Vortrag im Gleis 1 in Syke

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wie gefährdet ist das Trinkwasser?

Micha Bustian

Syke. Besonders in Regionen mit intensiver Viehhaltung und hoher Zahl an Biogasanlagen werden hohe Gehalte an Nitrat im Grundwasser festgestellt. Um die Folgen zu diskutieren, lädt die Syker Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) zu einer offenen Vortragsveranstaltung ein.