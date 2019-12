Dieses Jahr wird es wohl nichts mit dem Schnee. Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss gibt die Hoffnung aber nicht auf. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Endlich ist Weihnachten! Gut, streng genommen ist der 24. Dezember nur Heiligabend, am 25. Dezember ist dann aber wirklich Weihnachten. Die Adventszeit endet, die zahlreichen Märkte schließen und bauen nach und nach ab. Glühwein und Schmalzkuchen gehören für manche zur Vorweihnachtszeit dazu wie für andere das Keksebacken. Doch wie sieht das eigentlich mit Weihnachten aus? Wie wird das Fest der Feste begangen? Worauf freut man sich an den Feiertagen? Gibt es ein Ritual (es muss nicht immer Kartoffelsalat und Bockwurst sein)? Diese Fragen haben wir sieben Menschen gestellt, die in Bassum aktiv sind.

Erster Stadtrat Norbert Lyko: Weihnachten feiere ich seit Jahren traditionell. Heiligabend wird der Weihnachtsbaum geschmückt. Abends gehen wir in die Kirche, entweder in meinem Wohnort in Harpstedt oder in die Stiftskirche nach Bassum. Nicht nur die Weihnachtslieder läuten dann Weihnachten ein, sondern auch die Möglichkeit einmal ganz abzuschalten und in sich hineinzuhören. Anschließend setze ich mich mit meiner Frau allein für ein paar Momente ohne Stress und Hektik hin. Wir beschenken uns auch, aber vor allem genießen wir diesen besonderen Augenblick der heiligen Nacht. Das anschließende Essen zu Hause und der gemeinsame Abend am Weihnachtsbaum runden den Heiligen Abend ab.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir zumindest an einem der Feiertage unsere ganze Familie begrüßen und gemeinsam Weihnachten feiern können. Der Vorbereitungsstress ist dann schnell vergessen, weil die gemeinsame Zeit so wertvoll ist, einerseits das Genießen, andererseits die bleibende Erinnerung daran, dass wir eine Familie sind. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass wir in Bassum in diesem Jahr ganz besonders auch an die Menschen denken, die solche Momente nicht haben und allein sind. Das Mütter-Kinder-Zentrum bietet gemeinsam mit dem Seniorenservicebüro ein offenes Haus unter dem Motto „Heiligabend allein, das muss nicht sein“ im Seniorenservicebüro an.

Vor Heiligabend suche ich mit meiner Ehefrau den Weihnachtsbaum aus und wir einigen uns nie. Seitdem ich in Bassum arbeite, haben wir allerdings den Weihnachtsbaumverkauf unseres Vertrauens gefunden. Nach einigen Minuten des vergebenen Suchens sagt uns dann immer die Inhaberin, sie habe einen Weihnachtsbaum für sich zurückgelegt. Den würde sie hergeben und uns verkaufen. Und der passt dann immer.

Pastor Wiardus Straatmann: Mit schönen Gottesdiensten. Mit vielen Menschen. Das war schon von klein auf so. Und das wird auch so bleiben. Weihnachten ohne Kirchgang kann ich mir nicht vorstellen.

Ich freue mich auf unsere Kinder! Gemeinsame Zeit und Begegnungen sind etwas sehr Kostbares in unserer hektischen Zeit. Mit den Enkelkindern zu spielen, ihnen eine weihnachtliche Geschichte vorzulesen. Oder einen weihnachtlichen Film mit ihnen zu sehen, wenn die Großen noch ausschlafen. Natürlich auf leckeres Essen. Und auf die Lieder! Ich finde, keine andere Zeit hat so schöne Lieder. Also: singen, singen, singen!

