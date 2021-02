Das Aussehen des möglichen Turms ist dank eines Wettbewerbs unter Bremer Studierenden inzwischen klar. Doch eine weitere Kernfrage bleibt vorerst unbeantwortet: An welchem Standort soll die Aussichtsplattform stehen? (Turmbauverein)

Bruchhausen-Vilsen. 2011 – also vor genau zehn Jahren – wurde der Turmbauverein Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit Unterstützung des Rathauses ins Leben gerufen. Ziel der damaligen Gründung war die Entstehung einer Aussichtsplattform am Rand der Geest mit Fernsicht in das Weser-Allertal, von der sowohl Erholungssuchende als auch die Samtgemeinde profitieren sollten. Die Idee eines Aussichtspunktes am Rand der Geest mit entsprechendem Ausblick war nicht neu, sondern wurde bereits vor 100 Jahren verfolgt. Der Erste Weltkrieg und die Inflation, die das gesammelte Geld wertlos machten, setzen den Bemühungen seinerzeit allerdings ein Ende.

Seit der Gründung des Vereins ist inzwischen eine Dekade vergangen. Mittlerweile hat die Gruppe 43 Mitglieder. Hinzukommen sind etwa 15 Interessierte, die über E-Mail-Verteiler eingebunden werden. „Die Pflege der heimischen Kulturlandschaft, Naturerlebnis sowie sportliche Aktivitäten wie Wandern und Radfahren sind satzungsgemäße Ziele“, erläutert Bernd Schneider, Vorsitzender der Gruppierung. Aber: Ein Turm wurde immer noch nicht errichtet. Die Planungen stocken (wir berichteten).

Immerhin gibt es bereits einen favorisierten Entwurf des Turms. Anfangs wurde das Modell eines Ausgucks in der Schweizer Stadt Wil favorisiert. Doch die Aussichtsplattform aus Holz kam viele Hundert Kilometer weiter nicht bei jedem gut an. Also beauftragte der Turmbauverein Studierende der Hochschule in Bremen, bei einem Wettbewerb kreative Modelle zu entwickeln. Daraufhin wurden diese im Vilser Rathaus ausgestellt. Auf Grundlage des Siegerentwurfs „Organic“ wurden dann die bautechnischen Planungen erstellt. Aus diesen geht unter anderem hervor, dass der Turm eine Höhe von rund 34 Meter aufweisen soll.

„Beim Standort brauchen wir hingegen nach wie vor eine Lösung“, skizziert Schneider. In diesem Jahr möchte sich die Gruppe auf einen Ort festlegen. Gleichzeitig sei die Standortfrage eben eine wichtige, und entsprechend halte er es für richtig, sich bei der Entscheidung Zeit zu nehmen, führt der Vorsitzende aus. Nach Vorstellung der Gruppierung soll der Turm in jedem Fall nicht direkt im Wald errichtet werden. Schließlich soll die Fernsicht gut sein. „Daneben ist die Einbindung in das Netz der Wander- und Radwege wichtig“, ergänzt Schneider. Sinnvoll sei auch eine Gastronomie in der Nähe.

Gedanken, die Aussichtsplattform in Homfeld zu errichten, wurden verworfen. Denn laut dem Vorsitzenden gab es Befürchtungen, dass Besucher und vermehrter Verkehr die Ruhe dort stören würden. „Widersprüche ergeben sich allerdings, wenn Kritiker gleichzeitig bedauern, dass es dort früher ein großes Lokal mit Sommergarten gab, das viele Ausflügler und Gäste der Museumsbahn anzog“, merkt Schneider an. Auch eine weitere Idee wurde inzwischen ad acta gelegt. So wurde überlegt, zeitweise die Galerie im Vilser Kirchturmdach für einen Blick auf den Luftkurort und die Umgebung zu nutzen. „Laut Auskunft von Peter Schmitz ist hieran aus baulichen Gründen nicht zu denken – wegen der mangelnden Sicherheit“, schildert der erste Vorsitzende jedoch.

Zuletzt wurde von der Gruppe eine Fläche an der verlängerten Feldstraße Richtung Berxen, also oberhalb des ehemaligen Autokinos, bevorzugt. „Wir halten das immer noch für einen guten Standort. Gleichwohl gibt es auch dort Bedenken“, sagt Schneider. So könne es zu einer Beeinträchtigung der Ruhe und Privatsphäre kommen. Auch dass Besucher die Verkehrssicherheit verringern und den Standort zumüllen, befürchten Kritiker. Dabei habe ein Drohnenflug gezeigt, dass die Privatsphäre nicht verletzt werde, betont der erste Vorsitzende. Eine Gefährdung der Sicherheit sieht er ebenfalls nicht. „Wanderer und Radfahrer sind auch keine Störer, die Müll hinterlassen“, knüpft Schneider an. Nervt ihn die Kritik also? „Nein, denn man muss miteinander reden und Verständnis haben. Letztlich wird es aber nur schwer möglich sein, dass alle vollkommen einverstanden und zufrieden sind.“

Einen Ort zu finden, der auf breite Zustimmung stößt, bleibe jedoch der Wunsch. Dazu passt: Auch andere Orte kann sich der Verein weiterhin für die Errichtung des Turms vorstellen. Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, möchte die Gruppe eine Fahrradtour entlang der Geestkante machen. „Auf der Tour können wir Standorte ins Auge fassen, die bisher vielleicht hinten herunter gefallen sind“, erklärt Schneider. In Zeiten von Corona fühlen sich die Vereinsmitglieder übrigens in ihrem Engagement bestätigt, wie der Vorsitzende erzählt. „Uns ist aufgefallen wie die Menschen während der Pandemie noch mehr die heimische Natur und Landschaft für sich entdecken. Das ermutigt uns weiterzumachen und dafür zu sorgen, dass der Turm für die Leute entsteht.“

Finanziert werden soll der Ausguck nicht zuletzt über eine Förderung der EU. So gebe es laut Schneider immer wieder Programme, die mindestens die Hälfte der Kosten abdecken würden. „Wenn ein Standort feststeht und eine Förderung möglich ist, fällt der Startschuss.“ Ein Viertel der Kosten soll durch private Sponsoren und weitere öffentliche Förderungen getragen werden. Bei den verbleibenden 25 Prozent wird von einer Beteiligung der Samtgemeinde und des Fleckens ausgegangen. Ohnehin befinde sich der Verein im Austausch mit Politik und Verwaltung – auch, um zusammen Fördermöglichkeiten auszuloten.