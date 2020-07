"Es hat mir viel Spaß und viel Freude gemacht", sagte Heinz Brinkmann aus Syke zu der hohen Auszeichnung, die er am Dienstagabend erhielt. (Vasil Dinev)

Syke. Jagd, Forst und Naturschutz, Kunst, Kultur und Denkmalpflege. Seit mehr als 40 Jahren engagiert Heinz Brinkmann sich auf vielfältige Weise. Für dieses Engagement erhielt der 68-jährige Syker am Dienstagabend die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Landrat Cord Bockhop überreichte ihm diese höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht, im Syker Vorwerk.

Geschäftsführer der Syker Jägerschaft, Vorsitzender der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz, Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung der Kreissparkasse und als solcher federführend bei der Entstehung des Zentrums für zeitgenössische Kunst im Syker Vorwerk. Die Liste der Ehrenämter von Heinz Brinkmann ist lang.

Dabei habe er eigentlich nie mehr als zwei gleichzeitig machen wollen, bekannte der Geehrte selbst. „Das habe ich nicht ganz durchgehalten“, sagte er mit einem Lächeln. Denn alle seine Ämter und Aufgaben haben ihm „viel Spaß gemacht und Freude gebracht“. Und: „Wenn man etwas angefangen hat, dann muss man es auch vernünftig zu Ende bringen.“

Freude habe er damit auch anderen gebracht, hob Bockhop in seiner Laudatio hervor. Und bedauerte ein wenig die besondere Situation dieser Verleihung. In Corona-Zeiten musste die Anzahl der Teilnehmer beschränkt werden, sonst „säßen hier viel mehr, die auch einen Dank und ihre Anerkennung aussprechen könnten“, so Bockhop.

Ihn selbst habe am Syker Heinz Brinkmann vor allem immer wieder beeindruckt, wie er Themen, die sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen, vereinte. Die Jagd und den Naturschutz, Kultur und das Geld. „Sie haben es immer wieder geschafft, eine Balance zwischen scheinbaren Widersprüchen herzustellen“, unterstrich Landrat Cord Bockhop.

Mit ruhiger Hand und einem hohen Maß an Perfektion habe er viele Themen miteinander vereint. Ob als Jäger oder als Forstwirt, Brinkmann habe sich immer wieder für die Umwelt eingesetzt und die verschiedensten Projekte angestoßen – wie Staudenanlagen und Blühstreifen. Das habe er auch bei der Stiftung Naturschutz fortgesetzt. Er hat viele Projekte etabliert und sich besonders für Schulexkursionen stark gemacht. Mit zahlreichen Bildungsprojekten für Erwachsene wie Kinder habe er immer wieder gezeigt, dass das eine tun nicht heißen muss, das andere auszuschließen.

Besonders hervor hob Bockhop zudem Brinkmanns Einsatz für den Ausbau des Syker Vorwerks zum Zentrum für zeitgenössische Kunst. Dafür überbrachte auch Sykes ehrenamtliche Bürgermeisterin Gabriele Beständig Grüße der Stadt. „Ihrem Wirken ist es zu verdanken, dass dies möglich ist“, so Bockhop in seiner Laudatio weiter und unterstrich die Bedeutung, die das Zentrum für zeitgenössische Kunst für Syke und das gesamte Umland in seinen nunmehr über zehn Jahren Bestehens erlangt hat.

Landrat Bockhops Dank galt zudem Brinkmanns Ehefrau Jutta und seiner Tochter Julia. Er wisse wohl, dass ein derartiges ehrenamtliches Engagement nicht möglich ist ohne die Unterstützung und den Rückhalt in der Familie. „Die kleine ist für den Alltag, die große für den besonderen Tag“, erläuterte Bockhop bei der Übergabe der Verdienstmedaille. „Und heute ist ein besonderer Tag“, sagte er, als er unter dem Applaus der anwesenden Gäste Heinz Brinkmann die große Version der sichtbaren Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland ans Revers steckte.

Es sei die Liebe zur Natur gewesen, die sein ehrenamtliches Engagement geprägt habe, verriet Brinkmann. Seine Kindheit habe er draußen zugebracht und auch heute noch „erfreue ich mich an den kleinen und großen Naturwundern“. Jagd, Forstwirtschaft und Naturschutz, das liege ja schon sehr eng beieinander. „In das Syker Vorwerk habe ich sehr viel Herzblut gesteckt“, bekannte er zudem und „natürlich“ sei er stolz auf das Erreichte. Aber das könne man nicht allein erreichen. „Dazu gehören immer gute Teams und eine Menge Leute, die sich ebenfalls engagieren“, reichte er den Dank weiter an langjährige Mitstreiter bei der Jägerschaft, dem Forstverband, der Stiftung Naturschutz und der Kreissparkassenstiftung. Sein besonderer Dank galt zudem seiner Familie, für „die Geduld und den Rückhalt, den ihr mir gegeben hab“.