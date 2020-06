Zum Auftakt der Saison ist nur etwa die Hälfte der Fahrgäste gekommen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. So ganz anders als in allen Jahren zuvor seit der Gründung des Deutschen Eisenbahn-Vereins gestaltete sich der verspätete Saisonstart der Museumseisenbahn an Pfingsten – wegen der Corona-Pandemie. Keine Tickets am historischen Schalter, kein interessiertes Gedränge, nirgends Radfahrer, die ihr Rad hätten mittransportieren lassen können und nur ein abgespeckter „Normalfahrplan“. Außerdem keine Schaffner oder Fahrkartenkontrollen, die Zugbegleiter standen unterwegs nur auf den Bühnen zwischen den Wagen. Allenthalben dagegen große Schilder mit Verhaltenshinweisen – also das, was man mittlerweile gut kennt. Für die 15 ehrenamtlichen Betriebsbediensteten – so ist die offizielle Bezeichnung – bedeutete das allerdings, dass weit und breit kein Stress in Sicht war.

Lokführer Manuel Koch und Heizer Karl Alms meinten unisono: „Endlich wieder fahren.“ Am Sonnabend hatten sie gemeinsam mit einigen anderen noch die üblichen technischen Überprüfungen der Wagen vorgenommen, die am Wochenende rollen sollten. Dazu gab es ebenfalls eine Einweisung in Sachen Pandemie, Hygiene und Desinfektion.

„Es sind nur rund die Hälfte der erwarteten Fahrgäste gekommen“, bedauerte Stationsvorsteher Gunther Meckmann. Da war es kein Wunder, dass die fünf Waggons samt Gepäckwagen von der Lok Hoya locker das Vilser Holz hochgezogen werden konnten. Nur mit Zwischenhalt in Vilsen-Ort, wo der Vereinsvorsitzende Wolf-Jobst Siedler in blauer Uniform ein bisschen Gepäckstückverladen präsentierte, ging es zum Heiligenberg. Und von dort weiter nach Asendorf, die letzten Kilometer über das reparierte Teilstück mit ganzen fünf Stundenkilometern.

Zuvor hatte das ehrenamtlich arbeitende Team der Muselbahner mit diversen Aktionen dafür gesorgt, dass überall Abstand gehalten werden konnte. Schon der Zugang zu den Gleisen war nur über einen einzigen Eingang am Bahnhof möglich, wo alle die vorher per Internet bestellten Fahrkarten vorzeigen mussten. Überall auf dem Gleis sah man aufgeklebte Abstandshalter und in den meisten Wagen konnte man ohnehin leicht die vorgeschriebenen zwei Meter voneinander entfernt sitzen, Raum für alle war reichlich vorhanden. Die Holzklasse mit ihren kleinen Abteilen vereinfachte das zusätzlich – besonders angenehm für die junge Familie aus Heidelberg, die ihren Besuch bei den Großeltern mit einer Fahrt auf der Muselbahn verband. „Endlich geht das mit dem Besuchen wieder“, meinte der Papa des zweijährigen Karl und fügte schmunzelnd hinzu: „Hier kann Kalli seine Schwellenangst verlieren.“

Für den mitreisenden Wolfgang Gerwien aus Hamburg war die Fahrt „einfach ein Genuss, endlich wieder Dampf riechen, das Schnaufen hören – und nachher dann noch die leckere Torte im Gartenbahncafé. So ist ein Sonntag komplett“. Die Duftmischungen unterwegs waren sicherlich auch für die restlichen Mitreisenden eine besondere Würze, da kam schon mal frischer Heuduft dazu oder auch Autoabgase entlang der Bundesstraße 6. Als Mitglied ist Gerwien öfter im Jahr vor Ort, ansonsten sieht er sich als „Hausgrafiker, der die Schilder gestaltet“, er arbeitet aber auch beim Vereinsmagazin mit und gibt dazu eine quasi historische Zeitung heraus, passend zu den historischen Wochenenden. Er blieb den ganzen Tag und genoss zu Dampf und Torte einfach das Ambiente. Nicht zu vergessen die letzte Fahrt des Tages. Da konnten Gäste die acht Kilometer nach Asendorf mit dem „langsamen Schnellzug“, gezogen von einer Diesellok, zurücklegen.

Für die kommenden Wochenenden soll das Geschehen am Bahnhof und auf der Strecke des Deutschen Eisenbahn-Vereins zunächst genauso gehandhabt werden. Es wird der übliche Fahrplan gelten, also am Sonnabend zwei Fahrten, ab Bahnhof Bruchhausen-Vilsen um 13.30 und 16.15 Uhr, am Sonntag drei Abfahrten um 11.15 Uhr, um 14.15 Uhr und um 16.15 Uhr mit dem Triebwagen.

„Bis wir keine andere Auskunft bekommen, muss man weiterhin die Tickets ausschließlich im Internet bestellen“, hieß es weiter. Das ist möglich unter http://tickets.museumseisenbahn.de oder www.nordwestticket.de. Die Fahrkarten werden weiterhin an den Zug gebunden sein. Besser fürs Planen der angehängten Wagen, für Sitzplätze und Züge. Bei großer Nachfrage und Buchung sollen eventuell mehr Züge bereitgestellt werden.