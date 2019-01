Meister ihrer Instrumente: Das Carlos-Corona-Quartett begeisterte in Syke seine Zuhörer mit klassischer Musik aus Mittelamerika. (Jonas Kako)

Syke. Es waren vor allem die Percussion-Instrumente, die das Publikum beeindruckten beim Konzert des Carlos-Corona-Quartetts, denn das, was vor allem Laura Robles an ihren zahlreichen Schlagwerken virtuos aufführte, hatten wohl viele so noch nicht gehört. Allerdings hätten die Zuhörer wohl nicht ein so mitreißendes Konzert erlebt ohne die meisterlichen Gitarrenklänge des Bandleaders, der seine siebensaitige mexikanische Gitarre absolut beherrschte. So begann ein Konzert am Sonnabend in der Syker Kreissparkasse, das die Zuhörer vom ersten bis zum letzten Ton begeisterte und das typische trübe, nasskalte, norddeutsche Wetter draußen vergessen ließ.

Und Corona erwies sich nicht nur als virtuoser Gitarrist, sondern auch als kreativer Komponist, als Mittler zwischen Tradition und Moderne. So sprang der Funke gleich beim ersten Stück „Bohemia Floor“, einer Eigenkomposition, auf die Zuhörer über, die fortan an so etwas wie temperamentvollen brasilianischen Karneval erlebten. Und auch das folgende Stück war eine Eigenkomposition. „Ich habe mich von einem kubanischen Tanz inspirieren lassen“, kündigte Corona „Luciernagas“ an. War Laura Robles zunächst eher im Hintergrund geblieben, begann sie mit einem temperamentvollen Cajon-Solo, dem das Solo von Tom Kessler am Kontrabass folgte, das ebenso beeindruckend war – und ebenso mit Zwischenapplaus bedacht wurde. „Tres Palabras", das nächste Stück, wurde von Oswaldo Ferrés komponiert und sorgte wieder für Begeisterung beim Publikum.

Traditionelle mexikanische Musik

Dann folgte mit „La puteando“ eine Eigenkomposition, und Laura Robles zeigte dem Publikum noch ein neues Schlaginstrument, das an eine hölzerne Kaffeemühle erinnerte. Allerdings hatte die kleine Holzkiste einen Deckel, der von ihr in schneller Folge geöffnet wurde, während sie mit der anderen Hand gekonnt das Schlagholz führte. Und noch ein Schlaginstrument hatte Premiere: Mit einem Holz schabte Robles über ein Instrument, das an ein Gebiss angelehnt war. Neben ihr agierte auch noch Alejandro Garcia am Schlagzeug und weiteren Percussion-Instrumenten und lieferte sich mit der Schlagwerkvirtuosin spannende Schlachten, so auch beim Stück, das von der traditionellen mexikanischen Mariachimusik inspiriert wurde.

Mit Applaus wurde dann Giovanna Piazza begrüßt, die mit herrlicher Ironie und wunderschöner Stimme „El Manisero“ sang und so ein begeistertes Publikum in die Pause begleitete. „Da habt ihr aber wieder eine tolle Gruppe entdeckt“, wurde Gerd Harthus von Jazz Folk Klassik dann auch gelobt, denn er war auf das Carlos-Corona-Quartett aufmerksam geworden und konnte es für ein Konzert in der Hachestadt gewinnen. „Die Musik ist wie Urlaub auf Kuba oder Mexiko“ freute sich ein Zuhörer und sprach damit vielen aus dem Herzen. Mit einem virtuosen Gitarren-Solo von Corona ging es weiter: „Das ist die Lieblingskomposition meiner Mutter."

Es folgte eine Eigenkomposition, eine Hommage an Carlos Santana, und dann übernahmen wieder die Percussions eine wichtige Rolle. Einmal mehr übertrafen sich Cajon, Kontrabass und Schlagzeug, auch beim Stück „Saltanero“, das eine Eigenkomposition Tom Kesslers war. Absoluter Höhepunkt an diesem unvergesslichen Konzertabend war das bekannte „Bésame mucho“. „Es zählt wohl zu den zehn bekanntesten Liedern der Welt, und ich wusste gar nicht, dass es aus Mexiko kommt“, kündigte Sängerin Giovanna Piazza es selbst an und löste mit ihrem Gesang wahre Begeisterungsstürme aus, dokumentiert durch laute Beifallsrufe. Die Band wurde dann auch erst nach einer Zugabe mit dem Stück „Tequilla Express“ von der Bühne gelassen.