in Rio de Janeiro verabschiedeten Agenda 21 werden detaillierte Handlungsaufträge gegeben, sozial, ökologisch und ökonomisch. Damit soll eine weitere Verschlechterung der Situation des Menschen und der Umwelt entgegengewirkt und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sichergestellt werden.

Nach der Agenda 21 sind es in erster Linie die Regierungen der einzelnen Staaten, die auf nationaler Ebene die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung planen müssen – in Form von Strategien, nationalen Umweltplänen und nationalen Umweltaktionsplänen. Dabei sind auch regierungsunabhängige Organisationen und andere Institutionen zu beteiligen.

Wichtig für den Erfolg der Projekte ist eine breite Beteiligung der Bevölkerung, da nachhaltige Entwicklung auch in den Köpfen der Beteiligten Einzug finden muss. Eine besondere Rolle und Verantwortung kommt hier auch den Kommunalverwaltungen zu, die für ihren Bereich die Umsetzung der „Lokalen Agenda 21“ im Konsens mit ihren Bürgern herstellen soll.

Im Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung sind alle Kommunen aufgefordert, ein lokales Aktionsprogramm, eine Lokale Agenda 21, dafür vor Ort zu erarbeiten. Interessierte Privatpersonen, Kinder und Jugendliche und auch Migranten sind willkommen, sich am Agenda-21-Prozess zu beteiligen. Interessierte wenden sich an das Agenda-21-Büro im Rathaus, Telefon 0 42 41 / 84 69.