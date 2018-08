Nicht nur mit ihrem farbenfrohen Outfit glänzte Ksenia Dubrovskaya (vorn mittig), sondern auch mit ihrer Spielkunst. (JUSCHKAT)

Bassum. Ein Klassik-Open-Air präsentierte die Klassische Philharmonie Nordwest am Sonntag und begeisterte damit bei der Klosterbach-Konzertmuschel im Park der Freudenburg in Bassum die Zuhörer. Die Veranstaltung erwies sich als musikalischer Leckerbissen, an dem auch die russische Spitzenviolinistin Ksenia Dubrovskaya, die mit dem weltbekannten Dirigenten Justus Frantz verheiratet ist, maßgeblichen Anteil hatte.

Die Violinistin Ksenia Dubrovskaya ist im Landkreis Diepholz keine Unbekannte, denn sie hat in der Region schon mehrfach bei Konzerten die Besucher verzaubert. Der Kontakt zur Klassischen Philharmonie Nordwest ist durch den Förderkreis-Vorsitzenden Georg Sättler aus Hoya zustande gekommen. „Gut spielen können viele, aber das Menschliche muss auch stimmen“, beschrieb Semrau in einem Satz die Zusammenarbeit mit der Instrumentalistin mit Weltruf.

Das Konzert in Bassum sollte sich durch den frühen Beginn um 16 Uhr zu einem Familiennachmittag entwickeln, doch Kinder waren kaum zu sehen. „Die Eltern sollen mit Kindern und Jugendlichen kommen, um die Berührungsängste mit der Klassik möglichst niedrig zu halten“, hatte der Orchesterchef Ulrich Semrau vorab erklärt. Eine Ouvertüre ist ein Werk der Instrumentalmusik, das zur Eröffnung von Bühnenwerken dient. So stellte auch Semrau mit seinem Orchester die bekannte Ouvertüre von Gioacchino Rossinis „Barbier von Sevilla“ an den Anfang seines Programms. Die Oper, die am 20. Februar 1816 in Rom uraufgeführt wurde, gehört weltweit zum Standard-Repertoire der Opernhäuser und eben auch zum Programm der Klassischen Philharmonie. Besonders die Schluss-Sequenz der Ouvertüre geht immer wieder Konzertgästen unter die Haut.

Piotr Tschaikowskys Violienkonzert D-Dur war als Klassiker der romantischen Konzertliteratur ganz und gar nach dem Geschmack der Besucher. Hier sorgte die Solistin nicht nur durch ihr buntes Kleid für einen Farbtupfer, sondern mit ihrer Violine auch für einen musikalischen Hochgenuss. Es ist übrigens das einzige Violinkonzert des russischen Komponisten. Tschaikowski hat es im März und April 1878 in einem am Genfer See gelegenen Winzerort geschrieben, in dem er sich von Depressionen und einem schweren Nervenzusammenbruch erholte. In diesem Musikwerk soll sich die neu gewonnene Lebensfreude niedergeschlagen haben. Bereits nach dem ersten Satz applaudierte das überzeugte Publikum, doch Semrau beruhigte die Musikfreunde: „Es folgen noch zwei Sätze.“ Die Sinfonie Nummer 4 A-Dur, Opus 90 von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit dem Titel „Italienische“, das zu den meistaufgeführten Orchesterwerken des Komponisten gehört, bildete einen weiteren Höhepunkt bei diesem sommerlichen Musik-Event. „Dieses Werk versprüht Lebensfreunde und Enthusiasmus“, urteilte der künstlerische Leiter. Der Takt wechselte in den vier Sätzen mit den Bezeichnungen Allegro vivace, Andante con moto, Con moto moderato sowie Saltarello-presto. Das Publikum genoss besonders den vierten Abschnitt, der wie ein Tanz auf dem Vulkan wirkte. Einen weiteren Leckerbissen bildeten „Introduktion und Rondo virtuoso“ von Camille Saint-Saens, der im Oktober 1835 in Paris geboren wurde. Der französische Pianist und Organist gilt als Komponist der Romantik.

Die Idee zum Konzert entstand Anfang Juni beim Philharmonic-Rock-Konzert in Bassum, als man sich einig war, dass auf der Konzertmuschel auch einmal Klassik geboten werden müsste. Wer das Open-Air-Konzert mit der Klassischen Philharmonie Nordwest zusammen mit der russischen Violinistin Ksenia Dubrovskaya verpasst hat oder sie noch einmal zusammen erleben möchte, hat Silvester dazu Gelegenheit. Dann nämlich gastieren Orchester und Violinistin in der Bremer Glocke mit Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“.