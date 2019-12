Mit leckeren Speisen und Musik wird das Yalda-Fest fröhlich gefeiert – auch in Bruchhausen-Vilsen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Interkulturell feierte der Verein „Lebenswege begleiten“ in Bruchhausen-Vilsen das persische Fest zur Wintersonnenwende. Die traditionelle Yalda-Feier fand im Café Lebenswege, Am Marktplatz 1, statt und lockte mehr als 30 Gäste verschiedener Nationen in die Gaststube der einstigen Gaststätte Peters. Es wurden typische Speisen gegessen, es wurde aber auch geplaudert und getanzt.

Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte die Iranerin Mojgan Saraj, die im April 2015 nach Deutschland kam und hier mit ihrem Ehemann und zwei Kindern lebt. In Imke Dirks, Koordinatorin Flüchtlingshilfe, fand sie die passende Mitstreiterin. „Wir haben die Gelegenheit genutzt zu zeigen, wer was feiert. In Simbabwe wurde aktuell die Sommersonnenwende gefeiert, hier eben die Wintersonnenwende“, erklärte Dirks. „Mich begeistert, über den eigenen Tellerrand zu schauen“, fügte sie an.

Das Yalda-Fest wird nicht nur im Iran gefeiert, sondern auch in Afghanistan, Tadschikistan und einigen anderen zentralasiatischen Gebieten – und am Sonnabend eben auch in Bruchhausen-Vilsen. Auf zwei Tischen wurde ein Büfett aufgebaut – das eine geschmückt mit zwei roten Kerzen und vielen gesunden Früchten. „Wer in dieser Nacht Gesundes isst, bleibt das ganz Jahr gesund“, verrieten die beiden Organisatorinnen eine alte persische Weisheit.

Da lagen in Schalen und Körben Stücke von Wassermelonen neben Granatäpfeln und Weintrauben, es gab viele verschiedene Nüsse. Aber auch Kuchen wurde serviert und andere mitgebrachte Speisen standen auf dem Tisch vor dem Tresen. Das Angebot reichte von gefüllten Weinblättern bis hin zu gebratenem Reis mit Huhn oder Gemüse.

Als vor dem offiziellen Beginn noch wenig Gäste anwesend waren, da zeigte Mojgan Saraj auf ihrem Handy ganz begeistert Bilder und Videos von iranischen Feiern. Damit zog sie die Betrachter zwangsläufig in ihren Bann.

Nach und nach füllte sich die ehemalige Gaststube im Café Lebenswege. Freunde und Verwandte, Jung und Alt kamen in das vielseitige Begegnungszentrum, um gemeinsam die Nacht der Geburt des Lichtes, die Geburt des Sonnengottes Mithra zu feiern, der Licht, Liebe, Barmherzigkeit, Freundschaft, Freundlichkeit, Mitgefühl, das Gute und die Kraft symbolisiert. Yalda, die längste Nacht des Jahres, bedeutet „Die Nacht der Geburt“.

Freundlich umarmten sich die Freunde der persischen Kultur mit den Begrüßungsworten „Yalda mobarak“ – Frohe Yalda-Nacht. Die vorhandenen Tische reichten gar nicht für alle Besucher aus, sodass ein weiterer mit Stühlen geholt werden musste. Ein junger Mann grüßte mit den Worten „Moin, moin“, ein anderer holte seine Gitarre aus dem Auto, stimmte diese erst einmal und sah, dass auch eine andere Besucherin solch ein Instrument mitgebracht hatte.

Die Kinder waren mittendrin und zeigten, dass sie in ihren Familien zweisprachig aufwachsen. „Ich gehe in die zweite Klasse“, sagte ein Mädchen ganz stolz. Eine CD mit persischer Musik wurde eingelegt und sorgte als Hintergrundmusik für eine besondere Atmosphäre. Als die ersten feierbereiten Gäste ihre Teller mit den leckeren Speisen füllten, da tanzte ein älterer Herr spontan zwischen den anderen Personen. Auf das große Feuer, das Licht und Hoffnung repräsentiert, musste aus Sicherheitsgründen natürlich verzichtet werden. Doch es wurde aus dem Dīwān des persischen Dichters Hafis vorgelesen, Lebensweisheiten von Ferdosy durften ebenfalls nicht fehlen. Die fröhliche Gesellschaft saß noch lange zusammen, plauderte und tanzte nach Herzenslust. „Wichtig ist das Beisammensein. Die Yalda-Tradition wurde nach Bruchhausen-Vilsen geholt. Ich bin von der großen Resonanz nicht überrascht, ich bin einfach froh“, zog Imke Dirks ein positives Fazit.