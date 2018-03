Syke/Landkreis Diepholz. 103 Unternehmen, etwa 80 Ausbildungberufe, rund 3000 Quadratmeter Stellfläche, wahrscheinlich 2500 Besucher – die Berufsinformationsbörse (Bib) an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke glänzt mit Zahlen. Busseweise werden die allgemeinbildenden weiterführenden Schulen ihre Schüler am 15. und 16. Februar dort abladen. Am Sonnabend, 17. Februar, sind die BBS dann für alle geöffnet. Dann schlendern normalerweise Jugendliche, die an den Tagen zuvor schon die Bib besucht haben, nochmals mit ihrer Bewerbungsmappe durch die Räume. Oder mit ihren Eltern. Denn: So viele Möglichkeiten bietet keine andere Berufsmesse im Landkreis Diepholz.

Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass die Betriebe in Sachen Auszubildendensuche aktiv werden. Und wo bekommt man mehr interessierte Jugendliche vor die Nase als bei der Bib? „Wir erwarten 2500 bis 3000 Besucher“, schätzt Dennis Hammer, federführend zuständig für die Organisation dieser Großveranstaltung. Bei gut 100 sich präsentierenden Unternehmen sind das 25 bis 30 potenzielle Lehrlinge pro Betrieb.

Auf diesen Markt der Möglichkeiten springen jetzt auch „Global Player“ auf. Siemens, Deutsche Bahn, Vitakraft, Dodenhof, Kühne + Nagel, das Deutsche Rote Kreuz und Nanu-Nana sind zum ersten Mal dabei und zählen wie Wiesenhof, BASF und Netzbetreiber Avacon zu den ganz dicken Fischen. Unter den Berufsbildern, die vom 15. bis 17. Februar präsentiert werden, tummeln sich mit Chemietechnik, Eisenbahn, Schifffahrt, Umwelttechnik sowie Tourismus und Freizeit ebenfalls einige Neuankömmlinge bei der Bib.

Die Berufsinformationsbörse öffnet am Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. 13 Stunden Zeit also für die Firmen von Avacon bis ZF Friedrichshafen, aus diesem Gewimmel die richtigen Kandidaten herauszufiltern. Die BBS versucht an diesen Tagen natürlich, sich ins beste Licht zu rücken. „Alle sind beteiligt“, verrät Dennis Hammer. Generell würden alle Schulformen der BBS vorgestellt. Zum beruflichen Gymnasium gebe es am 17. Februar um 9, 10 und 12 Uhr Vorträge. Zudem öffnen alle Werkstätten und geben einen Einblick in die praktischen Arbeiten, die dort verrichtet werden. So erstellt der Bereich Farbtechnik Kunstwerke, die Interessierte vor Ort auch kaufen können. Schüler-Firmen werden aktiv, die Chinesisch-Arbeitsgemeinschaft gibt einen Einblick in ihr Tun. Und die Schüler der Abteilung Sozialpädagogik sind komplett als Scouts eingeplant.

Reichlich Möglichkeiten also für alle Interessierten – nicht nur für Schüler im ausbildungsfähigen Alter aus dem Landkreis Diepholz. Wer sich vorbereiten möchte, sollte sich eine der 10 000 Broschüren sichern, die Dennis Hammer in den Geschäften des Landkreises verteilt hat. In denen stehen auch die Aktionen, die mit Berufsfindung nichts zu tun hat. So ist die Deutsche Stammzellenspenderdatei wieder in den BBS zu Gast, um Typisierungen vorzunehmen. „2017 hatten wir damit Premiere“ erinnert sich Hammer. „Und es ist gleich auch eine lebensrettende Spende dabei gewesen.“ Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist vom 15. bis zu, 17. Februar mit von der Partie. Erstmalig. „Die suchen aber nicht nach Auszubildenden, sondern werben für das Ehrenamt.“

Für Dennis Hammer, der seinen Ausbildungsplatz an den BBS auch durch die Bib erhalten hat, ist die Berufsinformationsbörse eine wirklich sinnvolle Sache. „Es gibt so viel Berufe, da werden die Jugendlichen wirklich überfrachtet.“ An den drei Bib-Tagen könne man seine Zukunft selbst in die Hand nehmen, ist er überzeugt. „Wer sucht, der findet.“