Die Schriftstellerin Astrid Lindgren hat mal gesagt: „Keine Behandlung der Welt kann die Liebe ersetzen, die man nicht bekommen hat, bevor man zehn Jahre alt war.“ Das gilt auch umgekehrt: alles Liebe und Schöne, das man als Kind erfahren hat, trägt sehr weit. So entstammt auch unser weihnachtliches Ritual der Kindheit. Nach Gottesdienstbesuch und Weihnachtsessen haben wir immer noch einen Spaziergang gemacht. Es war ein Wettbewerb unter uns Kindern, wer den ersten Stern erspäht. Denn wir wussten: Erst dann gibt's Bescherung. Natürlich, wenn der Himmel verhangen war, mussten wir uns nach anderen Sternen umschauen. Aber erst die Sterne, dann das Weihnachtszimmer! So kamen wir uns damals schon vor wie kleine Könige aus dem Morgenland. Dieses Ritual ist über Jahrzehnte geblieben.

Bürgermeister Christian Porsch: Der Heilige Abend beginnt am Morgen mit einem ausgiebigen Frühstück, da es ja bis zum Abend ausreichen muss. Anschließend wird der bereits am Vortag im Wohnzimmer aufgestellte Tannenbaum von der gesamten Familie geschmückt, während im Fernsehen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft. Ein wirklich jedes Jahr stattfindendes Ritual. Am Nachmittag beginnen dann die Vorbereitungen für das Raclette-Essen am Abend, zu dem meine Schwiegermutter jedes Jahr eingeladen ist. Um 16.30 Uhr geht es dann in die Kirche, entweder in die katholische oder in die evangelische, da wechseln wir uns als ökumenischer Haushalt ab.

Bisher war es jedes Jahr so, dass genau in der Zeit, in der wir in der Kirche sind, der Weihnachtsmann uns besucht und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum platziert hat. Das Wohnzimmer ist dann verschlossen und der Schlüssel muss im gesamten Haus gesucht werden. Ist er dann gefunden, werden die echten Kerzen am Tannenbaum angezündet und alle dürfen eintreten. Als Erstes wird dann die Weihnachtsgeschichte gelesen, anschließen Lieder gesungen und dann endlich die Geschenke nacheinander geöffnet. In diesem Jahr kommt noch eine Besonderheit dazu, da eine unserer zwei Töchter für ein Jahr in Amerika wohnt. Mit ihr werden wir Face-Timen.

Der Abend wird dann mit dem Raclette-Essen und ausgiebigem Spielen (Exit-Room) langsam beendet. Man sieht also, dass bei uns der Heilige Abend eigentlich ein gesamtes Ritual ist. Die weiteren Feiertage sind dann noch von einem gemeinsamen Mittagessen mit der erweiterten Familie verplant und ansonsten zur freien Verfügung. In der Adventszeit backen wir gemeinsam mit den Kindern Plätzchen.

Kulturbeauftragte Claudia Voss: Heiligabend verbringen wir immer ganz klassisch zuhause. Nicht nur weil mein Mann und ich einen Sohn im Alter von elf Jahren haben, gibt es traditionell einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum und eine Bescherung. Leckeres Essen und Naschereien gehören natürlich auch dazu.

Ich freue mich sehr auf den Moment, wo der Weihnachtsbaum erleuchtet und wir uns daran erfreuen. Und – ich gebe die Hoffnung ja nie auf – vielleicht mal Schnee? Wir haben an Weihnachten keine weiteren Familienfeiern, somit freue ich mich tatsächlich auf Zeit für Entspannung und Spielen mit unserem Sohn.

