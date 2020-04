In der Bassumer Tafel ist weiterhin das Licht aus. Für diesen Freitag soll die Ausgabe vor dem Gebäude stattfinden, damit die Abstandsregeln eingehalten werden. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bassum. Es ist schwierig im Moment. Anders Niedenführ ist dennoch froh, dass das Okay vom Ordnungs- und vom Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz noch rechtzeitig gekommen ist. Jetzt kann es endlich mit dem Verkauf losgehen. „Wir haben alles vorbereitet“, sagt der Vorsitzende der Tafel in Bassum. Diese wird an diesem Freitag, 24. April, das erste Mal seit fünf Wochen wieder Lebensmittel an Bedürftige verteilen können – wenn auch mit Einschränkungen. „Es ist eine harte Zeit für unsere Kunden“, weiß Niedenführ.

Umso mehr freut er sich darüber, wieder mit seinen Mitarbeitern für die Menschen da zu sein. Es wird ab 14 Uhr aber etwas anders ablaufen als sonst. Denn normalerweise können die Kunden durch den Verkaufsraum der Tafel an der Eschenhäuser Straße gehen und sich die Dinge aussuchen, die sie wollen. Aber: Dabei wird der Mindestabstand nicht eingehalten.

Daher verlegen die Tafel-Mitarbeiter die Ausgabe einfach nach draußen. „Wir können die Leute nicht reinlassen, sondern stellen zwei Tischreihen hintereinander an den Eingang. Die Ware wird zugeteilt“, erzählt Niedenführ. So kommen sich Mitarbeiter und Kunde nicht zu nah. „Beide sollen geschützt sein“, betont er. So packen die Mitarbeiter Kisten mit haltbaren Lebensmitteln vor, die dann (etwa mit Butter oder Käse ergänzt) über die provisorische Ladentheke übergeben werden. Zusätzlich zu den Waren der Geschäfte will die Bassumer Sportgilde Lebensmittel für 1500 Euro spenden. Außerdem werden Hinweisschilder zum richtigen Verhalten in mehreren Sprachen aufgehängt, sodass jeder und jede sich an die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen hält.

Bei den Mitarbeitern achtet die Tafel nun darauf, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. „Wir stellen jedem frei zu kommen, aber die Risikogruppe haben wir schon aus der Planung herausgekommen“, berichtet Niedenführ. Daher setze man auf die Jüngeren. Gleichzeitig wird nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter überhaupt am Freitag arbeiten. Zwischen zehn und zwölf Ehrenamtliche werden sich darum kümmern, dass die Kisten vorbereitet sind und die Ausgabe funktioniert.

Problemlos war auch die Einrichtung eines Bereichs im Inkoop-Markt in Bassum, wo Lebensmittel, die sonst an die Tafel geliefert worden wären, ausgestellt wurden, damit sich Bedürftige diese abholen konnten. „Das muss noch weitergehen“, sagt Niedenführ. Gleichzeitig lobt er die Unkompliziertheit des Marktes und ist erstaunt darüber, dass auch Supermarktkunden dort gespendet hätten. „Das klappt einfach unkompliziert“, findet er.

Wie es übrigens weitergeht, das kann Niedenführ ohnehin nicht sagen. Denn die Öffnung am Freitag bleibt erstmal eine Eintagsfliege. Da die Bassumer Tafel freitags öffnet, fällt der nächste mögliche Öffnungstag auf den 1. Mai. Dabei wäre die Einrichtung eh geschlossen gewesen. „Der Plan ist, dass wir dann am 8. Mai wieder aufmachen“, hofft Niedenführ auf eine positive Nachricht aus Berlin. Gleichzeitig stimme man sich mit den Tafeln in Twistringen und Barnstorf ab. „Wir werden einmal öffnen und uns dann orientieren“, betont Niedenführ auch, dass ausschließlich die Tafel in Bassum öffnen wird. Eigentlich war der Ausgabetermin in Twistringen für den 30. April und in Barnstorf für den 6. Mai angesetzt, aber unter anderem durch die verlängerte Kontaktsperre entfallen diese. Niedenführ gibt zu: „Wir hoffen darauf, dass es bald wieder losgeht.“

Tafel Syke will ab 11. Mai starten

Die Tafel Syke mit den drei Ausgabestellen Syke, Weyhe und Bruchhausen-Vilsen bereitet derzeit die normalen Ausgaben von Lebensmitteln für voraussichtlich ab dem 11. Mai vor. „In dieser Woche werden wir eine Grobplanung, welche geänderten Abläufe wir unter Berücksichtigung der bestehenden Hygieneregeln etablieren müssen, durchführen“, teilt Tafel-Sprecher Ralf Grey mit. In der nächsten Woche wird es dann in die Detailplanung gehen. Es müssen anschließend Dienstpläne abgestimmt, Tourenpläne erstellt und die Händler informiert werden. „Weiterhin werden wir mit verlängerten Ausgabezeiten und längeren Öffnungszeiten für die Ausweisverlängerungen und -neubeantragungen rechnen müssen.“