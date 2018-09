Manuela Hannekum ist die Inhaberin der Twistringer Salzgrotte. Hier steht sie im Eingangsbereich ihres Geschäfts vor einem Regal voller Salzkristalllampen. (Jonas Kako)

Twistringen. So ähnlich, wie wenn man bei einer Erkältung kochendes Wasser mit Salz inhaliert, fühlt es sich an, wenn man die Salzgrotte in der großen Straße 34 in Twistringen betritt. Nur, dass nicht nur die Nase sich danach besser anfühlt, sondern zusätzlich auch die Atmung und die Haut. Denn die Atmung fühlt sich sogleich intensiver und verstärkt an, so, als könne man mal wieder richtig durchatmen – ähnlich, wie am Meer. Und auch die Poren der Haut öffnen sich dankbar, um etwas von der salzigen Luft in sich aufzunehmen.

Manuela Hannekum hat die Salzgrotte gerade erst im Oktober 2017 eröffnet. Die frühere Krankenschwester hat hier zwei Grotten realisiert und arbeitet mit drei Angestellten zusammen. Deren Unterstützung braucht sie auch wirklich. „Wir hatten in der Wintersaison 240 bis 260 Besucher pro Wochenende“, meint die Twistringerin. Durch die hohe Qualität der beiden Grotten und des Services könne sie zu ihrem eigenen Glück ein weites Einzugsgebiet in ihrem Geschäft begrüßen. „Es kommen Menschen aus Bremen, Wagenfeld, Niendorf und sogar auch aus Hannover“, erzählt sie.

Hannekum ist es wichtig, dass sich jeder an ihrem Erholungsort, wie sie ihn eigens nennt, wohlfühlt. Und das auch jeder die Möglichkeit hat zu kommen. „Beide Räume sind barrierefrei – wir haben hier schon Kinder von der Lebenshilfe begrüßen können“, freut sie sich. Und auch die AWO, die Freistädter und das AKB Pflege-Demenzkompetenzzentrum seien schon zu Gast gewesen. „In den Grotten kann man sich berieseln lassen und abschalten – das tut jedem gut“, findet sie. Allergien, eine Unterfunktion der Schilddrüse, Akne, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände – auf all diese Erkrankungen kann die Quelle der Gesundheit sich positiv auswirken. Die Inhaberin sagt: „Ich habe viele Kunden, die unter Neurodermitis oder Asthma leiden. Es kommen aber zum Beispiel auch Paare oder Mädelsgruppen, um einfach einen Tag wie am Meer zu verbringen und die Seele baumeln zu lassen.“ Bei Männern hingegen erlebe sie es nur, dass die von ihren Frauen geschickt würden, als Gruppe kämen sie nicht so. „Ich glaube, die gestehen sich das nicht so ein, dass sie die Auszeit bräuchten“, erklärt Hannekum sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Sehr beliebt seien allgemein auch noch die Brainlight-Massagesessel. „Die Leute bekommen Kopfhörer und eine Visualisierungsbrille. Mit der Brille können sie dann Farben sehen, je dunkler diese sind, desto gestresster sind die Durchschauenden“, erläutert sie das Prinzip.

Die Salzgrotte ist laut der Mutter von drei Kindern aber keineswegs mit einer Sauna zu verwechseln. „Dort sind nur 18-20 Grad“, erklärt sie. Zudem gehe man mit normaler Freizeitbekleidung in die Ruhetempel. „Einige lesen dann einfach ein E-Book, viele merken aber auch, dass sie komplett herunterfahren und dann gar nichts mehr tun wollen“, lacht Hannekum. In eine Decke eingewickelt würden sie dann da liegen, die Atmung werde langsamer und man schaut auf den erleuchteten farbenwechselnden Stallertikenhimmel (Salzhimmel). Danach sollen die frisch Erholten sich zwei Stunden lang nicht duschen und eincremen, damit das Salz ihre Haut so richtig desinfizieren könnte.

In der kleinen Intensivgrotte blieben die Besucher 20 Minuten, danach bekommen sie kostenlosen Tee und viel Wasser. Die Große Salzgrotte hat ein Zeitfenster von 45 Minuten und startet immer zur vollen Stunde. Manuela Hannekum betont, dass Kunden vorher bitte einen Termin vereinbaren sollten. Dies ist unter der Rufnummer 0 42 43 / 6 02 30 03 möglich. Ein Mal in der Salzgrotte kostet zehn Euro. In der Intensivgrotte kann man für sieben Euro entschleunigen. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen lediglich fünf Euro.