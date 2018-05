Ist der groß, Mann: Für das perfekte Foto vom Museumsfest im Kreismuseum Syke braucht es einen guten Überblick. Cornelius von Schnappschuss hat ihn. (Hans-Jürgen Dehn)

Syke. Wenn auf dem Hof des Syker Kreismuseums das Kinderkarussell der Geschwister Carstens aus Barrien steht, dann ist es Zeit für das Museumsfest. Und das wird traditionell begleitet von einem historischem Jahrmarkt für Groß und Klein. Am Sonntag, 27. Mai, ist es wieder so weit: Dann bildet das Karussell aus den 1920er-Jahren den Mittelpunkt des bunten Treibens. Dort dürfen die Kleinen von 10 bis 18 Uhr einige Runden kostenfrei drehen, lässt Birgit Neumann vom Kreismuseum wissen. Auch an den vier Ständen der Museumspädagoginnen werde der dörfliche Jahrmarkt wieder lebendig: Die Lütten dürfen sich beim Nüsseziehen versuchen, beim Räuberwerfen, am Nagelbalken und beim Entenangeln.

Eine der Hauptattraktionen wird diesmal „Katharinas Schaubude“ sein, findet Birgit Neumann. Mit ihrer schaurig-schönen Jahrmarktspoesie spielt sich die Solokünstlerin Katharina Witerzens sensibel und gleichzeitig fulminant in die Herzen des Publikums. Unterhaltsam, grotesk und völlig frei von Schenkelklopfern ist das Programm, das unter der Regie des früheren Roncalli-Clowns Pello entstand, heißt es in der Ankündigung. Katharina Witerzens habe mehr als zehn Jahre mit international agierenden Straßentheatergruppen zusammengearbeitet und widme sich nun ausschließlich ihren eigenen Produktionen. Rund um einen alten Schaubuden-Wagen bittet sie das hochverehrte Publikum zu einer Show der besonderen Art und nimmt die Anwesenden mit auf eine nostalgische Zeitreise. Wer mag, darf auch mitmachen: Ihre Auftritte sind für 12.30 und 14.30 Uhr geplant.

Mehr als ein Puppendialog

Mit der Lahberger Puppenbühne hat das Syker Kreismuseum zudem ein traditionsreiches Familienunternehmen gewonnen, bei dem die Zuschauer mehr als nur einen Puppendialog erleben. Wie Birgit Neumann mitteilt, wird jede Show dem Publikum angepasst und es werden ad hoc Pointen für Kinder und Erwachsene eingebaut. Die Heimatpuppenbühne aus der Lüneburger Heide begeisterte auch schon das Publikum auf dem Bundeskanzlerfest.

„Cornelius von Schnappschuss“ wird als größter Fotograf der Welt angekündigt. Er wird das Publikum mit einem ungewöhnlichen Walk-Act auf Stelzen unterhalten. Mit seiner nostalgischen Kamera ist er als Fotograf auf langen Beinen auf dem Museumsgelände unterwegs. Mit Situationskomik und Wortwitz nimmt er mal hier, mal dort ein Ungetüm von Kamera in Betrieb, doch statt eines Fotos erhalten die Besucher eine Comedy-Zeichnung als Erinnerung zum Mitnehmen. Doch der Mann ist nicht nur Fotograf: Am Nachmittag gibt er auch noch eine Zauberschau. Aber auch die museumseigenen Potenziale werden ausgeschöpft. So backen die Museumsbäcker Brot und Stuten in den beiden Steinbacköfen. Im Sommergarten sind die Holzkegelbahn und die Buden mit allerlei Köstlichkeiten wie Bratwurst und Waffeln geöffnet. In der Museumsdiele gibt es Kaffee, Kuchen und kalte Getränke, an den Ständen außerdem Softeis, Schmalzgebäck und Zuckerbrezeln. Geöffnet ist auch der Tante-Emma-Laden, wo nicht nur Kinderaugen beim Anblick der gefüllten Bonbongläser glänzen. Im Ackerbürgerhaus sind die Museumsdrucker an der Victoria-Druckmaschine aktiv, und Museumsmüller Hans-Hermann Bohlmann werkelt im Wührdener Speicher an den Grütz- und Schrotmühlen. Dies alles verwandelt das Museumsgelände in einen dörflichen Festplatz von einst.