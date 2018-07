Viel Angebot, wenig Besuch: Das Kettenkarussell war gut frequentiert, das erste Familien-Sommerfest in Bassum hingegen könnte noch zulegen. Und dürfte auch. Die Gäste hofften auf eine zweite Auflage. (Jonas Kako)

Bassum. Nachdem der erste Termin des Familien-Sommerfestes in Bassum wetterbedingt abgesagt wurde, hatten die Veranstalter beim zweiten Termin mehr Glück. So fand am Sonnabend und Sonntag die Premiere auf dem Gelände rund um und in der Gildehalle an der Eschenhauser Straße statt. Es war nicht ganz so groß wie der Freimarkt, dennoch hatte der Bremer Catering-Club für eine gewisse Jahrmarktstimmung gesorgt mit Hüpfburgen, Karussells und vielen Essständen.

Schon von Weitem war die Riesenrutsche zu sehen, die mit ihren schwankenden Palmen nicht nur die Kinder belustigte. „Die sind ganz schön wackelig“, meinte eine Mutter und hatte gerade selbst die Anstrengung aufgebracht, hochzuklettern und herunterzurutschen: „Dass das so anstrengend ist, hätte ich nicht gedacht.“ In der Zwischenzeit kletterten ihre Kinder Marie und Phillip schon wieder die Tsunamirutsche hoch, so der etwas prekäre Name der steilen Luftburg.

"Superidee"

„Wir waren ganz froh über den Termin in den Ferien, da ist sonst ja wenig los“, meinte der Mitarbeiter vom Schaustellerbetrieb Böde und Meuter, der auch noch mit einem Mandelwagen vertreten war. Neben den drei großen Luftrutschen, kam auch das Kinderkettenkarussell gut an, während etliche andere Getränke- und Essstände vom Veranstalter betrieben wurden. „Acht Wochen hatten wir Zeit, dieses erste Sommerfest für Familien auf die Beine zu stellen, das ist nicht mal eben so getan, aber zum Glück sind wir gut vernetzt und organisiert“, meinte Veranstalter Stefan Bremer vom Catering Club, der gleich für mehrere Veranstaltungen verantwortlich zeichnete – so auch für den Abschlussball der Oberschule. „Etliche von uns kommen aus der Gastronomie, aber wir haben auch Veranstaltungskaufleute und Eventmanager", erzählte Bremer und hatte selbst Standdienst an der Getränkebar in der Gildehalle.

Die beherbergte viele Flohmarktbetreiber, die froh waren, ein Dach über dem Kopf zu haben. So wie Anna und Josephine. Die beiden fünfzehnjährigen Mädchen waren seit morgens um 8 Uhr in der Halle. „Wir sind seit heute früh hier und haben auch schon etliches verkauft“, freuten sich die beiden über ihre Einnahmen. „Sonntag sind wir wieder hier, das macht richtig Spaß“. Nicht ganz so zufrieden war dagegen Jan Niemeyer aus Barver: „Wir bauen unseren Stand jetzt schon ab, mir war hier zu viel tote Hose.“

Eben mal vorbeischauen wollten Martin Clander und Angelika Marx als Nachbarn, und natürlich durfte auch der unmittelbare Nachbar und Erbauer der Halle nicht fehlen. Horst-Dieter Jobst zeigte sich erfreut über die neue Veranstaltung in Bassum: „Wir haben die Halle ja auch noch mal verändert und die Decken herausgenommen, und die Rückwand wird auch noch umgestaltet.“ Und nicht nur ihn freute die neue Veranstaltung, auch Matthias Mondorf von der Stadtverwaltung: „Das ist eine Superidee, hoffentlich kann sich das etablieren“. Das hofften auch Jessica Kramer und Julia Dargatz. Letztere war extra mit Söhnchen Timothy aus Bremen gekommen, um zusammen mit Schulfreundin Jessica und Sohn Eli das Sommerfest zu besuchen: „Die Idee ist richtig schön, hoffentlich wird das nächstes Jahr nicht wieder eingestampft“, meinte Kramer im Hinblick auf die überschaubare Besucherzahl, die aber womöglich auch der Hitze geschuldet war.

So hatten vor allem die Eisfabrik und der Getränkestände regen Zulauf, während Hot-Dog-Manufaktur, Pommes und Bratwurst, Flatinos und Hamburger-Brutzelei am Nachmittag eher weniger zu tun hatten. Auch dabei eine neue Idee: Kartoffelspiralen. „Wir dachten, dass mehr los ist“, kommentierte ein Pärchen aus Twistringen, lobte aber trotzdem die Idee: „Das ist hier ja fast wie Jahrmarkt, nur nicht ganz so groß.“