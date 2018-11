Künstlerisch kreativ: Tagesmutter Manuela Halweg und ihre Kinder am Küchentisch mit verschiedenen Farben. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Im hellen Zimmer liegen ein paar Spielsachen auf dem Boden. Hier ein Ball, dort eine Bahnschiene aus Holz. Mathis, Joona, Mia, Henry und Adrian laufen durch den Raum. Der Eine springt ins Bällebad, die Andere möchte lieber kuscheln. An der weißen Wand hängen Fotos von den Kindern, die in diesem Haus bereits betreut wurden. Denn: Manuela Halweg ist Tagesmutter und hat schon das eine oder andere Kind begleitet. Auch Isabell Rieck-Mitura ist an diesem Tag vor Ort. Sie sitzt auf dem Boden, ihr Sohn Henry hockt sich zu ihr. Sie absolviert gerade den Kursus, um selbst als Tagesmutter arbeiten zu können. „Ich bin da durch Manuela reingerutscht“, sagt sie und lacht.

Seit März ist sie dabei, bis Dezember geht dieser noch. Im Januar will sie dann in Martfeld selbst eine Kindertagespflege anbieten. Insgesamt 160 Stunden investiert die Mutter zweier Kinder, um selbst Kinder betreuen zu können. Darunter fallen unter anderem auch ein Erste-Hilfe-Kursus und ein 20-stündiges Praktikum bei einer anderen Tagespflege. Rieck-Mitura selbst ist eigentlich gelernte Altenpflegerin. „Mit meinen Kindern und dem Schichtdienst ließen sich die beiden Bereiche nicht mehr miteinander vereinbaren“, erzählt sie.

Kleiner und flexibler

Gisela Ravens von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen freut sich über das Engagement der jungen Mutter. „Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen Tagesmüttern und -vätern“, sieht sie die Zahl derer zurückgehen. So gebe es in der Samtgemeinde rund 20 Kindertagespflege-Einrichtungen. „Früher waren es mal mehr, viele arbeiten als Drittkraft in einer Krippe oder einem Kindergarten“, fügt sie hinzu. Das liege auch daran, dass die Eltern heutzutage früher in den Beruf zurückkehrten. Derzeit gibt es 78 Jungen und Mädchen, die in einer Kindertagespflege betreut werden. „Der große Vorteil ist, dass die Gruppen deutlich kleiner und die Betreuungszeiten viel flexibler sind“, zählt Ravens nur zwei Argumente für eine Tagesmutter auf. So könnten Eltern auch bereits um 6 Uhr morgens die Kinder abgeben, wenn sie selbst arbeiten müssen. „Abends geht es dann bis 18, 19 Uhr. So lange hat kein Kindergarten geöffnet“, weiß Ravens.

Theoretisch könnte jeder eine Kindertagespflege einrichten. „Es muss nur kindersicher sein“, nennt Ravens einen der wenigen Voraussetzungen, „es soll so sein, wie in einer normalen Familie“. Daher brauche man keine großartigen Anschaffungen. So sollte das Angebot sehr lebensnah sein, denn „die Kinder sollen schließlich den Alltag erleben“, wie sie sagt. Auch Inklusion ist ein Thema bei der Kindertagespflege. Momentan befinden sich drei Kinder mit Einschränkungen in den 20 Einrichtungen, in denen sie mit anderen Kindern spielen können. „Da ist natürlich der kleine Rahmen vorteilhaft“, weiß Ravens aus Erfahrung. Denn maximal fünf Kinder würden in einer Einrichtung betreut.

Dafür gibt es auch dieselben Vorteile wie bei einem Kindergarten, klärt Ravens auf. „Die Beitragsfreiheit gilt auch hier. Von drei Jahren bis zum Schuleintritt“, wie sie erklärt. Im Rahmen von acht Stunden pro Tag würden Eltern ebenso entlastet. Die Kinder bei Manuela Halweg haben sich derweil am Tisch in der Küche versammelt. Mit einem Maleroverall bekleidet sitzen sie auf Stühlen und verteilen Farbe in kleinen Pappschalen. Halweg ist dabei und hilft den Kindern – wie in einer Familie.