Es gibt keine wirklichen Rituale bei uns, aber irgendwie ergibt es sich doch meistens, dass Heiligabend am Nachmittag noch Freunde zu Besuch kommen, wir dann noch einen Spaziergang machen und bei Rückkehr – oh Wunder – ist der Weihnachtsbaum erleuchtet und die Geschenke liegen unter dem Baum! Mein Sohn ist sich seit letztem Jahr sehr sicher, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, aber wie das mit den Geschenken funktioniert, hat er noch nicht herausgefunden! Und – mittlerweile traditionell – wird mit Nachbarn an einem der beiden Feiertage gegrillt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Lanzendörfer: Beruflich bedingt gibt es bei uns immer Weihnachten oder Silvester Dienst, meine Frau (Krankenschwester) hat in diesem Jahr Weihnachten zu arbeiten. Wir anderen werden gemütlich zusammensitzen, Spiele spielen (seit Jahren Favorit: „Café International“ oder das Eisenbahnbauspiel „Zug um Zug“) und auf das Ende der Spätschicht am Heiligen Abend warten. Dann wird es Bescherung geben und später die familiären Anrufe nach Bogotá und Lima, wo meine Brüder arbeiten.

Am meisten freue ich mich darauf, in aller Ruhe endlich „Middlemarch“ von George Eliot zu lesen, 1200 Seiten packende Geschichte lassen sich leider nicht mal so eben nebenbei lesen. Und auf Spaziergänge oder kleine Radtouren in hoffentlich tiefem Frost freue ich mich.

Es gibt zwei Rituale. Eines, das ich schon seit Schulzeiten mit meinen Brüdern teile: einen Familien-Obstsalat zu machen, jeder schnibbelt mit, einer rührt um. Und was früher als Beruhigung für die noch kleinen Kinder galt, gehört immer noch dazu: Am Ersten Weihnachtstag in den Bassumer Tierpark zu gehen.

CDU-Landtagsabgeordneter Volker Meyer: Heiligabend beginnt für mich mit dem Besuch der Polizeidienststellen und Rettungswachen in meinem Wahlkreis, die für uns an den Festtagen rund um die Uhr da sind. Dies ist immer eine gute Gelegenheit, mich zu bedanken. Dann beginnt die Familienzeit. Wir gehen gemeinsam in die Kirche und essen in großer Familienrunde. Ich genieße es, dass sich alle Familienmitglieder aus nah und fern an den Weihnachtsfeiertagen treffen.

Ich freue mich, Zeit für die Familie zu haben, nette Gespräche zu führen und gemütlich beieinander zu sitzen. Es ist jedes Jahr wieder schön, gemeinsam den Tannenbaum auszusuchen und zu schmücken und so in gemütlicher Atmosphäre das Weihnachtsfest zu beginnen.

Gästeführer und Sparkassen-Filialleiter Klaus-Dieter Sprenger: Ich werde Weihnachten im Kreis meiner Verwandten (Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen) wie in den Vorjahren bei meinen Eltern, die zum Glück beide noch leben (89 Jahre alt oder jung), feiern.

Ich freue mich sehr darauf, mit meinen Verwandten ohne Fernsehen oder sonstigen Ablenkungen am Heiligabend einige gemütliche besinnliche Stunden zu verbringen, dazu gehören auch Weihnachtslieder. Aber ich persönlich finde es noch schöner, mit meinen engsten Verwandten die Zeit an diesem Abend zu nutzen, um einfach nur zu sprechen. Ich persönlich genieße es sehr, alle meine Verwandten um mich zu haben.

Bei uns gibt es immer Fondue, das ist zwischenzeitlich ein Ritual geworden. Und grundsätzlich wollen wir uns nichts schenken, aber dann liegen da wieder eine große Anzahl von Geschenken unter dem Tannenbaum für die Nichten und Neffen, etwas von den Eltern und eben einige Kleinigkeiten von den Geschwistern. Auch das ist ein Ritual geworden, dass man die Geschenke erst auspacken darf, wenn man eine Eins oder Sechs gewürfelt hat. Das kann dann schon mal ganz schön dauern. Und um Mitternacht gibt es immer Sekt, weil mein Schwager am Ersten Weihnachtstag Geburtstag hat. Dann ist Heiligabend vorbei, und am Ersten Weihnachtstag ist dann Brunch bei meinem Schwager, auch das gehört bei uns zu Weihnachten.