Bruchhausen-Vilsen. Sie sollen den Dörfern Impulse geben und geeignete Antworten auf wichtige Zukunftsfragen finden. Das ist die Aufgabe der sogenannten Dorfmoderatoren. Ein Projekt, das in ganz Niedersachsen bereits verfolgt wird. Nur in Bruchhausen-Vilsen noch nicht. Aber das soll sich laut Anjelina Brinster von der Samtgemeinde bald ändern. „Für uns ist das absolutes Neuland, aber wir wollen es wagen“, sagt sie voller Überzeugung.

Im Zuge der voranschreitenden Dorfentwicklungsprogramme kommen immer häufiger Dorfmoderatoren dazu, die das Bindeglied zwischen Bürgern und der Verwaltung darstellen. Sie sollen wichtige und wertvolle Impulse für die Dorfentwicklung geben, heißt es von der Freiwilligenakademie Niedersachsen, die das Projekt landesweit koordiniert. Zu den Aufgaben dieser Moderatoren gehören unter anderem das Vernetzen von Akteuren im Dorf, die Moderation verschiedener Veranstaltungen wie Dorfbegehungen oder Dorfversammlungen oder das Unterstützen von Projektgruppen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Dies soll dazu beitragen, die Dörfer zukunftsfähig zu gestalten.

Anjelina Brinster und ihre Kollegin Antje Hill aus Hoya, nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, in denen über die Arbeit der Dorfmoderatoren in anderen Gemeinden und Regionen gesprochen wird. „In anderen Kommunen läuft das richtig gut. Viele Freiwillige haben ihre Ausbildung zum Dorfmoderator schon abgeschlossen“, berichtet Brinster über die Sitzungen. Das wecke natürlich die Hoffnung, dass sich auch in der Samtgemeinde ehrenamtlich engagierte Menschen finden, die so eine Aufgabe dort vor Ort übernehmen wollen.

Jeder Erwachsene im ländlichen Raum, der Interesse und Bereitschaft zeigt, im Team und eigenverantwortlich eine Moderatorenfunktion in seinem Dorf zu übernehmen, kann sich dafür qualifizieren lassen. Dabei gibt es einige Charakterzüge, die für die Aufgabe besonders förderlich sind, weiß Brinster: „Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Empathie und eine lösungsorientierte Grundeinstellung sind von Vorteil.“

"Die Qualifikation zum Dorfmoderator erlangen die Interessierten durch die Teilnahme an zwei Fortbildungen“, berichtet Brinster weiter. Das Qualifizierungsprogramm läuft über die Freiwilligenakademie Niedersachsen, wird an verschiedenen Standorten angeboten und umfasst zwei Module, die erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Ein Modul hat jeweils einen Umfang von drei Tagen. Im Modul 1 wird der Zertifikatslehrgang „Engagementlotsen für Ehrenamtliche in Niedersachsen“ absolviert. Dabei eignen sich die Teilnehmer Basiswissen zum bürgerschaftlichen Engagement an. Darunter fallen auch Themen wie Freiwilligenkoordination, Projektmanagement, Kommunikation und Netzwerkbildung.

Das zweite Modul ist der Zertifikatslehrgang „Dorfmoderatoren BMQ Niedersachsen“. Dabei lernen die Teilnehmer mehr über die aktuellen Handlungsfelder im Dorf als Lebens- und Arbeitsraum. Zentrale Inhalte sind Demografie, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Innenentwicklung, Baukultur und ländliche Siedlungen. Der zweite Teil des Moduls behandelt dann die Methoden und Techniken, die ein Moderator im dörflichen Zusammenhang beherrschen sollte. Dazu zählt Konfliktmanagement, das Moderieren von Gruppen, Netzwerkarbeit sowie Change- und Projektmanagement.

„Ich hatte schon selbst daran gedacht, so eine Aufgabe zu übernehmen“, gibt Anjelina Brinster zu. Jedoch sah sie ihre Arbeit im Rathaus als zu großen Einfluss auf die Arbeit als Dorfmoderatorin. Sie sagt aber auch: „Es ist schwer, jemanden zu finden, der das machen will.“ Immerhin sollten diejenigen, die diese Moderationsaufgabe übernehmen wollen, auch die Leute im Dorf oder der Gemeinde kennen und keine Angst haben, vor Menschenmengen zu sprechen. „Wir suchen samtgemeindeübergreifend“, ergänzt sie. „Ein Dorfmoderator ist also nicht nur für den Ort zuständig, in dem er wohnt, sondern für die ganze Samtgemeinde.“ Es ist eine große Aufgabe, der sich die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen stellen will. Brinster ist gespannt, was am Ende dabei herauskommen werde. Sie betont: „Immerhin geht es darum, die Dörfer zu fördern. Viele kennen ja schon ihre Nachbarn nicht mehr.“

Wer weitere Informationen benötigt oder sich für die Teilnahme an den Qualifizierungsprogrammen anmelden will, kann dies bei Anjelina Brinster (Telefon 0 42 52/ 39 14 11) oder Christa Gluschak (Telefon 04252/391410) von der Samtgemeindeverwaltung tun. Weitere Informationen zu den Dorfmoderatoren gibt es auch unter www.freiwilligenakademie.de.