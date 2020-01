Bis die Nadel glüht: Jonna (von links), Noah und Lara nähen Fledermauswickel für Flughund-Babys in Australien. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. 26 tote Menschen, rund eine Milliarde verendeter Tiere, zwischen sechs und acht Millionen Hektar verbrannte Erde – das Flammeninferno in den australischen Bundesstaaten New South Wales und Victoria hat immense Ausmaße angenommen. Und es verbreitet Leid. Viel Leid. Die Oberschule Bruchhausen-Vilsen hat beschlossen, dieses Leid zu lindern. Die Klasse 6b und der Nähkurs der Berufsorientierung haben sich der Aktion „Nähen für Australien“ angeschlossen.

Die erste Frage, die sich da stellt: Wie kann der gekonnte Umgang mit einer Nähmaschine dem brennenden Australien helfen? Nein, es werden keine Decken fabriziert, mit denen man die Feuer ersticken kann. Vielmehr kümmert sich die Oberschule Bruchhausen-Vilsen darum, dass Tierkinder, die ihre Eltern verloren haben, es sich gemütlich machen können. „Wir nähen vornehmlich Fledermauswickel, das ist am einfachsten“, erklärt Martina Rajes, Klassenlehrerin der 6b.

Nicht nur Deutschland näht

Fledermauswickel? Das muss sich der Laie als eine Art kleinen Schlafsack mit Kopfkissen vorstellen. Darin werden Graukopfflughund-Babys eingewickelt. „Normalerweise hängen die am Bauch ihrer Mutter, wenn diese fliegt“, sagt Ideengeberin Martina Rajes. Nur sind viele Mütter in den Flammen umgekommen. Die Bilder der gestorbenen Tiere fand die Pädagogin einfach nur schrecklich. Und so entschloss sie sich, spontan bei der Aktion „Nähen für Australien“ mitzumachen, die auch vom World Wildlife Fund unterstützt wird. Nach Absprache mit Schulleiterin Natascha Rogge und anderen Kolleginnen registrierte Rajes ihre Schule. 16 000 Menschen in Deutschland nähen für Australien, weiß sie zu berichten. Und nicht nur Deutschland näht. Am 30. Januar sollen die Ergebnisse nach Down Under geschickt werden.

Vor das Nähen hat die Lehrerin aber auch die Information gesetzt. „Wir haben letzte Woche besprochen, was in Australien so los ist“, erzählt Rajes. Dabei habe sie keine Filme aus dem Internet oder Nachrichtensendungen aus dem Fernsehen gezeigt. Nicht nötig. „Ich habe die Kinder erzählen lassen, was sie mitbekommen haben.“ Und das war ganz offensichtlich einiges. Kurze Zusammenfassung: „Die Kinder waren sehr betroffen.“ Und entsprechend motiviert zu helfen. Genau wie der Bodo-Kurs von Friederike Ladenthien.

Die Aktion nahm letztlich die ganze Schule in Beschlag. Während Martina Rajes ihre Schützlinge am Montag in sechs Schulstunden beim Nähen betreute, vertraten Kollegen sie in ihren anderen Fächern. Auch der Fachraum Handarbeiten wurde für das Projekt freigehalten. Eltern kamen zur Unterstützung vorbei, andere spendeten Material. Vornehmlich gebrauchte Bettwäsche lag auf den Tischen im Nähraum. „Das Innenleben muss aus Polyester sein“, weiß Rajes zu berichten. „Australien hat sehr strenge Einfuhrbedingungen.“

Sechs Stunden nähte die Klasse 6b am Montag. Die meisten hatten allerdings noch nie die Hand an eine Nähmaschine gelegt. So auch Lea und Hannah. Hannah hatte von dem Drama in Australien aus Radio und Fernsehen mitbekommen. Sie selbst komme nicht wirklich gut klar mit der Nähmaschine, mache aber dennoch weiter. „Wenn ich nicht gewusst hätte, wofür ich das mache, hätte ich längst aufgegeben.“ Lea findet, zu helfen sei „ein gutes Gefühl“. Sie verfolgt die Berichterstattung über die Brände in Australien jetzt auch mehr. Für Leonie ist das Einfädeln schwierig. „Aber es macht Spaß, etwas Gutes zu tun.“

Für Rektorin Natascha Rogge ist das „Nähen für Australien“ ein „fachübergreifender Projekttag“. Geografie sei mit dabei, weil es um Australien geht. Fürs Zuschneiden brauche man Mathematik. Dazu natürlich Handarbeiten. Und: eine dicke Scheibe Sozialverhalten.