Aktuell haben der Praktikant Artemiy Simunin (l.) und Frank-Rainer Seelert, der Geschäftsführer des Sozialzirkels, reichlich zu tun. (Vasil Dinev)

Bassum. In der Bassumer Sozialboutique gehen die Türen wieder auf. In dem Geschäft, das es seit Ende 2018 an der Langen Straße gibt, werden vom Verein Sozialzirkel günstig Kleidung, Spielzeug und Haushaltswaren – jeweils in einem guten Second-Hand-Zustand oder noch fast neu – an die Kundschaft vergeben. Doch in der Pandemiezeit ist dies nicht mehr wie gewohnt möglich. Während des ersten Lockdowns war das Geschäft bis Anfang Mai geschlossen. Eigentlich hätte die Einrichtung bereits am 20. April des vergangenen Jahres wieder öffnen dürfen, aber die Vereinsmitglieder rund um Frank-Rainer Seelert, Geschäftsführer des Sozialzirkels, entschieden sich gegen diesen Termin. Erst einmal wollten sie schauen, wie sich andere Ladenöffnungen auf das Pandemiegeschehen auswirken (wir berichteten). „Der erste Lockdown traf den Sozialladen schwer“, blickt Seelert ein knappes Jahr später zurück.

Bis in den Winter fand wieder Verkauf in der Einrichtung statt. Die zweite Corona-Welle erwies sich dann jedoch als erneuter Rückschlag – „zumal wir große Hoffnungen auf Weihnachtsverkäufe setzten“, erzählt der Geschäftsführer. Doch seit dem 16. Dezember war die Boutique wieder geschlossen. Allerdings konnten Kunden konnten am Laden klingeln und bekamen dann Ware, die für sie an die Tür gebracht wurde. Einnahmen wurden dennoch erheblich weniger erzielt und die Raummiete war dadurch kaum zu stemmen. Hinzu kommt, dass gemeinnützige Vereine grundsätzlich kein finanzielles Kapital ansammeln dürfen. „Eigentlich hätte das Geschäft schon schließen müssen“, so der Bassumer. Aber der Vermieter erlässt seit diesem Januar die Miete. „Insofern dürfte die Zukunft gesichert sein" freut sich Seelert.

Eine weitere positive Nachricht: Der Laden ist wieder geöffnet, was ein „sehr gutes Gefühl“ sei. Erneut hatte der Sozialzirkel eine gewisse Zeit mit der Öffnung gewartet – in diesem Fall eine Woche. Angedacht ist derweil, dass der Verein ab April wieder Miete bezahlt. Zurzeit darf nur ein Kunde oder eine Familie im Laden stöbern und das nur nach vorheriger Anmeldung. „Aber anders geht es wegen der Enge im Geschäft nicht“, skizziert der Geschäftsführer. Und die Kunden seien auch so wirklich froh, dass sie wieder in den Laden kommen könnten.

Seelert weiß: „Für unsere Kundschaft ist es zurzeit eine ganz schwierige Situation.“ So sei zu merken, dass „die Nöte der Leute größer werden“. Einen Berechtigungsschein brauchen Kunden nicht. „Es kommen Leute, die wohl sonst nie zu einem Sozialshop gegangen wären“, sagt Seelert. Schließlich fehle es vielen Menschen – zum Beispiel Kurzarbeitern – zurzeit an Geld und das trotz des „relativ guten Sozialsystems in Deutschland“, wie der Geschäftsführer einordnet. Problematisch: Während die Nachfrage nach Sozialartikeln steigt, sind die Sachspenden zurückgegangen. Gerade Kleidungsstücke für den Sommer fehlen laut Seelert bisher. „Ich vermute, dass Klamotten zurzeit länger getragen werden – solange bis sie nicht mehr für Spenden zu gebrauchen sind."

Seit etwas mehr als einem Jahr unterstützt der Praktikant Artemiy Simunin bei der Vereinsarbeit. Der Geschäftsführer nennt ihn seine „rechte Hand“. In der Corona-Zeit kümmert sich der Sozialzirkel derweil nicht ausschließlich um die Boutique. Auch ältere Bassumer, die Unterstützung brauchen, erhalten diese zurzeit. Der Verein übernimmt Einkäufe oder auch Anrufe für Impftermine. „Viele Senioren sind herzlich und für die Hilfe sehr dankbar“, freut sich Seelert. Manche Ältere wollen auch einfach Gespräche führen. „Eine Erfahrung in der Corona-Zeit ist, dass viele Senioren vereinsamt sind – gerade aktuell“, stellt der Bassumer fest.

Dies nimmt der Verein zum Anlass, ein entsprechendes Projekt zu starten, sobald es ruhiger wird um die Pandemie. Angedacht ist eine Initiative gegen Vereinsamung im Alter. Der Seniorenstützpunkt soll dabei möglichst eingebunden werden. Ohnehin leiste der Stützpunkt der Stadt Bassum gute Arbeit für die ältere Generation, macht Seelert deutlich, der außerdem ankündigt, bei einer Verbesserung der pandemischen Lage im Laufe des Jahres eine Rentner-Wohngemeinschaft in seinen eigenen vier Wänden gründen zu wollen.